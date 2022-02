Não podemos ser cúmplices do genocídio dos povos indígenas

"Vamos lutar por um futuro e um presente habitáveis", defendeu Txai Suruí em seu discurso histórico na COP26 (foto: Paul Ellis/AFP/9/11/21)

A Revista Ecológico, em sua edição da lua cheia de novembro e dezembro de 2021, foi dedicada ao tema "Questão indígena – Um Brasil que não reconhece e mata seus primeiros habitantes". Assunto importante sobre o qual precisamos nos deter. O que ocorreu com os povos indígenas do mundo, e atualmente ocorre no Brasil, é, todos sabem, um genocídio.





Foi um genocídio violento, não menos que outros da humanidade, sobre aquele povo que não se dobrou. Os guaranis não abriram mão de sua cultura e nunca puderam ser escravizados por não assimilarem e se dobrarem a escravagistas e religiosos, sendo que estes ainda não desistiram de sua missão evangelista.





O povo indígena tem seus próprios valores, é filho da natureza. Nada pode substituir sua sabedoria ancestral. Como o homem branco é o exterminador mais instrumentalizado para a crueldade, opressão e sedução do outro, ele anseia suprimir diferenças. Não suporta oposições, independências.





Impor o bem universal como valor totalizante é tarefa impossível, pois cada ética determina uma visão de mundo. A ética religiosa é completamente diferente da ateísta, da filosófica, da científica e, enfim, da psicanalítica. Ainda podemos lembrar a diversidade das escolhas de gênero. Da questão racial e toda gama de preconceitos vindos daqueles que acreditam ter supremacia sobre todos e tudo.





Todas essas coisas são inegáveis e demonstram que no real, na vida como ela é, o que existe mesmo é uma enorme diversidade. Somos todos, de fato, estrangeiros nesta Terra. Hóspedes passageiros e, como manda a boa educação, deveríamos agir como se não fôssemos donos de nada, nem mesmo de nossos corpos e mentes. No mais, podemos ter laços afetivos e redes sociais de apoio e comunhão. Ou estranhamentos que vêm daqueles que pretendem um para-todos impossível, tipo pequenos “hitleres”. Nem guerra resolve, nem nada.





É bom sempre reler o poema de Eduardo Alves da Costa, “No caminho, com Maiakóvski”: “Na primeira noite eles se aproximam/ e roubam uma flor/ do nosso jardim./ E não dizemos nada./ Na segunda noite,/ já não se escondem:/ pisam as flores,/ matam nosso cão,/ e não dizemos nada./ Até que um dia,/ o mais frágil deles/ entra sozinho em nossa casa,/ rouba-nos a luz/ e conhecendo nosso medo/ arranca-nos a voz pela garganta./ E já não podemos dizer nada.”





Importante também este belo discurso proferido por uma jovem brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), em novembro do ano passado:





“Meu nome é Txai Suruí. Eu tenho só 24, mas meu povo vive há pelo menos 6 mil anos na floresta amazônica. Meu pai, o grande cacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores.





Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo.





Uma companheira disse: vamos continuar pensando que com pomadas e analgésicos os golpes de hoje se resolvem, embora saibamos que amanhã a ferida vai ser maior e mais profunda?





Precisamos tomar outro caminho com mudanças corajosas e globais.





Não é 2030 ou 2050, é agora!





Enquanto vocês estão fechando os olhos para a realidade, o guardião da floresta Ari Uru-Eu-Wau-Wau, meu amigo de infância, foi assassinado por proteger a natureza.





Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática, por isso devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Nós temos ideias para adiar o fim do mundo.





Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis; vamos acabar com a poluição das palavras vazias, e vamos lutar por um futuro e um presente habitáveis.





É necessário sempre acreditar que o sonho é possível.





Que a nossa utopia seja um futuro na Terra.”