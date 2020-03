Licença para mineração na Serra da Piedade é tema de debate

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Hoje, membros do Conselho Estadual de Política Ambiental e da Câmara de Atividades Minerárias, órgãos vinculados à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, estarão reunidos para decidir sobre o recurso apresentado pela Arquidiocese de Belo Horizonte contra a licença dada pelo estado autorizando a exploração de recursos minerais na Serra da Piedade, declarada reserva da biosfera reconhecida pela Unesco e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).





• • •





Em 25 de janeiro de 2019, pouco antes do rompimento da barragem de Brumadinho, as duas instituições da secretaria do Meio Ambiente decidiram conceder licença para exploração de minério na Serra da Piedade. O recurso apresentado pela Igreja Católica visa evitar a degradação e destruição não só de uma região de importância histórica, turística e paisagística, como também sede de um dos santuários de peregrinação religiosa mais importantes do Brasil. A apreciação do recurso será às 9h, no mezanino da Estação Rodoviária de BH. Ambientalistas e mineiros interessados na preservação da Serra da Piedade estarão presentes na audiência, que será aberta ao público.





CVC

MUDANÇA DE COMANDO





A partir de abril, o executivo Leonel Andrade passa a ocupar a presidência da CVC, a maior empresa de turismo do país. Ex-presidente da Losango, da Smiles e da Credicard, entra no lugar de Luiz Fernando Fogaça, que ficou pouco mais de um ano no cargo. Andrade terá uma parada torta pela frente, pois, de cara, enfrentará a crise gerada pelo coronavírus no setor de viagens internacionais. Sem falar na alta do dólar, que está batendo recordes. Terá de incrementar (e muito) o setor de excursões domésticas.





MULHERES

AVANÇO GERAL





Dados estatísticos divulgados por ocasião do Dia Internacional da Mulher mostraram que o avanço feminino no setor das profissões liberais está se registrando de maneira avassaladora em todo o mundo ocidental. Na Inglaterra, onde as mulheres, até 1922, não podiam ser advogadas, apesar de formadas em direito, elas representam a metade dos profissionais em atividade. Nos Estados Unidos, até o começo do século 20, praticamente não havia mulheres exercendo a medicina. Em 2018, o número de mulheres matriculadas nas universidades americanas foi superior ao de homens. Em 2030, elas devem ultrapassar os homens no exercício da medicina.





SÍRIOS E LIBANESES

IMIGRAÇÃO EM MINAS





No dia 21, a PUC Minas e o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais promovem, na sede da entidade, o seminário História da Imigração Síria e Libanesa em Minas Gerais, quando haverá lançamento do livro Primos em Minas, de autoria do professor Rodrigo Ayupe. Trata-se da primeira ação do Programa de Estudos sobre a Imigração em Minas Gerais em parceria com a Cátedra Embaixador Sérgio Vieira de Mello.





MULHERES ARTISTAS

FÓRUM LAFAYETTE





E tome evento envolvendo as mulheres na semana delas. Ontem, na galeria de arte do espaço cultural do Fórum Lafayette, foi inaugurada a exposição Mulheres artistas: feminino plural. A mostra reúne trabalhos de 11 artistas que abordam a condição feminina e o lugar da mulher na sociedade e no trabalho. Entre as participantes estão a escritora Conceição Evaristo, Daphne Cunha, Luana Lacerda, Lívia Limp, Natália Rezende e Lorena Dark.





PLÁSTICOS

SÃO PAULO NA FRENTE





A Prefeitura de São Paulo foi a primeira do país a sancionar a lei que proíbe o fornecimento a clientes de copos, pratos, talheres e canudos de plástico por parte de bares, restaurantes e casas de festas, tanto em suas atividades normais quanto em eventos de qualquer natureza. A proibição entra em vigor a partir de 2021, a fim de que os estabelecimentos envolvidos façam suas adaptações. É a batalha contra o plástico em andamento.





• • •





No que toca a Belo Horizonte, pelo que se sabe, a prefeitura não tomou nenhuma medida de impacto nesse sentido. No momento, as iniciativas têm sido sempre de estabelecimentos e empresas particulares (de leve). Quanto a São Paulo, é bom não esquecer que a cidade tem 11 milhões de habitantes.





FOTOGRAFIA

FESTIVAL DE TIRADENTES





Comemorando sua 10ª edição, o Festival de Fotografia de Tiradentes 2020 terá como tema um assunto sempre na moda: Amazônia. Será aberto em 18 de março, encerrando-se no dia 22. Haverá participação acentuada de fotógrafos do Norte e do Nordeste do país. Em seus 10 anos de existência, o festival contabilizou trabalhos de 834 fotógrafos nacionais e estrangeiros, promoveu 100 exposições e lançou 150 livros. E vai em frente. Curadoria de Eugênio Sávio.





PESAR

GENERAL VALDÉSIO





Faleceu domingo, em Belo Horizonte, o general Valdésio Guilherme de Figueiredo, que depois de sua reforma no Exército, passou a residir na capital mineira. O general Valdésio teve brilhante carreira militar, iniciada como aluno da escola das Agulhas Negras. Ocupou postos dos mais importantes em sua trajetória castrense. Entre outros, foi chefe da Junta Interamericana de Defesa nos EUA, comandante da Primeira Divisão de Exército, chefe do Departamento Pessoal do Exército, comandante militar da Amazônia e ministro do Superior Tribunal Militar, cargo no qual se aposentou. A cerimônia de cremação ocorreu ontem, no Parque Renascer.





JUDICIÁRIO

A PRIMEIRA JUÍZA





A respeito da nota da coluna de ontem citando Myriam Saboya Coelho como a primeira juíza de Direito de Minas Gerais, o presidente da Memória do Judiciário Mineiro, desembargador Lúcio Urbano, pede vênia para esclarecer que, na verdade, a primeira magistrada mineira foi Raphaela Alves Costa, empossada no cargo em outubro de 1960. Ela foi juíza nas comarcas de Guia Lopes, Ferros, Governador Valadares, São Roque de Minas, Mercês e Timóteo.





EFEMÉRIDES

REGISTROS VÁRIOS





O tempo passa, o tempo voa. Entre os aniversariantes de hoje está o deputado federal Aécio Neves, que completa 60 primaveras. Nasceu em BH, em 10 de março de 1960. Comemorações íntimas. Por outro lado, registram-se hoje os 35 anos de falecimento do político mineiro Gustavo Capanema, que por 11 anos foi ministro da Educação. Morreu com 85 anos. Também faleceu na data de hoje, só que em 1884, o escritor e poeta mineiro Bernardo Guimarães, autor do romance A escrava Isaura. Também na data de hoje morreu dom João VI. E, last but not least, o terrorista Osama Bin Laden, se estivesse vivo, comemoraria 63 anos nesta terça-feira. “Morreu matado” em 2011.