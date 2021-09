A religiosidade pode ajudar a prevenir casos de depressão e suicídio?

Ethel Correa e Pastor Rogério Goulart (foto: Reproduçao/Youtube)





Já ouviu falar da Clínica da Alma? O pastor Rogério Goulart veio do sul do país juntamente com a esposa dele, há mais de vinte anos, e se instalou em Belo Horizonte.



O atendimento é aberto a todos, independentemente da religião do necessitado. A proposta é acolher pessoas e restaurar vidas.



Nesta conversa com o pastor Rogério Goulart, ele explica como funciona o trabalho e revela os resultados alcançados.



Será mesmo que a religiosidade pode ser um fator que contribui com a queda dos números de autoextermínio no mundo? Após muitas dificuldades, o casal resolveu criar o serviço que atende pessoas com dificuldades na área emocional e do equilíbrio mental e espiritual.











Nessa reta final do Setembro Amarelo, vamos falar sobre as saídas apontadas por algumas religiões para reduzir o número de suicídios no mundo.