Primeiros efeitos do arrocho monetário, que vai aumentar ainda mais

Os primeiros efeitos do remédio amargo dos juros altos para combater a inflação já podem ser percebidos com o recuo do dólar, que depois de caminhar para romper a barreira dos R$ 6 no ano passado, fechou ontem a R$ 4,84, o menor valor desde 13 de março de 2020, antes do início da pandemia de COVID-19. A apreciação do real frente ao dólar diminui a pressão sobre os preços de produtos importados, como combustíveis, matérias-primas e alimentos, como trigo, soja, milho e outros com preços regulados pelo mercado internacional. E essa redução do câmbio é explicada simplesmente pelo fato de que, com a Selic a 11,75% ao ano, o Brasil tem hoje a segunda maior taxa de juros reais do mundo, com 7,10%, contra 30,07% na Rússia. O percentual é o dobro do terceiro colocado, a Colômbia, com 3,65%. Nos Estados Unidos, a taxa de juros real é negativa, a -4,28%.





Com isso, o Brasil oferece retorno a investidores e atrai um volume maior de dólares, além dos recursos que ingressam no país para pagar as exportações. No ano, até 11 de março, o fluxo cambial do Brasil acumula saldo positivo de US$ 10,482 bilhões, volume maior do que os R$ 6,134 bilhões em todo o ano passado. Mas se os juros mais altos freiam a demanda, reduzindo pressões de preços por consumo, e a queda do dólar representa menor impacto sobre os preços dolarizados da economia, não impedem a inflação de custos, com alta generalizada das commodities. Nos metais, alumínio, zinco, cobre e estanho fecharam em alta ontem, com o níquel registrando queda, mas cotado a mais de US$ 30 mil a tonelada. Os preços agrícolas oscilam, mas estão em patamar elevado, pressionando o valor dos alimentos no Brasil.





Com esse cenário, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central indicou na ata da reunião que elevou a Selic de 10,75% para 11,75% na semana passada que o ciclo de arrocho monetário deve continuar na próxima reunião, em maio, com uma nova alta de um ponto percentual e a taxa básica subindo para 12,75% ao ano. A ata, no entanto, deixa em aberto a possibilidade de um aumento de mais de um ponto percentual, indicando que, para o Copom, a inflação deve ser mais resiliente nos próximos meses, com indústria e serviços repassando para os preços finais a elevação expressiva dos custos. Não bastassem as commodities, a alta do diesel elevou o valor dos fretes, com impacto no abastecimento e distribuição nas fábricas.





Juros altos e custos elevados podem levar as empresas a serem afetadas financeiramente se ficarem sem reajustes. O cenário ainda é de incertezas após um mês da guerra na Ucrânia. A continuidade do conflito por mais tempo e seus desdobramentos podem significar mais aumentos de preços, principalmente em itens agrícolas, com redução na oferta. Em guerra, a Ucrânia deve perder a janela de início do plantio da safra, com redução em mais de 60% da área plantada no país, que é grande produtor de milho, soja, girassol, cevada e trigo, afetando a oferta mundial e elevando os preços. Esta semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país não poderá exportar “milho, trigo e tantos outros produtos que são absolutamente necessários para a vida”.





“A inflação continua surpreendendo negativamente e a recente alta nos preços das commodities trouxe ainda mais incertezas para o quadro futuro da inflação, com as projeções sendo revisadas para cima constantemente”, observou na semana passada a economista-chefe do Banco Ourinvest, Fernanda Consorte. Essa visão foi reforçada pela Ata do Copom, mas Fernanda vê um componente adicional no caldeirão do BC, que é a piora no quadro fiscal por causa do aumento de gastos e da queda da arrecadação, principalmente pelas isenções tributárias visando reduzir os preços dos combustíveis. Com preços livres, distribuidoras e revendas podem aproveitar a menor carga fiscal para recompor suas margens. O certo é que os juros básicos da economia vão subir mais e podem chegar ao fim do ano acima de 13%.





