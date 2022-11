PEC mantém Bolsa-Família fora do teto de gastos por quatro anos

Senador Marcelo Castro protocou texto final da PEC da Transição (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)





Depois de muitas negociações, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu mesmo propor que o Bolsa-Família fique fora do teto de gastos por quatro anos. Ontem, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) protocolou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)) da Transição, que mantém o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, rebatizado como Bolsa-Família, seu nome de origem.





Pela proposta, o valor referente ao programa fica fora do cálculo do teto de gastos entre 2023 e 2026. A PEC retira do Orçamento da União até R$ 175 bilhões do programa de transferência de renda para não estourar o teto de gastos. Castro levou em conta o projeto inicial elaborado pela equipe de transição de Lula.





A PEC da Transição precisa ser aprovada no Congresso até 10 de dezembro para que haja tempo hábil para os parlamentares analisarem o Orçamento de 2023, que precisa ser aprovado ainda neste ano. Segundo o ex-ministro Nelson Barbosa, um dos economistas de equipe de transição, a estratégia adotada foi definida pelos senadores e deputados petistas. “Vamos ver a evolução da PEC", disse. A PEC precisa ser aprovada a tempo de ser considerada no Orçamento da União de 2003. “É a estratégia que foi considerada mais viável do ponto de vista político”, explicou Barbosa.A PEC da Transição precisa ser aprovada no Congresso até 10 de dezembro para que haja tempo hábil para os parlamentares analisarem o Orçamento de 2023, que precisa ser aprovado ainda neste ano.





“O texto apresentado excepcionaliza do teto de gastos o valor necessário para dar continuidade ao pagamento dos R$ 600 do Bolsa-Família, mais R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. E, ainda, recompõe o orçamento de 2023, que está deficitário em diversas áreas imprescindíveis para o funcionamento do Brasil. Esperamos aprovar a PEC, nas duas Casas, o mais rápido possível”, avalia Castro.





Apesar do otimismo de Castro, aprovar a PEC com prazo de vigência de quatro anos é uma missão quase impossível. Foi apresentada com esse prazo para uma negociação que envolve também a manutenção do “orçamento secreto”, que o Centrão pretende incluir na Constituição, o que é um absurdo. Por dois motivos:



- (1) o “orçamento secreto” pulveriza recursos de investimento do Orçamento, que deveriam ser destinados a projetos prioritários, como os de infraestrutura, por exemplo, em vez de servir de instrumento para o clientelismo mais rastaquera;



- (2) a falta de transparência na distribuição dos recursos, sem que se saiba quem são seus verdadeiros autores, facilita a formação de caixa dois eleitoral e o abuso de poder econômico pelos detentores de mandato, desequilibrando a paridade de armas na disputa ele.





O problema é que são poucos os parlamentares, inclusive os de oposição, que não se beneficiaram das chamadas “emendas do relator”, eufemismo usado para mascarar o “orçamento secreto”. Embora o PT e o PSB devam anunciar ainda hoje o apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), essa não seria uma moeda de troca para manter o Bolsa-Família fora do teto de gastos por quatro anos. O Centrão e seus aliados preferem barganhar cargas e verbas todo ano para manter o programa criado por Lula fora do teto. Um bom acordo seria aprová-lo por dois anos, mas a moeda de troca é a manutenção do orçamento secreto.

Ministério

O que não falta são especulações sobre os nomes dos futuros ministros de Lula. Se o time já está escalado, o que não parece ser o caso ainda, somente Lula sabe qual será a composição de sua equipe. Dois problemas estão na ordem do dia e pressionam Lula para que anuncie logo seus ministros. Primeiro, a situação da economia e a ambiguidade da equipe econômica. O mercado pressiona para que Lula indique logo o seu ministro da Fazenda. Por uma questão de previsibilidade em relação à política econômica. Um nome sinalizaria o rumo do próximo governo, o que é fundamental para os investidores apostarem seus recursos no Brasil. Essa é a cobrança. A dificuldade de Lula é ter alguém de sua absoluta confiança política na pasta, o que faz a balança de apostas tender para o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. Será ele?





Outra área estratégia que não pode esperar muito é a Defesa. Diante de uma evidente conspiração golpista, que faz ruidosa agitação à porta dos quartéis, Lula precisa escolher o novo ministro da Defesa. Sua intenção é ter um civil no cargo, que seja capaz de manter um bom relacionamento com os comandantes militares. Não é uma operação simples, porque os militares não querem perder as posições no ministério. É milhares deles em cargos comissionados na Esplanada. A escolha do nome é estratégica. A tendência de Lula é pôr no cargo alguém que tenha bom trânsito com os generais e seja de sua absoluta confiança. Fala-se, por exemplo, em Aloizio Mercadante. É filho de general, mas isso não significa amplo trânsito nas Forças Armadas.





São decisões urgentes, que estão na esfera da cota pessoal de Lula. Mais complexa é a montagem da equipe ministerial em forma de governo de ampla coalizão, ou seja, com uma maioria no Congresso. A forma como será feita a composição é ainda uma incógnita, porque existe uma equipe de transição que funciona como um embrião do futuro governo, com muitas disputas por espaços, E uma tendência dos partidos a querer o controle das pastas com “porteira fechada”, como se diz no jargão do Congresso. Os partidos de esquerda não têm muita dificuldade para compartilhar os ministérios, mas o mesmo não acontece com grandes legendas de centro, como o MDB, o PSD e PSDB.