Deixando tudo às claras

(foto: Pixabay)



O falecimento da matriarca de uma família, décadas depois da partida de seu marido, escancarou aos amigos as desavenças familiares. Desavenças financeiras, como de costume.

Uma das filhas havia sido privilegiada há muitos anos ao receber um imóvel dos pais como forma de minimizar o sofrimento dela por sofrer de uma deficiência no rosto desde que nascera que a fazia ter baixa autoestima.

Às vezes, infeliz e injustamente, os pais se sentem culpados pelas falhas genéticas transferidas aos filhos e tentam preencher essa sensação de impotência através de atenção especial e material. Se é legítimo, certamente, mas longe de ser garantia de felicidade e pode gerar uma série de desconfortos. Está mais para incapacitação que para outra coisa esse costume social.

Fora o fato de que o restante da família se vê em prejuízo, como costuma acontecer também quando morre um dos filhos e os pais ficam tão arrasados que acabam deixando de lado os demais. Quem sou eu para julgar os envolvidos nesses tipos de casos, já que nunca vivi na pele estas dores (e espero não fazê-lo).

Por outro lado, sou do tipo que acha que cabe ao proprietário dos bens escolher e decidir como fazer sua divisão. Há quem ache que este ou aquele mereça ou deixe de merecer com base nos relacionamentos desenvolvidos durante a vida. Mas em morte, a maioria pouco se importa com o que se passou e se esperdiçou.

Nada melhor que deixar tudo no papel, registrado, sendo o ideal sentar com cada um e em conjunto expor as razões que levaram a cada decisão. Esse tipo de atitude costuma começar com grandes desavenças, mas pode acabar em paz, pois há quem ainda encontre tempo para pedir perdão e perdoar, esclarecer e reconfigurar. Impossível de se fazer depois que um deles se for