É uma vergonha termos um dos maiores clássicos disputado no Independência

741

"Atlético x Flamengo, no Horto, às 21h, é um dos maiores absurdos do nosso futebo e um grave problema para a segurança dos torcedores do bem" (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 18/5/19 )

É uma vergonha termos um dos maiores clássicos do futebol nacional disputado no estádio Independência, pois o Mineirão de hoje serve mais para shows do que a finalidade para a qual foi criado. Inaugurado em 5 de setembro de 1965, o Gigante da Pampulha foi palco de grandes conquistas do futebol mineiro, recebendo público de mais de 130 mil pessoas, num passado distante. Hoje é uma “casa de shows”, que, esporadicamente, serve ao futebol, e mesmo assim, quando isso acontece, com um gramado que mais parece um “terrão”. Ali a torcida do Galo iria em peso, com 60 mil vozes empurrando o time e Felipão, em busca da primeira vitória do treinador. No Horto, serão pouco mais de 19 mil pagantes, se bem que o horário de 21h, num sábado a noite, é pra lá de indecente. Num país onde a violência chegou a números inadmissíveis e alarmantes, fazer um jogo de risco, nesse horário, é a prova da incompetência de quem comanda o falido e desmoralizado futebol brasileiro.

Matheus Pereira, um desconhecido

Sempre sou muito sincero nas minhas análises, e jamais vi Matheus Pereira, contratado a peso de ouro salarial pelo Cruzeiro, atuar. Ele saiu do Brasil aos 17 anos e foi jogar em Portugal. Depois, passou pela Inglaterra e foi para o mundo árabe. Aquele que disser que se lembra dele é mentiroso, pois ninguém acompanha campeonato português, nem tampouco a Liga Árabe. Na Inglaterra, não jogou em time de ponta e não chamou a atenção de ninguém. Tomara que seja um grande reforço, já que havia outros clubes disputando seu concurso, mas é preciso que todos digamos a verdade. Se Ronaldo Fenômeno o contratou, pegando a ele R$ 1 milhão mensais, é porque deve ter valor. Eu confio e acredito em Ronaldo, mas não faço média com torcedor nenhum. Se o atleta chegar e jogar bem, para mim será uma grata surpresa e, confesso, estou ansioso para vê-lo jogar.

A craque Marta (foto: Brenton EDWARDS / AFP)

Meninas do Brasil

Hoje é dia de acordar cedinho para ver as Meninas do Brasil em campo, contra as francesas, que nos eliminaram no último Mundial. Tenho acompanhado alguns jogos do Mundial na Austrália e Nova Zelândia e confesso que até aqui não vi nenhum bicho papão. Pela estreia das nossas meninas, com o 4 a 0 sobre o Panamá e futebol de primeiríssima linha, acho sim que podemos sonhar com a conquista inédita. Claro que falta muita coisa, mas, sem querer puxar a “brasa para a nossa sardinha”, não vi nenhuma seleção melhor que a nossa, nem mesmo a norte-americana, tetracampeã do torneio. A França nos eliminou no último Mundial, mas também não está demonstrando muita qualidade na terra do canguru. Temos dois grandes trunfos: a técnica sueca, Pia Sundhage, atual campeã do mundo, pois dirigia os Estados Unidos, e Marta (foto), nossa eterna rainha, que mesmo se recuperando de problemas clínicos e físicos, ainda faz a diferença. A única seis vezes melhor do mundo entre as mulheres sonha em fechar sua carreira com chave de diamante, conquistando o título inédito. Tenho a certeza de que todas as meninas farão o que os jogadores da Argentina fizeram por Messi, na Copa do Catar. Irão se desdobrar em campo, para ajudar Marta a realizar seu sonho. Uma vitória hoje, além de nos classificar à próxima fase, nos dará moral para continuar com esse sonho vivo.

Ancelotti começa a pré-temporada em alta

O Real Madrid, que encara hoje o Barcelona, no Texas, na pré-temporada, venceu seus dois jogos contra o Milan, de virada, por 3 a 2, quando perdia por 2 a 0, e Manchester United, com gols dos estreantes Bellingham e Joselu. Ancelotti faz o trabalho de renovação da equipe merengue, mas ainda sonha com a cereja do bolo, que seria a contratação do francês Mbappé. Ele recusou proposta de R$ 1,5 bilhão por um ano para jogar no mundo árabe. Mbappé ainda quer jogar muitos anos no futebol de alta competitividade, e na Arábia não teria essa oportunidade, mesmo com toda a grana a ele oferecida. Continuo com a minha tese de que Carlo Ancelotti, tão logo o Real Madrid engrene na temporada, irá renovar com o clube merengue, em janeiro próximo. Aí, o sonho de tê-lo dirigindo a Seleção Brasileira, vai para o espaço. Caso fracasse, é possível que assuma o time canarinho, em junho, mas, por enquanto, nem ele, nem o presidente Florentino Perez, se manifestaram. Somente o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, insiste em dizer que está tudo acertado com o técnico italiano. Será?