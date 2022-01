Bolsonaro começa o ano em guerra com a burocracia

"Desde o começo do seu mandato, Bolsonaro revelou má vontade e incapacidade de lidar com a complexidade do Estado brasileiro"



Greve geral

Falsas ideias sobre a guerra aberta que se instalou no governo entre o presidente Jair Bolsonaro e a alta burocracia federal. Uma é de que estaria prestando um serviço à sociedade ao desmantelar órgãos e instituições que supostamente seriam um entrave à economia e à liberdade dos cidadãos, na linha das ideias ultraliberais do “Estado mínimo”; a outra, de que opera uma política para liquidar ou enfraquecer redutos supostamente “comunistas”, ao operar a cooptação de setores que seriam vitais para reprodução de seu projeto de poder.O resultado dessa guerra é um tiro no próprio pé, pois anula, com grande antecipação, a vantagem estratégica que todo governante teria quando disputa a reeleiç& atilde;o: a capacidade de implementar políticas públicas bem-sucedidas em razão do controle do governo.Na teoria, a burocracia tem os seguintes pressupostos: legalidade das normas, comunicação formal, impessoalidade no relacionamento, divisão de trabalho, hierarquia da autoridade, rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito, especialização, profissionalismo, previsibilidade. Isso vale para qualquer burocracia, em qualquer lugar do mundo onda existe um Estado organizado e legalmente constituído.Quando isso não acontece, como no governo Bolsonaro, as políticas públicas acabam bloqueadas e ação do governo não chega a bom termo. Em razão da Constituição de 1988, temos um Estado ampliado, com divisão entre poderes e caráter federativo tripartite, cujo bom funcionamento depende do respeito a esses pressupostos.Desde o começo do seu mandato, Bolsonaro revelou má vontade e incapacidade de lidar com a complexidade do Estado brasileiro. Num primeiro momento, atuou para desmantelar as políticas públicas e enfraquecer os órgãos de controle e fiscalização na área ambiental, bem como desorganizar e impor paradigmas reacionários à política cultural e de direitos humanos.Sua agenda é voltada para sua mais resiliente base eleitoral, como pecuaristas, grileiros, madeireiros e garimpeiros, na área ambiental; setores conservadores da sociedade, sobretudo evangélicos, na área cultural; e o pessoal adepto da truculência e da justiça pelas próprias mãos, quanto aos direitos humanos.O problema de Bolsonaro, porém, é que essa política pôs abaixo os índices de aprovação do governo e sua própria imagem como governante. Voltou-se contra as principais atividades-fim do governo na área social, no caso a saúde pública e a educação, com resultados desastrosos, em todos os sentidos.Como são áreas que operam num sistema tripartite, ou seja, em grande parte controladas por estados e municípios, além da reação natural desses entes federados, houve forte reação das corporações da área, sobretudo da Saúde, em razão da pandemia de covid 19, com seu saldo de 619 mil mortos até agora.