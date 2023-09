Em país e clube sérios, Antony, acusado de espancar ex, foi afastado

741

O atacante Antony, cortado da Seleção Brasileira, foi afastado do Manchester United até que as denúncias de agressões e violência doméstica contra sua ex-namorada Gabriela Cavallin sejam apuradas e esclarecidas. Há outras mulheres denunciando o jogador. Como é bom saber que na Europa a coisa funciona como deve, pois seria impensável ter no grupo do United um cara acusado de agressão a mulheres.



Por enquanto, ele é inocente, pois ainda não foi julgado, nem condenado, mas as provas apresentadas pela dj são robustas e poderão levar Antony para a cadeia. Não sei se no Brasil, mas na Inglaterra, onde ela também o processa, sim. Lá a pena pode chegar a 26 anos.





Antony diz em nota que "concordou com seu clube em tirar um período para se defender", mas nós sabemos que ele não teve outra alternativa. A decisão partiu do clube, pois jamais partiria dele. E saber que Fernando Diniz, mesmo sabendo de tudo isso, o convocou e só o cortou pela pressão da imprensa.



Diniz declarou: "Está tudo muito incipiente". Diniz, para de passar a mão na cabeça desses homens que você está comandando. Errou, que seja punido com os rigores da lei!



O caso de Antony não é isolado, principalmente, no futebol. Há casos e mais casos que não deram em nada porque não se investigou a fundo, e as mulheres tinham medo de denunciar. Agora, com as redes sociais, a coisa mudou, as moças têm proteção na delegacia das mulheres e ali são bem recebidas e tratadas com dignidade.



No mundo machista em que vivemos, elas eram desafiadas e humilhadas ao prestar queixa. No Brasil, vários dirigentes já passaram a mão na cabeça desses marginais. Sim, quem agride mulher é covarde, marginal, bandido, e tem que ser tratado como tal. Não importa quanto dinheiro tenha, que seja famoso ou anônimo.



Vou repetir uma frase que sempre ouvi do meu pai, desde criança: "Em uma mulher não se bate nem com uma flor". Como pode os caras acharem que podem bater na filha dos outros? Quem deu a eles esse direito? Antony terá dificuldades de provar sua inocência, pois as provas são robustas.



Que vergonha temos vivido nos últimos tempos, com os jogadores brasileiros. Daniel Alves está preso há nove meses, acusado de estupro. Será julgado até o fim do ano, e na Espanha dão sua condenação como líquida e certa, restando saber o tempo de pena que vai pegar. Pode ser até de 14 anos.



Uma estátua feita em sua homenagem, na sua terra, na Bahia, foi vandalizada e pichada.



E olha que Tite, ex-técnico da Seleção, falou: "Daniel Alves transcende o futebol". Que vergonha, Tite! Aliás, você ainda não foi visitá-lo na cadeia, nem tampouco se manifestou, publicamente. O que seu "pupilo" está sendo acusado de fazer é gravíssimo. O seu "tocador de pandeiro" na Copa do Catar está envolvido em um crime gravíssimo e vergonhoso.



Outro que anda desfilando por Santos é o ex-atacante Robinho, condenado a nove anos de prisão, na Itália, por estupro. Robinho curte a vida como se nada tivesse acontecido, joga futevôlei, sorri, brinca com os amigos e zomba da Justiça.



Os italianos pedem que ele cumpra a pena no Brasil. Ainda não há decisão a respeito.



Houve o caso do ex-goleiro Jean, do São Paulo, acusado de agredir sua mulher, Milena Bemfica. Como o caso aconteceu na Flórida, Estados Unidos, ele foi preso e fichado pelas autoridades. A mulher o acusou de dar oito socos em seu rosto e sua cabeça. Covarde!



Os casos são recorrentes e são comuns, principalmente entre os jogadores, que se acham acima do bem e do mal só porque têm dinheiro, e no Brasil há uma lenda de que quem tem dinheiro não vai para a cadeia.



Esses agressores são todos covardes e canalhas. Como certeza, não encarariam um homem.



Minha querida amiga Luiza Brunet virou ativista e defensora das mulheres em todo o mundo. Graças a ela, muitos "machões" foram parar atrás das grades. Vale dizer que infelizmente essa covardia com as mulheres não acontecem apenas no mundo do futebol. Temos visto casos escabrosos em toda a sociedade, o que nos enche de vergonha!



Espero que todos esses covardes sejam punidos com os rigores da lei. Por sorte da sociedade de bem, Daniel Alves e Anthony moram na Europa, onde as leis são duras, e as penas cumpridas. Se forem condenados, não escaparão de ficar encarcerados por muitos anos.



No Brasil, contratariam os melhores advogados e teriam grande chance de continuar livres. É isso que precisa mudar no país. As penas têm que ser as mesmas para famosos, anônimos, bilionários ou pobres.



A justiça tem que ser feita, independentemente da condição social do agressor. Não há desculpa para um cara que bate em uma mulher.



Esses covardes deveriam apodrecer na cadeia, que é o lugar deles. E o futebol brasileiro, que no passado era manchete mundial pelos craques e títulos, hoje é notícia vergonhosa com esses casos citados.



Que sejam condenados e sirvam de exemplo para a nova geração entender que ninguém tem o direito de bater em ninguém. Se você tirar uma moça de casa e não quiser mais ficar com ela, ou ela com você, tenha a dignidade de levá-la de volta, conversar com seus pais e entregá-la sem um arranhão. Quem tem caráter e berço faz assim.





11 de setembro





Jamais esquecermos as atrocidades que Bin Laden e seus comparsas fizeram com quase 3 mil vidas, no 11 de setembro, quando dois aviões foram jogados contra as torres gêmeas. Um atentado terrorista sem precedentes, uma covardia com a humanidade. Felizmente, esse monstro está queimando no inferno, junto com sua quadrilha. Só podemos pedir paz no mundo.