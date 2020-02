Sinfônica adere à folia com o concerto 'Esquentando os tamborins'

(foto: Paulo Lacerda/divulgação)





Palácio das Artes

Esquentando os tamborins





O Palácio das Artes, saindo de seu esquema conservador, promove na terça e quarta-feira próximas concerto inédito na sua programação: apresentações, ao meio-dia, no Grande Teatro, do espetáculo Esquentando os tamborins, com destaque para composições carnavalescas. Participação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, do Coral Lírico e do pianista Fred Natalino. Tem tudo para agradar, principalmente se forem executadas músicas do carnaval tradicional brasileiro, mescladas com o repertório clássico. Entrada franca









Almoço no AC

Consulado de Portugal





Foi para 50 pessoas o almoço realizado ontem no 3º andar do Automóvel Clube para comemorar a inauguração da nova sede do consulado de Portugal em Belo Horizonte, em que as principais personagens foram a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e o embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral. Almoço anfitrionado pelo cônsul português em Minas, Rui Almeida, e pelo presidente da Câmara Portuguesa de Comércio, Fernando Dias. Presença de empresários lusitanos de BH. A secretária Berta Nunes voltou ontem mesmo a Portugal, no voo da TAP que saiu do aeroporto de Confins direto para Lisboa. Já o embaixador Cabral retornou a Brasília.





Berta Nunes tem atuação ministerial praticamente em todos os continentes do planeta, já que o que não faltam são comunidades de portugueses espalhadas pelo mundo. Aliás, essa é uma tradição que tem mais de 500 anos, pois os navegadores portugueses, no final do século 15 e no século 16, foram os primeiros europeus a visitar países desconhecidos e a trafegar por mares nunca dantes navegados. Como dizia Camões ao rei dom Sebastião se referindo às navegações lusitanas, não há quem se iguale aos feitos da gente vossa.





Gugu Liberato

Complicou o inventário





O inventário da herança milionária deixada pelo apresentador de televisão Gugu Liberato ganhou agora nova complicação registrada em um processo que já vinha sendo complicado por várias reivindicações de herdeiros. Ontem, noticiou-se em São Paulo o aparecimento de um novo postulante à parte da herança deixada por Gugu, que confronta com as apresentadas pela companheira do apresentador, Rose Di Matteo, com quem Gugu teve três filhos. Trata-se do chef Thiago Salvático, que alega em sua reivindicação ter mantido por longo tempo relação estável com Gugu, fato não muito conhecido do público. Salvático quer que seja reconhecido como parceiro de Gugu.





Homenagem

Pracinhas no Mineirão





Amanhã, no Mineirão, antes do jogo do Atlético contra a Caldense, haverá homenagem aos ex-combatentes mineiros que participaram da Segunda Guerra Mundial. A homenagem é em comemoração aos 75 anos do término do maior conflito bélico da história. Promoção do comando da 4ª Região Militar. Às 15h30.





Patinetes

Passou a moda?





Pois é. Pelo que se vê, os patinetes desapareceram mesmo das ruas de Belo Horizonte e a impressão que se tem é de que ninguém está se incomodando com o fato. Devido ao uso irregular, truncado e meio estrambótico dos patinetes elétricos no final de janeiro, a Grow anunciou a retirada dos aparelhos da praça. Já no início deste mês, os passeios de BH voltaram a ter mais tranquilidade com a retirada dos patinetes, o que já é alguma coisa. Falta não devem estar fazendo, já que o pessoal usava o aparelho mais por diversão do que ir para o trabalho.





China

26 hospitais





Os números fornecidos pelo governo chinês na quarta-feira sobre as pessoas atingidas no país chegavam a 65 mil infectados e a cerca de 1.500 mortos. A progressão da disseminação da doença já atinge escala geométrica e, no momento, ninguém sabe onde vai parar. A verdade é que a China está fazendo os diabos para ver se contém a epidemia, que, aliás, já virou pandemia. Já construiu e adaptou 26 hospitais para abrigar seus doentes, os quais não estão dando conta, é claro. Estão dizendo que a causa do vírus é o excesso de gente na China. Nesse caso, se o coronavírus atacasse na Índia, o estrago seria muito maior. A estrutura hospitalar da Índia é fraquíssima e o contágio entre a população desencadearia uma catástrofe.





Pós-graduação

Inteligência artificial





A Skema Business School, instituição de origem francesa que tem filial em BH, instalada na Lagoa dos Ingleses, especializada em cursos de pós-graduação, está anunciando o lançamento do primeiro curso de pós-graduação em direito e inteligência artificial, que incluirá procedimentos jurídicos ligados a esse novo setor da tecnologia. Consequentemente, afirma a reitora do Skema, madame Geneviève Poulingue, Belo Horizonte se tornará pioneira no Brasil na área. O curso será ministrado pelo professor Edgar Gastón Jacobs.





Arbitragem

Congresso em São Paulo





Encerrou-se ontem, em São Paulo, o Congresso Brasileiro de Arbitragem na Administração Pública em que um dos conferencistas do final do encontro foi o senador Antonio Anastasia, que abordou projeto de sua autoria no Senado que permite o uso da arbitragem em processos de execução fiscal, destinado a desafogar a pauta do Judiciário. Atualmente, as execuções fiscais representam cerca de 40% de toda a pauta de processos econômicos no Brasil.





Prefeito Crivella

Barraco no carnaval





O fato evidentemente é inédito. Um prefeito do Rio de Janeiro afrontar abertamente o carnaval carioca não tem registro na história da Cidade Maravilhosa. Pois não é que o prefeito e bispo da Universal, Marcelo Crivella, além de não ter dado nenhum tostão para o desfile das escolas de samba na passarela da Sapucaí, promove hoje, na Enseada de Botafogo, um megaevento evangélico em concorrência direta com os desfiles de blocos carnavalescos que devem ocorrer em toda a cidade? E o mais extraordinário é que a concentração evangélica contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, eis aí instalada uma disputa entre os evangélicos e a velha tradição carnavalesca do Rio de Janeiro. Minha Santa Gertrudes!





