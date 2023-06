A linda Istambul está pronta para a final da Champions

741

Istambul – Aqui estou, mais uma vez, para cobrir uma final de Champions League. Essa é a minha décima terceira vez na final da competição. A primeira foi justamente em 2005, quando Milan e Liverpool disputaram um jogo eletrizante em que os rossoneros venciam por 3 a 0 no primeiro tempo, sofreram o empate no segundo tempo e na prorrogação ficou tudo igual. Nas penalidades deu Liverpool. Dois anos depois, em Atenas, o Milan deu o troco, faturando o caneco, em grande fase de Kaká, que foi eleito o melhor jogador do mundo. Estive aqui também quando Zico era o treinador, fazendo matéria com ele às margens do belíssimo estreito de Bósforo, onde também entrevistei Alex, Edu Dracena, Deivid, entre outros brasileiros que jogavam no Fenerbahçe. Istambul é uma cidade mágica, com história rica. A Turquia fica com uma parte do seu território na Ásia e a outra na Europa. O Gran Bazar, com mais de 600 anos, tem mais de 4 mil lojas, que oferecem de tudo aos turistas. Atente para um detalhe: nunca pague o preço que os turcos pedem, inicialmente. Eles não gostam disso. Adoram negociar muitas vezes, até que cheguem a um acordo com o comprador.





Sábado teremos a grande decisão entre Internazionale de Milão e Manchester City. O time inglês fará sua segunda final, já que na única vez, há dois anos, foi derrotado pelo Chelsea. A Inter é tricampeã, e a última vez foi em Madri, no Santiago Bernabéu, em 2010, com Júlio César, Maicon e Lúcio, além do português José Mourinho como técnico. 2 a 0 em cima do Bayern de Munique, e eu estava lá na tribuna de imprensa do estádio do Real Madrid. A Champions League é a melhor competição de clubes do Planeta e como as TVs abertas transmitem os jogos para o Brasil, há um interesse muito grande. A maioria da garotada hoje prefere torcer para um clube europeu do que para um brasileiro, realidade nua e crua. Reflexo de um futebol organizado, vencedor e de muito talento. A bola rola na Europa em quase 80% do tempo. No Brasil não chega a 50 minutos. Os árbitros são de alto nível, enquanto no nosso país são péssimos. Craques desfilam seu talento pelos gramados do Velho Mundo, ao passo que no Brasil não temos nenhum craque. Isso tudo só comprova a distância abissal do futebol de lá para o de cá. Eles nos superavam na força física e na tática. Hoje nos superam na técnica, também, que era o nosso diferencial.





Pepe Guardiola é mais que vencedor, mas não o acho isso tudo que dizem. Até hoje só dirigiu gigantes europeus, com muito dinheiro: Barcelona, onde foi bicampeão da Champions, com Messi e cia, Bayern de Munique, onde ganhou o Campeonato Alemão, e Manchester City, ganhando quatro Premier League, o que não é pouca coisa. Gostaria de vê-lo numa equipe média da Europa, como o Atlético de Madri, a Roma, e perceber que se conseguirá fazer um grande trabalho, sem os craques e o dinheiro que os clubes que ele dirige têm. Ele está obcecado por dar uma Champions ao City, mas eu vou torcer para a Inter, dirigida por Simoni Inzaghi, que faz belíssimo papel, sem nenhum craque, mas com jogadores de alto nível. Lautaro Martinez, campeão do mundo com a Argentina, é uma desses atletas. Lukaku também está lá, além de outras feras.





Dessa vez o Real Madrid não chegou. Foi eliminado pelo City, tomando uma goleada. Foi uma partida quase perfeita do time inglês. No jogo deste sábado, Guardiolla sabe que não terá moleza e que a marcação italiana é muito forte. A Inter não vai jogar por uma bola, mas não vai se expor tanto. Será uma espécie de jogo de xadrez, e mexer uma peça errada pode significar o fim da linha. Vale lembrar que as últimas decisões de Champions têm tido placares mínimos, mas como é o City em campo, sempre há a expectativa de muitos gols. Será que dessa vez teremos isso?





Façam suas apostas e não percam esse grande jogo. Aqui em Istambul não se fala em outra coisa. Recentemente, o presidente, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito e ele quer passar uma imagem melhor para o Ocidente. Nada melhor do que sediar uma final de Champions League para atrair os olhos do mundo para seu belo país. A crise econômica é grande, mas a Turquia vai driblando suas dificuldades. O recente terremoto, que ceifou muitas vidas, não atingiu a cidade de Istambul. Os hotéis estão lotados e a partir de hoje teremos uma invasão italiana e inglesa, com torcedores já monitorados. Os baderneiros, arruaceiros e já fichados pela polícia sequer entrarão no país. A Uefa tem um controle muito rígido nisso, inclusive para nós da imprensa. Se você tiver qualquer processo ou se já participou de algum ato condenado pelas autoridades da Europa, sua credencial não é emitida. Enfim, seguir a lei é fundamental para quem deseja assistir a uma final de Champions, in loco. Que tenhamos um grande jogo e que o futebol seja o vitorioso.





