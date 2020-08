Sampaoli no Galo: do endeusamento pós-vitórias à crucificação pós-derrota

(foto: Bruno Cantini/Atlético)

Se há uma coisa em que a gente ainda precisa evoluir no(e na vida em geral) é a pressa em criar rótulos. Em colocar um carimbo na testa de quem é bom – e que com isso parece perder o direito de errar – e de quem nem é tão bom assim, mas em um dia inspirado é alçado à condição de semideus e tem todos os pecados redimidos.A vida não deveria ser sempre ou só preto ou só branco. É para isso que existe uma cartela de cores. Também não se encerra no frio ou no quente – o morno, por vezes, vem a calhar.A passionalidade do futebol acaba por explicar essas análises mais imediatas e rasas. E o técnico atleticanotem sido um exemplo perfeito dessa dicotomia forçada.Em quatro jogos do, foi classificado de gênio após as vitórias sobre Flamengo, Corinthians e Ceará e de superestimado depois da derrota para o Botafogo. Na verdade, em nenhum momento o argentino foi só um ou só outro.Esses dois Sampaolis que alguns tentam limitar em caixas separadas coexistem, são partes de um todo. E quer saber? Todos nós somos assim, não é só com ele! “Somos instantes”.Essa alternância em Sampaoli nada mais é que resultado do estilo inquieto dele. Uma forma de trabalho que vem marcando a carreira do argentino, e que talvez seja encarada com mais naturalidade em outros centros do futebol nos quais predomina a visão mais ampla de time. Neles, umanão se resume a 11 atletas nem tampouco a um só esquema de jogo.Sampaoli tem por filosofia criar um conjunto mais abrangente, técnica e taticamente. O rodízio que ele faz nas equipes que dirige não é aquela busca desesperada por uma salvação, nem obrigada por lesão ou pela falta de opções no grupo. Pelo contrário: as mudanças que ele propõe são justamente uma forma de aumentar as opções no time.São cartadas que ele dá de maneira consciente para que a dinâmica de seu time seja alterada sem grandes traumas dentro de uma partida, ou de um confronto para outro. E isso só se consegue treinando e jogando.Vai ser fazendo na prática que ele vai ver o que funciona. Em alguns casos, não vai funcionar mesmo. Nessas horas, o importante é o treinador ter sensibilidade para reconhecer que errou e agir rapidamente para mudar.Não é tão somente pelo status que alcançou nos gramados que Sampaoli trabalha assim. Ele faz isso porque é assim que ele entende o futebol.O fato de ser um treinador de grife o credencia, claro, a tomar atitudes mais ousadas, porque ele acaba tendo mais respaldo para lançar mão da ideia que quiser, por mais absurda que possa soar para nós, reles mortais. Isso não o exime das críticas quando erra. Nem dos elogios, quando se percebe que há um caminho sólido sendo construído.Esse estilo de trabalho doestá longe de ser algum traço isolado de genialidade. É estudo. É ambição. É inquietação. É convicção. São características da personalidade dele. E a missão dele é tornar essa estratégia bem-sucedida a longo prazo.Só que não dá para ficar rotulando o técnico a cada mudança de direção do vento.Essa ousadia meticulosa é saudável, muito necessária, aliás, principalmente nos jogos contra times de nível mais elevado. Porque hoje em dia é tudo muito previsível. O trabalho de umé, sim, encontrar uma base consistente para a equipe, mas, além disso, é oferecer ao time “saídas de emergência” nos momentos em que a tática escolhida não estiver dando certo.É para isso que o “professor” está lá, não é mesmo?Sampaoli não faz experimentações baratas, movidas por resultados imediatos. Isso é claro desde a época do Santos. O torcedor e, nós, críticos do futebol, temos de acostumar o nosso olhar a esse jeito do argentino, que se der certo pode ser muito positivo para oAvaliações precipitadas não passam disso: precipitação.está nessa fase, a de azeitamento da máquina. É natural que haja oscilação. É natural que uma ou outra experiência não dê certo. Nessa caminhada, ele será elogiado e criticado pelas escolhas, faz parte. Mas não dá para estabelecer vereditos, decretar que já deu ou não certo.Sampaoli ainda está construindo o Atlético dele – ou melhor, os vários Atléticos dele. A esta altura, não faz o menor sentido endeusar o trabalho do treinador no, muito menos crucificá-lo.