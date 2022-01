Pesquisa mostra o que querem e esperam os brasileiros para este ano

Além de gastar menos, consumidores vão aproveitar cupons e descontos e manter hábitos de compras do ano passado (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 25/11/21)

O ano de 2022 começa, como todos os outros, recheado de previsões econômicas e projeções que nem sempre se confirmam por ser o período de 365 dias longo e pela própria dinâmica da economia. Para economistas e especialistas, a inflação será menos pressionada, com redução dos preços dos combustíveis, safra recorde de alimentos minimizando a perspectiva de alta na alimentação e também por uma esperada queda no consumo com a elevação das taxas de juros. Mas ainda haverá aumento da energia elétrica que, mesmo com as chuvas deste verão, ainda sentirá os efeitos da aguda crise hídrica de 2021, e o dólar oscilará ao sabor da temperatura das campanhas políticas. O ano deve ser novamente de economia fraca, com o Produto Interno Bruto (PIB) fechando próximo de zero, o que vai dificultar a melhora mais forte do mercado de trabalho e da renda dos trabalhadores.





Com poucas ou nenhuma divergência, esse é o cenário visto pelo mercado financeiro e economista para o país, com mudanças podendo ocorrer no transcurso dos meses. Mas diante desse cenário, o que pensam os brasileiros para além dos votos do fim do ano e das simpatias do Dia de Reis, comemorado neste 6 de janeiro. O estudo “Pulso Expectativa 2022”, realizado pela Hibou, empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo e a Score Group – empresa de “data retail” (dados do varejo) e “shopper experience” (experiência do comprador) mostra a expectativa dos brasileiros para o ano que se iniciou.





E o estudo mostra que pelo menos na intenção, os consumidores serão cautelosos. Metade dos entrevistados quer ganhar mais dinheiro, mas 39% pretendem gastar menos, 25% acreditam que os gastos serão mantidos; 12% acreditam que vão gastar mais e 23% ainda não sabem. Mesmo com as dificuldades de 2021, com o país entrando em recessão técnica, mais da metade dos entrevistados (52%) estão com as contas em dia e 12% afirmam ter dinheiro sobrando. Mas há os que estão em dificuldade com as dívidas (36%), sendo que para 26% o valor dos débitos passa de R$ 15 mil. “Os brasileiros querem equilibrar suas finanças neste ano. Economizar ao máximo, usar cupons de descontos e promoções são hábitos herdados de 2021 e que vão permanecer'', analisa Ligia Mello, sócia da Hibou e coordenadora do estudo, que ouviu mais de 1.800 pessoas nas principais capitais do país.





Se pretendem gastar menos, os brasileiros devem ser conservadores na hora do consumo.. “Para 2022, as escolhas sobre os locais de compras tendem a ser as mesmas de 2021. 30% vão comprar tanto em lojas físicas quanto online; enquanto 29% pretendem manter as compras pela internet; e 8% querem comprar mais em lojas físicas”, conta Ligia. Ela lembra que “a entrada de um novo ano incentiva as pessoas a fazer o que não fizeram, traçar planos e buscar realizações para as metas pessoais, profissionais e financeiras. Elas tendem a se planejar com otimismo para o futuro. No estudo, notamos que as expectativas de retorno à ‘rotina normal’ predominam, pois os brasileiros desejam o fim da pandemia”. Na lista de desejos, emagrecer (43%), ficar mais perto da família (34%), reformar a casa (29%), investir em curso de aprimoramento (27%) e uma vaga de emprego (13%) são os principais.





Inflação

28,86%

é o quanto subiram os preços da indústria nos 12 meses encerrados em novembro, segundo o IBGE.





Expansão

Impulsionado pela adoção do home office na pandemia, o mercado de computadores fechou os nove primeiros meses de 2021, com 2 milhões de unidades vendidas de abril a junho e outras 2,3 milhões de julho a setembro, alta de 60,2% e 41,3%, respectivamente em relação a igual período de 2020. “Em 2021, o mercado de Pcs teve um impressionante salto, mesmo com a escassez de componentes”, diz Daniel Voltarelli, da IDC Brasil.





Para fora

Duas startups brasileiras decidiram expandir suas operações para outros países na estratégia de crescimento. A Yuo Chat, empresa de omnichannel está abrindo escritório no Uruguai, enquanto a Bpool levou recentemente suas operações de marketing e Enterprise Gateway Marketplace (EGM) para os Estados Unidos. O processo de internacionalização é o caminho após a empresa se posicionar no seu mercado de origem.