Marta e companhia na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia

Marta, atacante da Seleção Brasileira (foto: DENIS CHARLET / AFP)



Num grupo que tem também França e Jamaica, acredito que brasileiras e francesas se classificarão. São os novos tempos do futebol feminino, onde as garotas estão tendo o espaço que merecem, o conforto adequado e toda a estrutura para irem em busca do inédito título mundial. Quem estiver disposto a acordar cedo, mais precisamente, às 8h, amanhã, terá um café recheado de grandes lances e de muitos gols, pois o time brasileiro estreará contra o Panamá.

Surpreendentemente, uma das anfitriãs, a Nova Zelândia, ganhou de 1 a 0 da Noruega, resultado que podemos chamar de zebra. A Austrália, que também sedia o Mundial, derrotou a Irlanda. Que bom que os países-sede começaram vencendo. É muito ruim quando o anfitrião não consegue vaga na fase seguinte.





Não temos mais Pretinha e Cristiane, duas referências por décadas. Mas a nossa Rainha Marta está no grupo, mesmo não vivendo seus melhores dias, física e tecnicamente. Porém, Marta é Marta, eleita por seis vezes a melhor jogadora do mundo. Ela não é só um ícone da nossa seleção, mas também da competição. Joga mais do que muitos marmanjos e se consolidou financeiramente. Ganha o salário de estrela que é.



Temos a técnica Pia Sundhage, sueca, atual campeã do mundo com os Estados Unidos. Esse é um ponto a nosso favor, já que ela trabalha com as meninas há quase três anos. Enfim, vale a pena acordar cedo e tomar um bom café, saboreando o jogo contra o Panamá.



O nervosismo da estreia deve ser superado pela melhor qualidade do nosso time. Estou fechado com as meninas, e você? Espero que os haters (odiosos) desistam de perseguir as meninas. O que aconteceu com a Cazé TV foi um absurdo. O canal teve de tirar o site do ar, tamanho o número de mensagens homofóbicas, preconceituosas e odiosas dessa gente vazia, frustrada, revoltada com a péssima vida que deve ter.



Com certeza quem ataca alguém, gratuitamente, não tem berço, nem caráter. Se for para acordar cedo para destilar veneno, é melhor esses marginais desistirem de ver os jogos das moças. Elas precisam de apoio, de gente com o coração e sorriso abertos. Pra cima delas, meninas do Brasil. Ajudem a Marta a fechar sua belíssima carreira, com chave de diamante!





Vítor Roque

O CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, deu entrevista a Rádio 98 e, sem citar nomes, disparou contra os envolvidos na saída do jogador para o Athletico-PR. "Para todos nós é difícil engolir o que aconteceu, porque foi imoral. Tentamos a renovação contratual do Vítor Roque diversas vezes, mas o atleta e o empresário não nos atendiam. Já era um negócio marcado para ser dessa forma há muito tempo" protestou.



Ele foi além: "Fazer isso com um clube em processo de recuperação, com uma joia da categoria de base é inadmissível. Temos uma ação no CNRD porque foram cometidos erros jurídicos, então, confio que em breve teremos uma decisão favorável". A SAF espera receber cerca de R$ 100 milhões pelo jogador, nas duas ações que move: uma cível e outra no CNRD.



O futebol brasileiro é mesmo uma vergonha e está na lama. Não há critério, respeito as instituições, aos atletas, enfim, há muitas coisas que nos enojam. A torcida do Cruzeiro cobra também as condenações dos ex-dirigentes, que foram indiciados pela Justiça e até hoje não foram presos, nem devolveram o possível produto do roubo, já que foram indiciados por formação de quadrilha e outras acusações.



É preciso celeridade nas decisões, pois a torcida do Cruzeiro sofreu durante três anos na Série B, e os culpados estão gozando a vida, sem serem importunados.



Num dos e-mails que recebi, um torcedor questionou: "Vivemos num país em que o presidente da República saiu da cadeia para governar, o que podemos esperar mais?". Como digo sempre, o futebol é reflexo de uma sociedade que vive sob o domínio de muitos corruptos, debaixo de violência extrema e sem a menor perspectiva de mudança.



Triste realidade de um futebol que já foi um dia, exemplo para o mundo.