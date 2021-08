Era uma vez uma bota

(foto: Pixabay)



Outro dia, quando fui calçar uma de minhas botas, percebi que a estampa sobre o couro sintético do qual ela é feita está soltando, esfarinhando, desfazendo a imagem linda de um gato e sua apetitosa refeição de espinhas de peixe. Acredito que em pouco tempo estará toda descascada por cima, ao mesmo tempo em que o solado estará quase todo intacto. Me pus a rir de mim mesma, pois estava provando de meu próprio veneno. Algo bastante previsível que poderia ter sido evitado, não o desgaste natural, mas o desperdício.

Na tentativa de fazê-la durar muito, acabei destruindo o que ela tinha a me oferecer. Ou seja, gostava tanto dela que escolhi guardá-la para momentos mais especiais que o especial cotidiano me oferece. Não quis usá-la e agora não terei outra opção além de me desfazer dela. Costumo dizer que aquilo que não usamos, não temos de fato.

Quando criança, meu pai me provocava dizendo, sempre que eu fazia hora para comer algo gostoso que ele me dava: “Cuidado! Poupando deste jeito você vai ficar sem”. Até que um dia ele abocanhou minha guloseima e eu fiquei a ver navios, em rios de lágrimas, claro, pois eu não perdia a chance de chorar sempre que podia.

Pode parecer maldade, mas ele tentava me mostrar uma realidade. Devemos saber poupar, mas principalmente saber o que e como fazê-lo. E poupar o essencial, pensar no futuro, isso ele soube fazer muito bem, sem abrir mão de coisas que amava fazer, como praticar esporte, ir ao Minas e viajar. Lembrei-me dele na hora em que percebi que a bota era um caso perdido, perdido por pura mesquinhez minha. Nessa hora, seria meu pai a rir de mim.

Me recordo também de uma vez em que fui buscar algumas doações na casa de uma senhora que falecera. As roupas nos foram entregues para fazer um bazar beneficente. Havia uma bata indiana maravilhosa, original, do final da década de 1960. Parecia saída do Festival de Woodstock. Ao retirar o cabide do armário, os ombros da bata se desfizeram como num passe de mágica.

Era como se a imobilidade a tivesse mantido ali durante décadas e o simples movimento de retirar o cabide do lugar deu à peça a liberdade que ela tanto desejou. Desfeitos os ombros, ela caiu no chão, soltando tudo o que puíra, se transformando em poeira, literalmente falando.

Confesso que essa imagem me impressionou muito, a ponto de ser transformada em um parâmetro para minha vida. O que justifica eu ter rido tanto de mim mesma e considerar que provei de meu próprio veneno através de minhas botas. Nada como a vida para nos ensinar que podemos esquecer de nos vigiar, mas ela – a vida – nunca se esquece. Está sempre indicando nossos próprios erros através de coisas que, de tão simples e sutis, muitas vezes não enxergamos.