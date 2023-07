VAR: Linhas indecentes e suspeitas

741

As linhas traçadas pelo VAR, que agora são mostradas ao vivo nos estádios, continuam a gerar dúvidas e até mesmo suspeitas. Quem as opera é um humano, portanto, passível de erro. O gol anulado do Gabigol, contra o Athletico-PR, na quarta-feira, foi vergonhoso, já que o pé do zagueiro Thiago Heleno está bem atrás e dando condição ao atacante rubro-negro. Em nenhum momento a gente percebe o ombro de Gabigol à frente. Esse tipo de situação nos deixa incrédulos até na tecnologia ou, melhor dizendo, em que as opera. É bem verdade que erros contra o Flamengo todos comemoram como se fosse um gol, já que o rubro-negro, por seu poderio técnico e financeiro, está anos-luz à frente das demais equipes do país. Mas se os torcedores querem levar vantagem desse jeito é bom lembrar que os erros acontecem a favor e contra todos, portanto, não é uma boa ideia torcer pelo erro contra o Flamengo.





Allan é um ingrato

Ao declarar que sempre sonhou em jogar no Flamengo, o volante Allan mostrou toda a sua ingratidão ao Atlético. Sim, ingratidão! O alvinegro abriu as portas para ele, que não conseguiu jogar no Liverpool. Nem sequer foi usado por lá. O Galo o buscou e abriu as portas para ele. Bastou uma proposta do rubro-negro para ele criar caso e seguir para o Rio de Janeiro. Eu já escrevi que achei um excelente negócio para o clube mineiro, pois eu não pagaria nem R$ 20 milhões no jogador, quanto mais R$ 43 milhões. E manter no grupo alguém insatisfeito nunca deu certo. Acho que o Galo ganhou com a venda e que o Flamengo perdeu. Sampaoli começa a encher o rubro-negro de engodos, como fez por onde passou. Vamos ver onde isso vai dar. Como sou coerente, já disse que nessa temporada abri mão de torcer pelo rubro-negro. A covardia que fizeram com o técnico Dorival Júnior, atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil, eu não aceito. Para mim, é muito mais que futebol, trata-se de decência.





Ancelotti e Florentino não conversaram

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti (foto), já se reapresentou ao clube merengue, junto com seus jogadores e alguns novos reforços. Como o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garante que ele está acertado com a CBF, e que irá assumir em junho do ano que vem, o presidente Florentino Perez está aguardando um encontro com o técnico italiano para ouvir dele que realmente irá largar o clube merengue e dirigir a Seleção Brasileira. Uma fonte que trabalha no clube há décadas me diz que, se isso acontecer, Florentino mandará Ancelotti embora. Como são amigos, é possível que Ancelotti também ouça seu presidente, que deve apresentar uma proposta de renovação até 2025. O Real Madrid está num processo de renovação, e conta com o técnico italiano para dar sequência. Por enquanto, tudo continua no campo da especulação, mas seria fundamental para a Seleção Brasileira se Florentino mandasse Ancelotti embora. Dessa forma, ele poderia assumir nosso time, o mais cedo possível, e Diniz, contratado como interino, voltaria a dirigir somente o Fluminense.

Sindicato serve pra quê?

O Sindicato dos Atletas Profissionais não parece estar nem aí para a categoria. Em todos os casos em que os jogadores são agredidos por “torcedores” e que suas famílias são ameaçadas a gente não vê o Sindicato apoiar os jogadores, nem tampouco sugerir uma greve, que para mim é a única maneira de acabar com a violência no futebol, conforme relatei na coluna de quinta-feira. Luan foi agredido e ameaçado. Gil, zagueiro do Corinthians, sofreu ameaça no hall do hotel onde o time paulista esteve hospedado em BH, familiares de jogadores têm recebido ameaças de morte, via internet, e por aí vai a violência que se instalou no país e no futebol. Se daqui pra frente um jogador ou sua família sofrer ameaça, e a categoria resolver parar os campeonatos, por dois jogos que seja, garanto que a violência vai acabar. Os jogadores não sabem a força que têm, pois nem CBF, Federação ou dirigente pode obrigá-los a jogar. Não há outra solução. Notinhas de repúdio e indignação não devolvem vidas ceifadas.