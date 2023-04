Dez anos de Toda Deseo

Integrantes da Toda Deseo, grupo cênico que completa 10 anos (foto: Toda Deseo/Divulgação)



Este ano, o grupo cênico Toda Deseo completa 10 anos e eu consigo me lembrar da alegria que foi ver este grupo nascendo, quando Ju Abreu, uma das integrantes do grupo, me contou que estava participando desse coletivo focado nas pautas relacionadas à comunidade LGBTQIAP+. Um tempo depois, comecei a ver as primeiras divulgações, fui assistir e participei das icônicas Gaymadas que o grupo promove e curti muito do que eles têm feito na Gruta, principal espaço cultural onde realizam seus projetos.





O que o grupo faz com seus espetáculos, pesquisas e eventos é uma contribuição muito relevante para a discussão e representatividade artística do universo queer em Belo Horizonte. O grupo também tem conseguido expandir essa contribuição para outras cidades de Minas Gerais, além de outros estados do país.









Chá das Primas começa hoje

O grupo celebra sua primeira década com uma série de ações que acontecem entre abril e julho deste ano. A agenda comemorativa tem início hoje (11/4) com o “Chá das Primas”, espetáculo-bate-papo que acontece também amanhã e quinta-feira, sempre às 19h, na Gruta - Horto.





Nesta edição do “Chá”, será debatida a formação em teatro com nove convidadas e convidados da área, a maioria pessoas LGBTQIAP . O acesso é gratuito e aberto ao público.





A formação em teatro será debatida em três esferas: a formação livre, a formação técnica e a formação universitária. “Para cada dia, escolhemos duas pessoas convidadas que atuam nas respectivas áreas e uma outra pessoa que, além de debater, será responsável pela escrita de um texto sobre o encontro. Todos esses textos serão disponibilizados em uma revista eletrônica, que também abrirá espaço para outros trabalhos dos participantes”, explica David Maurity, um dos integrantes do grupo.

No dia 13, esta edição do Chá das Primas será encerrada com a discussão sobre ensino superior em Teatro (foto: Toda Deseo/Divulgação)





Hoje, participam do encontro sobre formação livre os artistas Brenda Campos, Lucas Fabrício e Raysner de Paula; na quarta, dia 12, Paulo Maffei, Rogério Lopes e Idylla Silmarovi debatem o ensino nas escolas técnicas; e, na quinta, dia 13, os convidados para falar sobre a formação universitária são Jovi Mendes, Raquel Castro e Fredda Amorim.





Este ano, outras ações ainda serão realizadas para marcar esta década de Toda Deseo. Serão organizadas várias edições da Gaymada, intervenção artística-esportiva que já é parte do calendário de eventos de BH e tem sido realizada também em SP. Em maio, o espetáculo ‘Conselheira’, em que Ju Abreu discute questões da maternidade, vai circular em quatro Centros Culturais de Belo Horizonte. “A companhia ainda pretende realizar uma temporada da ‘Trilogia de Traumas’, na Gruta e, no segundo semestre, será responsável pela direção do espetáculo de formatura do Cefart, o Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado”, conta Maurity.





Que a segunda década do grupo se inicie com ainda mais sucesso para que a Toda Deseo continue provocando, entretendo e causando muito em BH, Minas e no Brasil!