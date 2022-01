(foto: Pixabay)







Os dicionários apontam “estado de satisfação plena” ou “manifestação de contentamento e júbilo” como explicações para “alegria”. Etmologicamente existem duas prováveis origens para a palavra alegria, sendo que ambas são consideradas sinônimos atualmente: do latim alacritas ou alacer, que significa “animado”, “contente”, ou a partir do latim felicitas, que teria se originado do termo felix, que significa “feliz”, que por sua vez surgiu do grego phyo, que quer dizer “produzir”.





04:00 - 21/11/2021 Rei do Universo Na verdade, seja em que idioma for, alegria é sempre uma palavra bonita. Gioia ou felicità em italiano. Alegría em espanhol. Joie em francês e joy em inglês. Freude em alemão. Alegria é uma palavra tão bonita e tão significativa para a humanidade que existe até o Hino à Alegria, ou Ode à Alegria, poema escrito por Friedrich Schiller em 1785 e cantado no quarto e conhecido movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, adotado pela União Europeia em 1985 como seu hino e entoado nas cerimônias oficiais e eventos que envolvam a instituição.





Vem de outro alemão mais uma música famosa que não só trata da alegria, como emociona as plateias todas as vezes em que é executada. Herz und Mund und Tat und Leben é uma cantata de Bach, composta em 1723 por ocasião da festa da Visitação de Maria, sendo seu trecho mais famoso o décimo movimento conhecido como Jesus, Alegria dos Homens. As cantatas são peças sacras de ocasião e, por regra, eram ouvidas apenas uma única vez.





De alegria em alegria, chegamos a Jesus. Existe melhor sinônimo para alegria do que Jesus? Por que João Batista saltou de alegria no ventre de Isabel diante da chegada de Maria? Por que Maria se alegra em Deus no cântico Magnificat? Qual foi a alegria que fez os magos representarem os povos de todas as terras se dirigindo ao Menino Deus, inaugurando uma procissão que percorre a história inteira? Jesus na alegria das bodas de Caná, Jesus recebido com alegria por Zaqueu em sua casa, Jesus convidando os discípulos a ficarem alegres porque “vossos nomes estão escritos nos céus”.





E nós somos convidados neste princípio de ano a ficarmos alegres porque passou já um tempo tão curto que a gente chega a pensar que Deus está com pressa. Porque quando Deus quer, acontece. Todo mundo andava torcendo para 2021 acabar logo. Acabou. E agora? Já começamos a cumprir as juras e promessas feitas na euforia da virada? Seremos melhores? Conseguiremos arrancar o joio para a plantação de trigo florescer em belos cachos de sementes garantindo fartas colheitas.





Calma, ainda é cedo para cobranças. São apenas dois dias do novo ano. Os defeitos estão loucos sem saber para onde ir e as qualidades ainda não acharam o caminho de casa. Vamos por partes, aos poucos vai dando certo. Acabamos de passar por homilias maravilhosas, missas solenes festejando o nascimento do Menino, confraternizações, a devoção do incenso, as missas de vigília. E afinal, ainda temos janeiro. O primeiro mês do ano. A alegria do primeiro filho. O primeiro aluno da sala. O primeiro discípulo a ser chamado. O vinho do primeiro milagre. O primeiro professor. O primeiro dia de nossas vidas.





O novo é um caminho difícil, demanda coragem e desacomodação, exige aceitar o mistério, o acaso, a surpresa, descobrir o reverso do verso, um jeito diferente de ver, ouvir, sentir e saber. E eis que janeiro entrou sem pedir licença na nossa vida – não é o que se discute agora que acreditamos que a pandemia vai se esvaindo?





Ainda temos janeiro. O frescor da água de cheiro. A louça do açucareiro. A água que lava as lágrimas no chuveiro. A chave da casa da vovó no chaveiro. A paz do mosteiro. As calmas horas do relojoeiro. O dinheiro guardado com o tesoureiro. Os sonhos no travesseiro. Ainda temos janeiro. Para a jura de que vai perder o mau hábito de ter maus hábitos. Para tirar férias e receber abraços nas chegadas e partidas, nas idas e vindas. Para caminhar com os pés e enxergar com o coração. Para acreditar nas estrelas e não se contentar com os fogos de artifício.





Ainda temos janeiro. Para recomeçar e pedir ao Pai que nos perdoe tanta imperfeição. E que com fé e oração a gente consiga em 2022 tratar melhor o irmão.