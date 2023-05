Na "Toca 3" com 60 mil vozes sou mais Cruzeiro

Jogadores do Cruzeiro comemoram vitória em jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)





Dia de clássico, dia da torcida azul rever um dos maiores ídolos, o goleiro Fábio, hoje no tricolor carioca, para quem peço aplausos ao final da partida, independentemente do resultado. Surpreendendo, positivamente, o Cruzeiro está em terceiro lugar no Brasileirão, e, se a competição terminasse hoje, estaria na Libertadores. Vejam vocês o que é uma equipe bem dirigida, por Ronaldo Fenômeno e Pedro Lourenço, e pelo técnico, Pepa, desconhecido de todos nós, que mostra como organizar um time em todos os setores, com peças que não são badaladas e várias carências. A verdade é uma só: num futebol brasileiro onde não há craques, um time bem organizado que “compre” a ideia do treinador, pode ir longe, contrariando todas as expectativas. Sei que ainda é muito cedo.





Faltam 34 rodadas, mas o time estrelado já mostrou ao que veio. Se as previsões eram que disputaria para não cair, ele mostra o contrário, desbancando o “milionário” Flamengo, que está no Z-4, o Atlético Mineiro e mais todos que estão abaixo dele. Aliás, que vergonha fazem Flamengo e Atlético Mineiro. Com folhas salariais exorbitantes e fora da realidade econômica do país, brigam lá embaixo, embora suas diretorias sejam soberbas. A do Flamengo, então, é insuportável. Rodolfo landim e Marcos Braz ganharam 2 Libertadores, 2 Brasileiros e 1 Copa do Brasil, em 5 anos, mas têm que ser criticados na mesma medida em que foram elogiados. Eles ó tem feito bobagem.





O problema do Flamengo não é só treinador. São os jogadores, que envelheceram, tecnicamente, e que não conseguem mais render o esperado. Alguns, completamente fora de forma, e vivendo do passado, caso de Gabigol, que se acha um 10 autêntico e que não o é. Só mesmo na camisa, pois não sabe armar o jogo. Sabia fazer gols com bola rolando, mas, parece que se esqueceu. Os jogadores mandam na diretoria e por falar nisso, Marcos Braz, “o Real Madri está esperando até hoje”. Você virou chacota mundial. O papel do dirigente e dos jogadores deve ser de respeito aos adversários. Eles não podem e não devem agir como torcedores. O mesmo acontece com o Atlético Mineiro, um time envelhecido, tecnicamente, com vários jogadores que foram restolhos em outros clubes e chegaram apenas para aumentar a folha salarial. Haja vista as péssimas contratações de Edenílson e Patrick, dispensados pelo São Paulo.





Voltando a falar do Cruzeiro, o fator Mineirão será fundamental para uma grande campanha. A torcida não para de dar a resposta, comprando os ingressos, ainda que com preços majorados, para apoiar o gigante. Claro que se Ronaldo não contratar na janela europeia, esse time pode cair de produção, pois tem um grupo bem limitado e na conta do chá. Em competições longas, você perde jogadores por suspensão ou contusão. Pepa sabe muito bem disso, mas já mapeou alguns jogadores, que atuam no Velho Mundo, e Ronaldo e Pedro Lourenço, devem buscar em junho. A torcida não pensa em título, mas, já pode até sonhar, pois chegando à quinta rodada do Brasileirão, vemos um Cruzeiro consciente, realista e com excelente futebol.





Fiz vários apelos ao governador, Romeu Zema, para que intercedesse junto a Minas Arena, para devolver o Mineirão ao Cruzeiro. A China Azul fez manifestação pacífica e o governador ouviu todos nós. Houve um acerto entre Ronaldo, Pedro Lourenço, governo do estado e Minas Arena, e quem ganha com isso é o Cruzeiro e a torcida. Mas, é preciso que ela lote o estádio a cada jogo, como no de hoje, onde peço que quebre seu próprio recorde. Como é bom ver o time azul voltar ao seu gigantismo, as suas origens, como o maior ganhador de taças importantes nas Gerais. São 4 Brasileiros, 6 Copas do Brasil e 2 Libertadores, só para contar os títulos mais importantes.





No país, Flamengo, Santos, São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Inter são os que se igualam ao Cruzeiro. Alguns dizem que “não adianta viver no passado”. Eu discordo: quem não tem passado de taças, não tem história para contar. E o Cruzeiro tem muita história para contar e orgulhar sua gente. Que esta noite ele possa escrever mais uma grande história e que a torcida saia do Gigante da Pampulha muito feliz. Porém, o adversário é muito bem dirigido pelo melhor técnico do país, Fernando Diniz, e pratica o futebol mais bonito. Isso só vai valorizar uma possível vitória azul. Bom jogo China Azul, grite a plenos pulmões e empurre o Cruzeiro para mais 3 pontos.