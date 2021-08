Promessa de campanha, Joe Biden dá as costas ao Afeganistão

Afegãos aguardam para deixar o aeroporto de Cabul, enquanto antigos aliados retiram ajuda após domínio pelos Talibans (foto: Wakil Kohsar / AFP)

Alexander Burnes, agente da Companhia Britânica das Índias, em 1838, recebeu de Lord Aucland, o governador-geral de Calcutá, a missão de negociar com Dost Mohammed, o Emir do Afeganistão, um pacto com o Império Britânico. Ao chegar em Cabul, lá estava o Conde Vitkevitch, representante da Rússia. Era o “Grande Jogo” da Ásia, no qual a Rainha Vitória disputava com o Czar Nicolau I o controle da Eurásia. O pedregoso território afegão, entre Cáucaso e a Índia, separando o Irã da Turcomênia, era estratégico para as duas potências. No ano seguinte, 16,5 mil ingleses, indianos e dissidentes afegãos da Army of the Indus tomaram Cabul. Dost Mohammed rendeu-se em novembro de 1840 e foi encarcerado, na Índia.





Burnes transformou sua residência oficial num harém, enquanto os demais invasores profanavam os lares afegãos. Em 1941, os humilhados afegãos se revoltara m, invadiram a casa de Burnes e o esquartejaram. Veterano das Guerras Napoleônicas, o general Elphinston negociou com Akbar, o filho de Dost Mohammed, em 2 de janeiro de 1842, a retirada das tropas britânicas, que estavam sitiadas. Ao atravessarem o passo de Khoord-Cabool, a montanha desabou: pedras em avalanchas, tiros de jezails (o fuzil de cano longo afegão), flechas e lanças dizimaram as tropas britânicas. Somente restou vivo o Dr. Brydon, o médico, que escapou a cavalo dos altos do Hindu Kush.





Na Terceira Guerra Anglo-Afegã, em 1919, num acordo com os ingleses, o Afeganistão tornou-se um Estado-tampão na fronteira da Índia. A partir de 1926, uma monarquia sobreviveu até 1973, quando o rei Zair foi derrubado pelos republicanos. Em 1978,com apoio de tropas soviéticas, um golpe de estado implantou um regime socialista, sob forte resistência dos rebeldes mujahidins, financiados pelos Estados Unidos. Em 27 de setembro de 1996, as forças talibãs, constituídas de ex-estudantes fundamentalistas, derrubaram o presidente, capturaram Cabul e passaram a controlar grande parte do país, formando um governo de coalizão.





Mas houve o atentado da Al-Qaeda às Torres Gêmeas, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e retiraram os talibans do poder. Hamid Kazai foi escolhido presidente por George Bush. Nas eleições de 2004, a maioria dos 17 candidatos da oposição, alegou fraude e não reconheceu o governo de Karzai, que incluía membros da Aliança do Norte, um grupo político formado por membros da majoritária etnia Pashtun. Em 2014, Asharaf Ghani foi eleito e empossado presidente do país no lugar do corrupto Kazai, mas seu destino já estava traçado. O governo Trump decidira retirar as tropas norte-americanas do país; o novo presidente Joe Biden manteve a decisão e ordenou a saída até setembro, uma de suas promessas de campanha. Houve o desastre: o Talibã avançou rapidamente, as tropas governistas não resistiram e abandonaram Cabul. Ghani escafedeu-se.





Rota da Seda

A história se repete como tragédia. A Casa Branca nega comparações com a retirada do Vietnã, mas as cenas dos afegãos despencando do avião da USA Air Force durante a decolagem nesta segunda-feira são piores do que as da dramática retirada dos funcionários da embaixada norte-americana em Saigon. Essa conta ficou para Biden. Entretanto, no “Grande Jogo” da Eurásia, não é a Rússia que leva vantagem. A China tem 80 quilômetros de fronteira com o Afeganistão e contratos bilionários, que já negocia com o Emirato Islâmico do Afeganistão. Com 38 milhões de pessoas, o país possui reservas de minérios avaliadas entre 1 e 3 trilhões de dólares, incluindo o segundo maior depósito inexplorado de cobre do mundo.





Em julho, o ministro de relações internacionais da China, Wan Yi, recebeu a comissão de assuntos externos do Talibã, liderada por Abdul Ghani Baradar, na cidade chinesa de Tianjim. O resultado parece ter sido positivo para a China. Além de cobre, o Afeganistão tem reservas de ferro estimadas em US$ 420 bilhões e US$ 81 bilhões de nióbio, cruciais para a indústria chinesa. Em troca, Pequim oferece a infraestrutura necessária para o Afeganistão entrar na Nova Rota da Seda, megaprojeto mun dial de construção de portos, estradas e ferrovias ligando três continentes: a Ásia, África e Europa, bancado pelo governo chinês.