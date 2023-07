Preconceito e mensagens ofensivas no futebol feminino

741

Copa do Mundo Feminina, que está sendo disputada na Austrália e Nova Zelândia, teve início nesta quinta-feira. A solenidade de abertura ocorreu no Eden Park, em Auckland (foto: Saeed KHAN / AFP)





LEIA MAIS 04:00 - 20/07/2023 Meninas do Brasil em busca do inédito título mundial na terra do canguru

04:00 - 19/07/2023 Eu venho avisando que Ancelotti é um blefe da CBF

04:00 - 17/07/2023 O Flamengo vai virar SAF?



Se a Polícia quiser, identifica um a um e pode puni-los. O que falta é vontade política. Outro dia, meu companheiro Mauro Cézar Pereira denunciou um ataque que sofreu, repostando o post do agressor. Imediatamente o vagabundo pôs o “rabo entre as pernas” e pediu desculpas. Ninguém suporta mais esses haters! Cadeia neles! Começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino, sediada em conjunto entre Austrália e Nova Zelândia. As donas das casas estrearam com vitórias. O fato triste, além do atentado, que deixou três mortos, em Auckland, Nova Zelândia, foi a transmissão da Cazé TV, que, confesso, nunca assisti, mas que seus profissionais tiveram que tirar o chat do ar, durante a transmissão, por causa do preconceito e das mensagens ofensivas às mulheres.São os “machões e valentões” das redes sociais, frustrados, que não admitem o avanço das mulheres, cada vez mais competentes na sociedade mundial, em todos os segmentos. Gente odiosa, que não conseguiu ser nada na vida, e inveja as pessoas. Internet não é terra de ninguém.Se a Polícia quiser, identifica um a um e pode puni-los. O que falta é vontade política. Outro dia, meu companheiro Mauro Cézar Pereira denunciou um ataque que sofreu, repostando o post do agressor. Imediatamente o vagabundo pôs o “rabo entre as pernas” e pediu desculpas. Ninguém suporta mais esses haters! Cadeia neles!





Ódio e prejulgamento inaceitáveis

Durante a transmissão, os comentários dos haters (odiadores) eram “mandando as mulheres lavarem louças”, como se esse fosse um papel delas. Pobres almas desses odiosos. O mundo mudou e eles, frustrados que são, ficaram para trás. As mulheres desempenham papéis cada vez mais importantes na sociedade mundial e elas podem e devem ter os mesmos direitos que os homens, principalmente no respeito e na questão salarial. É um machismo, principalmente, contra as jogadoras. Se você não gosta do futebol feminino, simplesmente não assista. Acordar cedo para destilar ódio em cima de quem está trabalhando é coisa de gente ruim, sem caráter e sem berço e dignidade. Que bom que o futebol feminino está tendo uma divulgação jamais vista na história, com uma importância fenomenal para os nossos dias. Que Marta e todas as meninas de todas as seleções possam dar um show de técnica, talento e qualidade, com tabelas, dribles e gols geniais. E que deem uma “banana” para essa gente mal-amada e cruel. Como diria Zagallo: “gostem ou não, vocês vão ter que engolir o futebol feminino”, seus odiosos. Cadeia para os haters!





Mundial para brasileiros ficou distante

Com a contratação de grandes jogadores pelos clubes da Arábia Saudita, o Mundial de Clubes, que será disputado no formato atual, até 2024, será muito difícil de ser ganho por um clube brasileiro ou Sul-Americano. O fundo árabe, que tem dinheiro para contratar quem bem entender, está formando verdadeiras seleções, mesmo sendo os jogadores veteranos. Se, antes, Al Hillal e Al Nasr já davam trabalho, imaginem agora com Benzema, Cristiano Ronaldo (foto), Roberto Firmino, kante e outras feras que já desfilam seu futebol por aquelas bandas. Quem tem o Mundial de Clubes é bom guardar o troféu e preservá-lo com muito carinho, pois dificilmente o troféu virá para as bandas do nosso continente. Em 2025, as chances serão ainda menores, pois o Mundial de Clubes, que será disputado de quatro em quatro anos, terá 32 equipes, sendo oito delas da Europa. Leia-se, Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munique, Liverpool, City, United e por aí afora. Como diz um amigo meu: “quem viu, viu, quem não viu, não verá mais”.





Níver de Galvão Bueno no Brasil

Hoje é níver do meu querido amigo Galvão Bueno. Ele nasceu em 21 de julho de 1950, cinco dias depois do “Maracanazo”, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai, diante de 200 mil pessoas, que se espremiam no Maracanã. Mal sabia ele que se transformaria no maior narrador da história, no maior vendedor de emoções. De 1981 para cá, ele narrou as principais vitórias do esporte brasileiro, com destaque para o tetra, em 1994, o penta, em 2002, as grandes vitórias de Ayrton Senna, Olimpíadas, Copas do Mundo, Copas das Confederações, Copas América e por aí vai. Um cara iluminado, preparado ao extremo, que entra nas nossas casas e de quem nos sentimos íntimos. Tenho a honra e o privilégio de gozar de sua amizade fraterna e de nossa querida madrinha Desirré, como ele mesmo diz, “o grande amor de sua vida”. Irmão, felicidades, saúde e uma nova volta ao Sol, de bênçãos, saúde e mais conquistas. Você é um gigante no que faz e emociona um país que te ama. Parabéns, e como você gosta de dizer: “salute Y plata”.