(foto: Pixabay)



"Não repara a lembrancinha, até porque foi eu quem fez", foi o que ouvi de uma amiga que acabara de me presentear com dois panos de prato adoráveis. Adoro ganhar pano de prato e toalha de lavabo, dois dos itens preferidos por muita gente para presentear no fim do ano. Melhor ainda quando são "assinados", pois atrás deles há sempre uma história, um valor agregado incomensurável.

O que me incomodou na fala dela foi a nossa mania de depreciar o que fazemos com as próprias mãos ou presentes de baixo valor econômico.

Ao receber a "lembrancinha" perguntei:

- Foi feito com amor? Se sim, está perfeito. E certamente me fará lembrar de você sempre que eu usar. Afinal, não seria esse o objetivo dela?

Outra expressão que costuma acompanhar esses momentos é a "não repara não". A essa normalmente respondo:

- Se não é para eu reparar, por que então você está me dando?

Dar um presente é uma forma de marcar presença, de dizer que quem está recebendo é alguém importante de alguma forma para quem está dando. É uma tentativa de retribuir uma generosidade, de demonstrar afeto, gratidão. Queremos que o outro saiba disso tudo, é uma forma de materialização do sentimento, pois dificilmente valorizamos apenas as palavras.

Podemos também ser movidos pela vontade de ver o outro feliz e satisfeito como costuma ser ao presentear nossos pais e filhos com algo que faça parte do desejo deles. Podemos também ser movidos pelo sentimento de obrigação, tenho que dar porque ele me deu ou será constrangedor presentear todos e deixá-lo de fora.

O que nos falta é aprender que o real valor desse ato passa longe do preço que cada embrulho, envelope ou mensagem possa ter. Assim como apenas resume aquilo que poderíamos fazer o ano todo sem custo nenhum e infelizmente deixamos para o fim: ser e estar presente.