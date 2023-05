Cruzeiro perde para o Flu no melhor jogo do Brasileirão

Na volta da Raposa ao Mineirão, time desperdiça pênalti no segundo tempo e é derrotado por 2 a 0 para o Fluminense (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Cruzeiro e Fluminense fizeram um jogo de alto nível, de muita marcação, qualidade e espetáculo. O time carioca venceu por 2 a 0, mas o empate teria sido o resultado mais justo, pelas chances desperdiçadas pelo dono da casa, com Bruno Rodrigues, que perdeu dois pênaltis, após o árbitro mandar cobrar novamente, quando Fábio defendeu, se adiantando. O time azul foi apoiado por mais de 50 mil torcedores em sua volta ao Mineirão, ou “Toca 3”, como prefere a China Azul. É sabido que o Fluminense pratica o melhor futebol do país, mas o Cruzeiro, que surpreende, positivamente, não fica muito atrás. O técnico português, Pepa, consegue dar padrão e equilíbrio a todos os setores. Está mostrando suas credenciais de grande técnico. O gramado estava em melhores condições, mas ainda não a ideal. É impressionante como o Cruzeiro tem organização com o treinador português. Com jogadores apenas medianos, o time azul tem jogado muito bem. Eles atuam bem agrupados e não dão espaço ao adversário. Na melhor chance, no fim do primeiro tempo, Castan cabeceou com precisão e Cano salvou quase em cima da linha. Cano deu o troco em bela defesa de Rafael. Após falta de Bruno em Marcelo, bola alçada na área, Cano acertou a trave, no rebote, chute forte, Castan salvou em cima da linha, mas em novo rebote, Ganso achou um buraco e chutou nas redes. Flu 1 a 0 e fim do primeiro tempo.





Veio o segundo tempo e a “China Azul” apoiou mais do que nunca. O resultado da etapa inicial não foi justo. O empate seria o resultado ideal. Bruno Rodrigues já fuzilou para Fábio fazer boa defesa. A vantagem do Cruzeiro é que ele busca o gol o tempo todo, não é uma equipe apenas de contra-ataque. Mas o Fluminense realmente sobra na competição. Bola de pé em pé até o cruzamento na cabeça de Cano. 2 a 0. O vigésimo quarto gol dele na temporada. Wesley quase diminuiu. A bola passou raspando a trave. Bruno Rodrigues também arriscou. A bola passou perto. O Cruzeiro não se entregava. Era um jogaço. Vital fez Fábio fazer grande defesa. O cruzeiro era melhor em campo. E havia tempo para buscar o empate. O árbitro viu o empurrão de Manuel em Bruno Rodrigues e marcou pênalti, com convicção. André reclamou muito e acabou expulso. Bruno Rodrigues bateu, Fábio defendeu, mas o árbitro mandou voltar, pois ele se adiantou. Henrique Dourado e Bruno Rodrigues discutiram para ver quem bateria. E Bruno ganhou a parada. E dessa vez chutou forte, a bola bateu na trave e foi para fora. Que desperdício. Se ele tivesse marcado, o Cruzeiro teria mais chances de buscar o empate, com dois homens a mais, pela expulsão de André e pela saída de Aleksandro, contundido quando o Flu já havia feito todas as alterações. O Fluminense se defendia como podia e esperava o tempo passar. E o tricolor faturou mais três pontos, num jogo espetacular. O melhor do Brasileirão até aqui.





“Operação Penalidade Máxima”

A Polícia Federal investiga vários jogadores que estariam envolvidos no esquema de manipulação de jogos. Os atletas acusados estão sendo afastados pelos clubes, preventivamente, para que tudo seja apurado. As informações dão conta de que uma quadrilha combinava com os jogadores para que levassem cartão amarelo ou vermelho. Vários diálogos por zap foram divulgados e incriminam alguns atletas. Até então, nenhuma casa ou site de aposta foi citado. O crime, segundo a PF, era cometido pela quadrilha em combinação com alguns jogadores. Na Itália e em alguns outros países da Europa os crimes de manipulação de resultados são recorrentes. Lembro-me do já falecido Paolo Rossi, carrasco do Brasil em 1982, que ficou suspenso por dois anos por ter se metido em falcatrua em apostas. Ele atuava pela Juventus. Aliás, o clube de Turim já foi punido com rebaixamento, justamente por manipulação de resultados e corrupção.





É triste a gente perceber que atletas, que deveriam primar pela seriedade, transparência e respeito as regras as leis, se envolverem em crimes. Que a Polícia Federal apure tudo e que os culpados sejam punidos com os rigores da lei. As penas, em caso de condenação, podem variar de 2 a 6 anos, mas existe a possibilidade de banimento dos atletas. Claro que nenhum clube contratará ou manterá jogadores envolvidos em corrupção. Vale lembrar que todos são acusados e não culpados, pois não houve condenação até aqui. Mas já há provas contundentes contra alguns deles.