Tragédias? Busca pelo prazer não pode superar responsabilidade com a vida

Os valores que norteiam a vida são sempre ou foram muitas vezes pautados por falsas medidas. São tão constantemente desprezados e substituídos por símbolos de poder, fortuna e sucesso que as pessoas passam a admirar quem os tem, subestimando os valores autênticos da vida. Os valores que norteiam a vida são sempre ou foram muitas vezes pautados por falsas medidas. São tão constantemente desprezados e substituídos por símbolos de poder, fortuna e sucesso que as pessoas passam a admirar quem os tem, subestimando os valores autênticos da vida.









O livro intitulado “Mal-estar na civilização” deveria, a meu ver, ser leitura obrigatória nos currículos escolares devido à sua importância no que concerne ao entendimento do mal-estar inevitável em todo ser falante.





Segundo Freud, as fontes desse mal-estar são a dissolução do corpo e a morte no horizonte à qual todos nós estamos condenados; o mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças poderosas e destruidoras; os outros homens com os quais nos relacionamos; e as inerentes dificuldades que marcam significativamente nosso convívio.





Nem precisamos explicar mais, pois as três fontes do sofrimento perpassam inevitavelmente pela vida de todos os homens mortais e provam que somos grão de areia no universo.

Na última semana, em Capitólio, assistimos uma rocha enorme se deslocar e cair sobre barcos de turistas que ali se divertiam. Uma diversão perigosa e arriscada em Minas Gerais em períodos de muita chuva como agora.





São inumeráveis os acidentes causados por trombas d’água, enchentes, desabamentos, e não só em Minas. Mas as pessoas colocam a diversão acima da cautela. E pagam caro por isso.

Apesar de todos os alertas da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e donos de pousadas daquela região, ainda assim muitos colocaram os lucros acima da segurança. As embarcações, por exemplo, estavam cheias e não houve autoridade para interditar a navegação. Um dos condutores de lancha, infelizmente, faleceu pela imprudência e levou muitos consigo.





E, claro, as próprias pessoas negando a realidade. Um claro exemplo de valores falsos que norteiam a vida e provocam mortes e acidentes. A busca pelo prazer não pode superar a responsabilidade com a vida, negligenciando perigos anunciados e previsíveis. Não podemos julgar o que determina cada um, mas aí vemos o resultado da busca de felicidade a qualquer custo.





Neste livro que citei, Freud, como estudioso da natureza humana, era observador dos sinais fisiológicos e conteúdo ideativo associados às emoções e sentimentos. Entendia que a ligação humana com o mundo não é uma comunhão natural imediata.





Nosso vínculo é com nosso eu, intermediário das relações com o mundo externo e se prolonga para dentro, sem fronteira nítida, numa entidade psíquica inconsciente que ele chamou de Id.





O Eu serve de fachada para o Id. Sua fronteira com o mundo externo é mais nítida. Ele nos alerta sobre perigos e deve nos manter em segurança. Porém, a combinação da ilusão de felicidade, a negação e a sedutora oferta de prazer tornam o homem insensato. E assim se dão muitos acidentes que ameaçam a civilização que tanto lutamos para erigir.