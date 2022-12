Ministério da Igualdade Racial é meta para grupo de transição de governo

Ethel Correa



Professora Nilma Lino (foto: Arquivo pessoal)

Nilma Lino integra o grupo técnico de transição de igualdade racial do governo Lula, juntamente com outros sete integrantes.



A professora, pedagoga, ex ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e que também foi a primeira reitora negra de uma universidade federal no Brasil, fala sobre o desafio do GT , de fazer um diagnóstico e propor medidas para que o novo governo possa investir em políticas afirmativas com foco na população negra.





Em entrevista a O Fato em Foco, Nilma detalha como tem sido o trabalho e as propostas que o grupo defende, entre elas, a recriação do Ministério da Igualdade Racial, com uma nova estrutura.



Os primeiros relatórios foram entregues nessa semana. Confira no vídeo, a entrevista.







