O jogador mais valioso do mundo não sabe onde irá jogar

741

Atacante do PSG e da seleção da França, Mbappé pode estar de malas prontas para o Real Madrid, do técnico Carlo Ancelotti (foto: Julien DE ROSA / AFP)







Kylian Mbappé é o jogador mais valioso do mundo e o maior craque da atualidade. Campeão do mundo aos 18 anos, marcando gol na final da Copa de 2018, e vice-campeão no Catar, sendo artilheiro da competição, Mbappé vive um impasse com o PSG e pode até ficar um ano sem jogar, o que seria terrível para sua bela carreira. O time francês, sabedor que vai perder o jogador, de graça, caso ele não renove contrato até 2025, bate o pé. O atleta não quer renovar, pois em janeiro já pode assinar um pré-contrato e sair para onde quiser, sem nenhum custo. O destino seria o Real Madrid, que já teve o jogador nas mãos, mas um pedido do presidente francês, Emanuell Macron, o fez permanecer em Paris. O time merengue continua na parada e quer o jogador, mas não está disposto a pagar R$ 1 bilhão ao PSG, nem tampouco dar mais R$ 1 bilhão nas mãos do jogador. O fundo árabe, que controla vários clubes na Arábia Saudita, ofereceu ao PSG R$ 1,5 bilhão para ter o craque, mas Mbappé ainda quer jogar muitos anos em alto nível, e prontamente recusou. Ele seria o jogador mais bem pago do mundo, mas isso não o seduziu.





O PSG o afastou da pré-temporada, como forma de castigo pela não renovação, e admite deixá-lo na “geladeira” por um ano. Uma situação impensável há alguns meses. A verdade é uma só: Mbappé já declarou amor ao Real Madrid, tanto assim que Guardiola, técnico do City, descartou qualquer possibilidade de tê-lo. “Mbappé já disse onde quer jogar e eu não vou perder tempo com isso”, disse o técnico espanhol. Já o Real Madrid não se manifesta. Acostumado a contratar os maiores jogadores do planeta, o presidente Florentino Perez leva a coisa em banho maria. Finge-se de morto para dar o bote final. Ele não quer gastar dinheiro, já que pode ter o jogador em janeiro, com a assinatura de um pré-contrato. É sabido também que Perez ficou chateado por Mbappé ter roído a corda e não ter cumprido o acordo que tinha com o time merengue, que pagaria R$ 1 bilhão para tê-lo em 2022. A situação do jogador é complicada, mas ele continua sorrindo e parece esperar uma solução, que em sua cabeça não será outra senão a de jogar até 2024 no PSG e sair de graça, em junho, e seguir para Madri.





O príncipe catariano, Nasser Al-Khelaifi, que fracassou no seu projeto de ganhar a Champions League, mesmo tendo Messi, Neymar e Mbappé no mesmo time, já perdeu o argentino para o International Miami, está em vias de perder Neymar, já que o pôs a venda e não recebeu propostas até agora, e pode perder sua maior joia, Mbappé. Messi e Neymar já são veteranos, mas o francês é muito jovem e ainda poderá ganhar muitas bolas de ouro, como o melhor jogador do mundo. E o PSG passa por um processo de renovação, querendo manter Mbappé como a cereja do bolo. Tudo está muito complicado, mas Florentino pode surpreender e despejar o dinheiro que o PSG quer. O problema é que ele teria que desembolsar imediatamente R$ 2 bilhões. Metade para o clube francês e a outra metade para o jogador. Como a reforma do Santiago Bernabéu, que será concluída no fim do ano, custou R$ 4,8 bilhões, com empréstimos bancários, o Real Madrid não quer abrir mão de sua reserva. É um jogo de xadrez, onde ninguém quer mexer a peça errada. Como a janela europeia fecha somente no fim de agosto, essa novela pode se arrastar até lá. Ancelotti sonha com um ataque que tenha Rodrygo, Mbappé e Vini Júnior. Ele quer ganhar a Champions League, outra vez, e esse projeto passa muito pelos pés de Mbappé. Aliás, o técnico italiano depende muito disso para renovar com o Real Madrid até 2025, pois já disse que por ele “ficaria nesse clube para o resto da vida”. Florentino Perez não admite perdê-lo, e ignora qualquer acordo verbal com a CBF. O próprio Ancelotti já declarou que é técnico do Real Madrid e que nessa condição não faria acordo com nenhuma outra instituição.





Irresponsabilidade

Atlético e Flamengo jogarão sábado, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que certamente levaria 60 mil pessoas ao Mineirão, e que terá pouco mais de 18 mil no Horto. Uma irresponsabilidade de quem comanda o futebol brasileiro, pois uma partida dessa grandeza não pode e não deve ser disputada ali. O gramado do Mineirão, os shows que ali acontecem, são os principais responsáveis pelo fato de Galo e Cruzeiro não estarem jogando no Gigante da Pampulha. Quem diria que um palco construído exclusivamente para o futebol não serviria mais ao esporte bretão! São os novos tempos do futebol brasileiro, que está na lama, em todos os aspectos. Sem credibilidade e sem um norte. E a Polícia Militar deve traçar uma estratégia para evitar confrontos entre torcedores. É sabido que as duas torcidas são inimigas e em tempos de “guerra” e violência extremas, tudo o que for feito de forma preventiva terá o apoio da sociedade de bem.