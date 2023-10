Não é só o Hamas, Biden, Netanyahu e Putin são senhores da guerra

749

Biden dá apoio incondicional à Netanyahu na guerra contra o Hamas (foto: Brendan SMIALOWSKI/AFP)





O jornalista Henry Foy, correspondente do “Financial Times” em Bruxelas, instiga a reflexão sobre a nova conjuntura internacional a partir da guerra de Gaza, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ontem que será de longa duração. Ou seja, não deve se encerrar enquanto Israel não invadir a Faixa de Gaza, eliminar o Hamas e restabelecer seu controle sobre toda a região, a exemplo do que já ocorre na Cisjordânia, apesar da existência de uma enfraquecida Autoridade Palestina.





Segundo Foy, o apoio incondicional do Ocidente, especialmente Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, a Israel envenenou os esforços para isolar a Rússia e obter apoio dos países em desenvolvimento em favor da Ucrânia. A reação implacável de Israel ao ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro desconstruiu a narrativa do Ocidente em relação às violações de direitos humanos cometidas pela Rússia em Donets e outras regiões ocupadas por suas tropas.









Apesar da generalizada condenação ao ataque de surpresa do Hamas, principalmente à morte e sequestro de civis, a crise humanitária na Faixa de Gaza solidificou posições enraizadas no mundo em desenvolvimento quanto ao conflito israelense-palestino. A maioria desses países apoia a posição oficial da ONU, favorável à criação do Estado da Palestina, independente de Israel. “Todo o trabalho que fizemos com o Sul global [sobre a Ucrânia] foi perdido. Esqueça sobre regras, esqueça a ordem mundial. Eles nunca vão nos ouvir novamente”, lamentava um diplomata do G7 ao jornalista britânico. O Grupo dos Sete é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, com a União Europeia de observadora.





A maioria dos países em desenvolvimento sempre apoiou a causa palestina pelo prisma da autodeterminação, vê com desconfiança o domínio global dos Estados Unidos, o aliado principal de Israel. Os países árabes, inclusive aqueles que têm boas relações com Estados Unidos e Israel, acumulam ressentimentos. Não são apenas os decorrentes da antiga ordem colonial, nem fruto de intervenções mal-sucedidas no Iraque, na Síria e na Líbia. Nesse caso de Gaza, estão diretamente ligados ao tratamento dado pelas potências ocidentais ao povo palestino.

Direitos humanos

Ao contrário, Rússia e China cultivam laços históricos com os palestinos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, na terça-feira, durante a reunião com o líder chinês XI Jinping, em Pequim, agarrou com as duas mãos a oportunidade de questionar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que adota dois pesos e duas medidas em relação à Ucrânia e à Faixa de Gaza. “O que dissemos sobre a Ucrânia deve se aplicar a Gaza. Caso contrário, perdemos toda a nossa credibilidade”, lamentou o diplomata do G7, segundo o jornalista do “Financial Times”.





Há pouco mais de um mês, na reunião do G20 em Nova Déli, Biden e outros líderes ocidentais conclamaram os países em desenvolvimento a condenar os ataques da Rússia a civis ucranianos, respeitar a Carta da ONU e o direito internacional. Desde o último domingo, porém, endossam incondicionalmente as ações de Israel na Faixa de Gaza, onde os civis estão sem água, eletricidade, gás de cozinha, comida e remédios.





A ordem global pós segunda Guerra Mundial não funciona para o mundo árabe, inclusive para a Jordânia e o Egito, que mantêm relações com Israel. Na União Europeia, o incômodo também começa a crescer, sobretudo depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajar para Israel sem um mandato dos 27 Estados-membros do bloco ou não tratar da questão humanitária. Dublin, Madrid e Luxemburgo queixaram-se de seu discurso em Tel Aviv.





Preocupada, a França começou a se movimentar em parceria com o Brasil, que protagoniza os esforços humanitários na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Teme que a Rússia não esteja mais interessada em conter seus aliados na região, sobretudo o Irã. A crise de Gaza ofusca a guerra da Ucrânia e desloca recursos dos Estados Unidos para Israel, além de neutralizar a narrativa em relação às violações de direitos humanos pelo Exército russo. Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu já eram notórios senhores da guerra, mas Biden não tinha essa imagem, graças a retórica em defesa dos direitos humanos. Agora passou a ter.