Diniz teve a chance de mudar, mas virou refém dos fracassados

Gabriel Jesus, Danilo, Marquinhos, Alisson e outros engodos foram convocados por Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. A competição terá 28 seleções e a América do Sul seis classificados diretamente e um que disputará a repescagem, o que significa dizer que de 10 seleções, sete têm a chance de estar no Mundial, num completo descalabro, onde se quantifica o Mundial, em detrimento da qualidade técnica. Serão 108 jogos. Se com 32 equipes já havia jogos sofríveis, imaginem com 48? Não à toa, de 1994 para cá, três Mundiais foram decididos nas penalidades: 1994 (Brasil x Itália), 2006 (Itália x França) e 2022 (França x Argentina). Isso mostra o desnível das competições. Vamos pegar como exemplo a Copa do Catar. Se tivemos quatro jogos de alto nível, foi muito. Vale salientar que a final foi a mais espetacular de todos os tempos, com o 3 a 3 no tempo normal e prorrogação. Um jogaço, épico, onde Mbappé, artilheiro do Mundial, marcou três gols na final, e Messi fez dois.





Mas que quero falar é de Fernando Diniz, aquém apoiei, mesmo antes de qualquer pessoa falar em seu nome. Cheguei a enviar mensagem ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, sugerindo o nome dele. Diniz começa me decepcionando ao convocar os fracassados das últimas Copas e ao não dar chances a verdadeiros artilheiros. Por exemplo: Gabriel Jesus é uma vergonha mundial. O cara disputou duas Copas e não marcou um gol sequer, e foi chamado para a vaga de Anthony, acusado de espancar a ex-namorada. Aliás, esse cidadão não deveria nem ter sido convocado, pois os indícios apresentados pela Djay, na delegacia, são fortes e contundentes. Erraram Diniz e a CBF, que tiveram que voltar atrás e cortar o atacante, que corre o risco de ser afastado do Manchester United. Se for condenado na Inglaterra, onde a ex-namorada também prestou queixa, pode pegar 26 anos de cadeia. Lá não é Brasil, com leis frouxas. Na Europa a banda toca diferente e Anthony, se não provar sua inocência, vai parar atrás das grades.





Alisson, que não faz uma defesa difícil é outro que jamais deveria ser chamado, assim como Danilo, um péssimo lateral-direito, e Marquinhos, fraquíssimo como zagueiro. Não me venham com a desculpa de que a experiência será importante para os jovens, pois a maioria é tarimbada, atua na Europa, e está acostumada a enfrentar os grandes jogadores de clubes do Velho Mundo. Diniz incorre no mesmo erro de Tite e acaba se tornando refém de determinados atletas. Ao convocar Neymar, mesmo machucado, ele dá mostra da sua fragilidade e falta de pulso para comandar o grupo. Se não tivesse chamado o jogador, que não atua há oito meses e que foi um fracasso em três Copas do Mundo, Diniz ganharia moral com a torcida brasileira, que detesta Neymar. Ninguém esqueceu o cai, cai na Rússia, nem as contusões e cirurgias que ele sofreu. Neymar não é mais aquele atleta competitivo e mostrou isso ao ser preterido por clubes europeus, e encontrar alento apenas na Arábia Saudita, uma liga de futebol fraquíssima, que insistem em transformar na nova sensação. Vão para lá os jogadores “aposentados” em busca de fortunas. Neymar, aos quase 32 anos, entrou na barca do “INSS” da Arábia Saudita e nunca mais será um jogador competitivo. Eu não o convocaria, mesmo sabendo que ele ainda é um jogador diferente. Não um craque, mas um jogador melhor do que os que temos. Diniz encheu a bola dele, como se fosse um extraterrestre, e não é. Messi só existe um, assim como CR7. Esses, sim, honram seus nomes há duas décadas, nos brindando com o que há de melhor no futebol. Que o Brasil estará na Copa de 2026, ninguém tem dúvida, mas que irá sair da fila de 24 anos eu duvido com todas as letras. Não acredito na vinda de Ancelotti e acho que Fernando Diniz será efetivado. Gosto dele porque privilegia a arte, o toque, o drible, o gol. Porém, ao escolher os jogadores que citei, abrirá mão de sua melhor característica, pois esses caras já provaram serem fracassados em Seleção Brasileira. Você jogou a bola fora, Diniz, ao chamar esses engodos, e principalmente, mostrar ao mundo o quão refém de Neymar você é. Na mesma medida que te elogio, agora te critico. Você nem estreou e já começa mal, com uma convocação equivocada e tendenciosa.





Zé Ricardo no Cruzeiro

É uma aposta num jovem treinador, com um currículo ruim e de péssimos trabalhos. Teve um bom começo no Flamengo, de onde foi mandado embora. Depois, por onde passou, mostrou-se fraco, inclusive ao dirigir um time de segunda divisão no Japão, que caiu para a terceira. É bom a torcida do Cruzeiro começar a rezar, pois se entrar no Z4 não sairá mais de lá. E os próximos confrontos são dificílimos, a começar pelo Santos, na Vila Belmiro, primeiro da zona de rebaixamento, que com uma vitória, ficará pertinho do time azul.