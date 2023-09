Dar folga é premiar um grupo que não merece neste momento

741

No fim de semana, o Cruzeiro, mesmo diante de sua torcida, ficou no empate sem gol contra o Bragantino, pelo Brasileirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)







O Cruzeiro não ganha de ninguém há dois meses, não faz gols e vive uma péssima fase, ficando pertinho do Z4. Porém sua diretoria “premiou” os jogadores com uma folga de três dias. Não concordo, assim como 99% dos torcedores cruzeirenses, que merecem respeito. Renato Gaúcho declarou semana passada que se “o Grêmio não ganhasse os dois jogos antes da parada para a data-Fifa, não teria folga”. O time ganhou as duas partidas e o técnico concedeu a folga, merecida. Renato premiou a competência, já Ronaldo e sua equipe de trabalho premiaram a incompetência. O Cruzeiro se perdeu de umas rodadas para cá. Demitiu o técnico Pepa, há mais de uma semana, e até hoje não contratou o substituto. O torcedor está chateado e cobra explicações de Ronaldo. Aliás, como gravei no meu canal de YouTube JaeciCarvalhoEsportes, ele precisa vir a público dar uma satisfação sobre seus planos e o que pretende de verdade com o clube. O DNA do Cruzeiro é de taças. A torcida pode até esperar a reformulação, mas não por muito tempo. Se não há projeto para títulos, é melhor Ronaldo seguir seu caminho e negociar sua parte.





Tenho pedido paciência e que a torcida confie nele, mas acredito que ele ou alguém da sua diretoria têm que dar explicações. Ronaldo deu a cara a tapa quando assumiu o clube, fez belo trabalho em 2022 e fez o Cruzeiro voltar ao seu lugar de origem, a elite. Mesmo sabedor de que títulos não viriam este ano, o torcedor espera algo mais positivo do que apenas os 26 pontos conquistados até aqui no Brasileirão. O risco de queda ainda não é iminente, mas à medida que o time não ganha, as equipes de baixo vão subindo e isso pode complicar. Se entrar no Z4 na reta final não sairá mais. Estou avisando antes. Eu confio e gosto de Ronaldo, mas satisfação aos 9 milhões de torcedores azuis será fundamental para que haja reciprocidade entre eles. As críticas têm que ser feitas no mesmo tom dos elogios e, neste momento, pelo menos da minha parte, Ronaldo e sua equipe de trabalho merecem, sim, ser criticados. Que ele vá à Ronaldo TV e se manifeste. Diga o que pretende com esse gigante chamado Cruzeiro Esporte Clube.





Espancadores e covardes

O atacante Anthony, do Manchester United, foi cortado da Seleção Brasileira na segunda-feira, acusado de espancar a ex-namorada, que prestou queixa na Inglaterra e no Brasil. Segundo consta, o processo corre em segredo de Justiça, mas o UOL teve acesso ao processo e publicou coisas fortes que constam lá contra o jogador. A ex-namorada alega até que os ossos dos dedos ficaram expostos, após uma das agressões, xingamentos e outras barbáries teriam sido cometidas. Anthony ainda não foi declarado culpado, pois não houve o julgamento. Por isso mesmo, não posso acusá-lo neste espaço. Mas quero dizer a todos os acusados de agressão a mulheres que isso é um ato covarde, de quem não tem berço. Canalhas, covardes que não encarariam um homem, mas batem em mulheres. Eu tenho nojo desse tipo de gente, seja ele jogador, cantor, ator, jornalista ou o “raio que os parta”. Esses vermes agressores merecem cadeia, prisão perpétua. Aos 63 anos, sou de uma época em que havia uma frase que ouvi pequeno e nunca mais esqueci: “em uma mulher não se bate nem com uma flor”. Assim pauto minha vida e de meus filhos. Se Anthony for condenado, que seja preso e pague por seu crime. É preciso dar um basta nesses covardes, agressores de mulheres. O mundo mudou e todos estamos de olho para que esses canalhas e covardes sejam punidos. Se for esse o caso, que Anthony nunca mais vista a camisa da Seleção Brasileira. Aliás, sua convocação foi um erro, e o corte só ocorreu porque a mídia pressionou. Diniz disse que a coisa era “insipiente” e por isso convocou o jogador. Errou junto com a CBF. Paquetá, acusado de um crime menor, negócio de apostas, foi cortado, pois estava na lista. É preciso mais cuidado na hora das convocações. Não se pode dissociar o homem do jogador. Cadeia aos assassinos de mulheres e nos covardes que batem nelas.