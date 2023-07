A queda de quatro clubes é equívoco e só acontece no Brasil

741

Com a possível criação de uma liga no futebol brasileiro, três clubes devem cair para a Série B e outros três subir para a A (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 5/12/21)



Finalmente os clubes brasileiros estão acordando para uma realidade que precisa ser mudada. A queda de quatro clubes para a Segundona é irreal e imoral, pois em nenhum lugar do Planeta Bola isso acontece. Na Premier League, a liga mais organizada do futebol mundial, caem três e, mesmo assim, se uma das equipes que caírem tiver um certo prestígio em pontuação disputa a vaga com um daqueles que vão subir, com a possibilidade de permanência na elite, e o possível clube que teria o acesso não sobe. No Brasil temos 20 clubes na Primeira Divisão e com a queda de quatro, todo ano, temos 20% de clubes rebaixados. Isso é um crime. O ideal seria a queda de dois clubes e a ascensão de outros dois, mas os clubes se movimentam para caírem três e subirem outros três. Menos mal, mas ainda não é o ideal. Quando os clubes formarem a própria Liga – se conseguirem se entender, já que há duas correntes –, eles podem decidir a queda de apenas duas equipes.

É preciso respeitar número de torcedores, história e conquistas. Com todo o respeito a equipes menores, não é possível, por exemplo, um Corinthians cair e termos na Primeira Divisão o América de Natal. Vejam bem, nada contra o time Potiguar, mas o Corinthians tem a segunda maior torcida do país, com quase 35 milhões de adeptos, ao passo que há clubes que não conseguem levar nem 10 mil torcedores ao estádio. É preciso rever isso. Vejam bem: não estou contra a equipe A ou a favor do clube B, quero apenas que revejam essa indecência que é a queda de quatro clubes. Claro que quem está na Segunda Divisão vai reclamar, pois os quatro mais bem colocados querem subir. Mas não há espaço para isso em nenhum lugar do Planeta Bola. Só mesmo no Brasil, que anda na contramão da história.

Certa vez sugeri a um presidente da CBF que caíssem somente dois clubes. Ele nem quis ouvir o argumento. Sabia que dependia dos clubes e federações para ser eleito. Com a criação da Liga, os clubes brasileiros darão uma banana para CBF e vão decidir seus próprios destinos. A entidade cuidará única e exclusivamente da Seleção Brasileira. É assim no mundo inteiro, e já passou da hora de adotarmos esse sistema no país. Nos países sérios, onde o futebol é levado a sério de verdade, as confederações cuidam somente de suas seleções. Só no Brasil é que a CBF se mete para organizar campeonatos. Com a chegada do clube-empresa e a profissionalização realmente do futebol, essa farra do boi vai acabar. Os clubes não sabem a força que têm e ficam reféns da CBF. Chega, basta! Que os dirigentes se unam e possam realmente criar competições atraentes, com jogos qualificados e os melhores clubes do país na elite. É preciso rever imediatamente o número de clubes rebaixados. Não podemos mais suportar a queda de quatro deles, ainda mais os que têm história, torcida e títulos. Para mim o número ideal para acesso e descenso é de duas equipes, e estamos conversados.





Seleção Feminina





A Seleção Brasileira Feminina está na Austrália, em Gold Cost, treinando para a Copa do Mundo, que será disputada em conjunto entre Austrália e Nova Zelândia. A equipe brasileira está hospedada num hotel que faz parte do circuito mundial de golfe, um resort espetacular, onde estive hospedado em 2000, na Olimpíada de Sidney. A Seleção Brasileira, comandada por Luxemburgo, se hospedou lá também. Fomos eliminados por Camarões, com gol de Mboma. Espero que possamos ter melhor sorte com as meninas, que estão no grupo com França, Jamaica e Panamá. Acredito que Brasil e França avancem. Mas quero chamar a atenção para um detalhe importante: a cobertura que as televisões têm dado para as meninas. É importante essa divulgação e incentivo para nossas garotas. Elas ainda ganham muito pouco, quase nada, em relação aos salários dos marmanjos, exceto a Rainha Marta, que conquistou um espaço no futebol mundial, sendo muito bem remunerada. Também, ela tem seis Bolas de Ouro, como melhor jogadora do mundo, e está em seu sexto Mundial. Na Olimpíada de Atenas, a seleção masculina foi eliminada e disputou o terceiro lugar com Portugal, ganhando o

bronze. Voltamos no voo fretado e as meninas do Brasil pegaram carona conosco. Conversei bastante com algumas delas, e fiz até uma matéria sobre as dificuldades do futebol feminino. De 1996 para cá, muita coisa mudou, e hoje as mulheres têm um espaço maior no futebol, ainda longe do desejado, mas já houve uma evolução. A CBF fretou um voo para elas, estão em hotel de primeira linha e toda a estrutura foi montada para que possamos sonhar com o primeiro título Mundial. Chegamos perto, há alguns anos, mas perdemos para a Alemanha. Quem sabe o destino está reservando para Marta e cia esse título no hemisfério sul? Aliás, é a primeira vez que o Mundial está sendo disputado nesse hemisfério e isso pode trazer sorte para nossas meninas. Vamos apoiar, torcer e assistir aos jogos. Eu estarei ligado na TV, que aliás, está fazendo uma cobertura espetacular com o craque Marcelo Correge, repórter de primeiríssima linha do nosso futebol. Boa sorte, meninas, o mundo é de vocês!