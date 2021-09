Decida Viver: projeto busca valorização da vida e combate a depressão

Vinícius Murta conta na entrevista como encontrou o caminho do equilíbrio na vida (foto: Arquivo pessoal)

No mês dedicado ao combate ao suicídio, O Fato em Foco conversa com o palestrante e influenciador digital, Vinicius Murta.

Ele fala sobre as ações que desenvolve para resgatar pessoas em risco de autoextermínio.O Projeto Decida Viver tem a participação de voluntários de áreas diversas, que se uniram para fazer o bem e buscar a conscientização do valor da vida.

Murta também fala das próprias experiências, de como superou tendências suicidas e retomou o caminho do equilíbrio.





Nesta semana, O Fato em Foco traz entrevistas sobre o tema Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.





(foto: Arquivo pessoal)

