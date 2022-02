É impossível ser totalmente feliz

A psicanálise nos leva a considerar o mundo como ele é. Imaginário. Alguns discordarão dizendo que ele é bem real. E devemos concordar também com estes. O mundo é um real imaginarizado por cada um a seu modo. Além da consistência palpável do corpo, e sem corpo não há vida, existe a representação que fazemos de tudo na nossa cabeça.

Representação imaginada por cada um de acordo com a visão de mundo. Podemos ver o mesmo objeto de diversos ângulos e discordar em sua descrição porque a posição dos que o veem é diferente, sempre singular. Há várias leituras e entendimentos do mundo porque o interpretamos com matizes afetivos muito íntimos.