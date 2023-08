Maraca vai virar "elefante branco"?

741

Um dos mais importantes estádios do mundo, o Maracanã foi palco, nesta quinta-feira, da partida entre Fluminense e Olimpia-PAR, pela Copa Libertadores (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)





O Maracanã, lendário estádio de futebol e conhecido no mundo todo, está prestes a virar um “elefante branco”. Administrado por Flamengo e Fluminense, o estádio virou tema polêmico quando o Vasco requisitou jogar ali. Sim, ele e Botafogo têm o direito de jogar lá, pois tiveram suas maiores conquistas justamente no Maraca. Fla e Flu fizeram “biquinho” e reclamam do estado do gramado, que, segundo a dupla, não comporta três equipes. Curioso que no passado comportava até os quatro grandes do Rio. De qualquer forma, o Flamengo procura terrenos para construir um estádio com capacidade para 100 mil espectadores e o Flu também tem a ideia de ter seu próprio estádio, pois o das Laranjeiras é acanhado. Se isso acontecer, quem cuidará do Maracanã e que finalidade ele terá? Vale lembrar que o estádio será “interditado” a partir deste fim de semana, para manutenção do gramado, e também em outubro ficará três semanas sendo restaurado para a final da Libertadores que vai acontecer em 4 de novembro. Somente o Fluminense poderá estar lá, pois é o único carioca na competição.









Shows se sobrepõe ao futebol





Os estádios do Brasil vão sendo construídos e os shows tomando o espaço que deveria ser do futebol. O Mineirão é o maior exemplo disso. Shows e mais shows acontecem ali, em detrimento dos clubes e do esporte bretão. Volta e meia, o Cruzeiro tem que procurar outra sede para mandar seus jogos. A Arena MRV, que será inaugurada para jogos oficiais do Galo, amanhã, contra o Santos, já tem agenda de shows programados, e espero que isso não interfira nos jogos do alvinegro. No caso do Mineirão, a empresa Minas Arena é a dona dele, pois pagou por isso, e precisa faturar para manter as contas em dia. A culpa é do governo do Estado, que parece não gostar de futebol, pois até que se prove o contrário, o Mineirão foi construído para a prática do esporte bretão. Ali, os mineiros têm os títulos mais importantes da história. No Caso da Arena MRV ela é toda do Atlético e espero que os dirigentes não deem prioridade aos shows e sim ao futebol.









(foto: AFP)





Refém de Neymar





Fernando Diniz, a quem apoiei para assumir o cargo da Seleção Brasileira, começou muito mal em sua primeira convocação. Além de manter Danilo, Marquinhos, Alisson e outros engodos, se torna refém de Neymar (foto), a exemplo do péssimo Tite. Convocou o jogador, que está lesionado, e vai fazer com que ele atravesse o oceano, apenas por capricho. Jorge Jesus detonou a CBF, dizendo que Neymar tem duas lesões e não poderá atuar tão cedo. Neymar é um excelente jogador, ninguém tem dúvidas, mas um fracasso no PSG, onde atuou por seis anos, em apenas 174 jogos, e na Seleção Brasileira, fiasco nas três últimas edições de Copas do Mundo. Diniz perdeu a chance de começar o trabalho sem ele, e dar moral aos jovens como Vini Júnior e Rodrygo. Eu acredito que Diniz será efetivado como técnico tão logo Ancelotti diga não à CBF. O técnico italiano, segundo os jornais espanhóis, irá exercer o direito de renovar seu contrato com o Real Madrid, a quem declarou amor: “por mim eu fico nesse clube para o resto da vida”. Se a minha tese for confirmada, pois venho dizendo desde janeiro que Ancelotti é uma mentira da CBF, este será o maior vexame da atual gestão, que garante ter a palavra do técnico italiano, de que assumirá em junho de 2024. Se isso se confirmar, ponto para o presidente Ednaldo Rodrigues.









Arena MRV





Amanhã, o Clube Atlético Mineiro vai inaugurar sua casa própria, com o primeiro jogo oficial do time profissional. Uma obra gigantesca, a arena mais moderna do país, e um orgulho para a massa atleticana. Um sonho realizado, é bem verdade com o preço quase triplicado em relação à proposta inicial e que deixou o clube com uma dívida bilionária, mas o torcedor quer saber é de comemorar a belíssima obra. O jogo com o Santos marcará o início de uma fase que promete ser de muito trabalho, pagamento de dívidas, e a promessa dos donos da SAF, Ricardo Guimarães e Rubens Menin, de resolverem todas as pendências financeiras até 2027, e daí em diante, com o clube superavitário, formar grandes times para a disputas e possível conquista de todas as taças que vai disputar. Parabéns aos torcedores atleticanos. Ter a casa própria é o sonho de todo brasileiro, e no futebol, ter o estádio próprio um sonho que poucos podem realizar.