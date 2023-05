A China Azul tem um encontro com o gigante no Mineirão

Cruzeiro vence o Santos no Independência por 2 a 1 no sábado e vai aos 9 pontos na tabela de classificação do Brasileiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)





Cruzeiro e Fluminense deverão fazer nesta quarta-feira, no Mineirão, um jogaço, já que as duas equipes praticam hoje o melhor futebol do Brasileirão, e estão muito bem colocadas. Aliás, já foram vendidos quase 40 mil ingressos para a China Azul, que deverá bater o próprio recorde no estádio. Quando apelei ao governador, Romeu Zema, sobre uma conversa com Ronaldo Fenômeno, Pedro Lourenço, e Minas Arena, eu sabia que o governador ficaria sensibilizado, e o acordo foi fechado para que o clube estrelado use a “Toca 3” nesta temporada. A coisa ficou boa para todos, mas é preciso recuperar o gramado do Gigante da Pampulha, que mais parece um “terrão”. Vejam o que é o futebol: o Cruzeiro não tem nenhum medalhão, mas tem um técnico espetacular, como foi Pezzolano. Tem um grupo homogêneo e bem dirigido pelo português, Pepa, e o resultado está aí, com 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota, média de campeão para o Brasileirão. É muito cedo para qualquer prognóstico, mas é bom ver uma equipe mineira, tão maltratada e criticada, surpreender, positivamente. Nenhum de nós colocaria o Cruzeiro entre os primeiros do campeonato, mas ele lá está, com competência e qualidade.É importante dizer que no futebol brasileiro, sem craques, sem técnicos caseiros competentes, qualquer equipe bem armada e bem dirigida, pode fazer o que o Cruzeiro está fazendo. E mais um detalhe: Ronaldo e Pedro Lourenço, os donos do clube, são da bola e conhecem muito. Nós, imprensa, e torcedores, estávamos preocupados, pondo o Cruzeiro na disputa do Z-4. Porém, a situação é inversa e “papai” Ronaldo avisou que o time azul surpreenderia e faria uma grande campanha. Ele avisou nos “Altas Horas”, programa do excepcional, Serginho Groisman, que o Cruzeiro voltaria a ser o gigante que sempre foi, e o caminho está bem traçado. É muito cedo para euforia, mas, com os pés no chão e devagarzinho, como disse Pepa, as coisas vão caminhando e se encaixando. Claro que será necessário contratar, pois o campeonato é longo e os times perdem jogadores, por contusão ou suspensão. Vamos dizer a verdade: O futebol brasileiro é tudo do mesmo. O Flamengo equipe mais “rica” e vencedora nos últimos seis anos, está mal das pernas, e não há uma equipe referência, nem mesmo o Fluminense, que pratica o melhor futebol do país, por ter um técnico audacioso.Não assisti ao jogo do Cruzeiro, pois estou recebendo minha sogra e minha cunhada, que não vinham aqui em Miami havia 4 anos, e hoje é aniversário da minha mulher, Alexia Carvalho. Saúde, família e muitos anos de vida, amor. Dito isto, quero ressaltar a força da torcida azul. Bruno Furtado, ex-editor do Superesportes e altamente competente, me disse certa vez que a interação da torcida azul nos sites, redes sociais e tudo o mais é estupenda, superando qualquer outra equipe do estado e algumas do país. É visível isso, quando faço uma live, no instagram ou meu canal no YouTube. Fiz uma live, rápida, no instagram, direto de Naples, onde eu estava com a família. Fiz apenas 3 minutos e tive mais de 9 mil likes. China Azul, você é demais, uma torcida maravilhosa e apaixonada, que vive seus melhores dias nos últimos 3 anos. Repito: Ronaldo e Pedrinho sabem mexer o doce e são do ramo, ao contrário de alguns, que de bola nada entendem. Gastam o que podem e o que a responsabilidade determina. Não contratam medalhões e não têm folha salarial exorbitante. Trabalham com os pés no chão e esse é o segredo do sucesso. Pode ser que daqui a alguns jogos e coisa não engrene, pois o grupo é muito enxuto e curto, mas, dentro da realidade desenhada, o Cruzeiro está muito bem, obrigado. Cubro o futebol mineiro há décadas e convivi com os melhores presidentes da história dos clubes mineiros. Sei quem é quem nesse quesito de conhecer do riscado. Nélson Campos, Valmir Pereira, Elias Kalil, Nélio Brant, Alexandre Kalil, Benito Masci, César Masci, Felicío Brandi, Carmine Furlete, Afonso Celso Raso, Marcus Salum, e um ou outro que eu possa ter esquecido. Esses presidentes eram da bola, conheciam e sabiam o que estavam fazendo. Não à toa, são exaltados até hoje, pelos esquadrões eu formaram e pelos títulos conquistados. O Cruzeiro tem Ronaldo e Pedrinho, uma dupla fenomenal, que sabe tudo de bola e que recoloca o Cruzeiro no trilho azul. Tomara que a atual fase dure muito e que o torcedor, que vai lotar o Mineirão, na quarta-feira, possa comemorar e muito. Responsabilidade, gastos na medida e um time confiável. É esse o Cruzeiro que o torcedor queria ver. Que as 60 mil vozes, possam empurrar o Cruzeiro para mais 3 pontos. Será “briga” de gigantes na quarta-feira. Como diz muito bem, Alberto Rodrigues: “Simbora Cruzeiro”.América4 jogos e quatro derrotas, a última, ontem para o Cuiabá, de virada. Se o América não fizer uma reflexão agora e tentar ajustar a casa, a “vaca vai para o brejo”. E não ponham na conta de Vágner Mancini. Ele é um excelente treinador. Se algo não está funcionando é por causa do péssimo futebol dos jogadores. Lanterna do Brasileirão, se não reagir nas próximas rodadas, o Coelho vai brigar a competição inteira para não cair.“Persona non grata”Será que o craque e colunista do UOL, Rodrigo Matos, será colocado como “persona non grata” ao Atlético? Ele tem feito excelentes colunas, pondo o dedo na ferida e mostrando as verdades sobre a irresponsabilidade financeira no clube. Como me disseram alguns conselheiros, amigos, “parte da torcida e certos dirigentes não gostam de ouvir verdades, por isso o clube passa por uma das maiores crises financeiras.” Como muito bem disse, Rodrigo Matos, “pagar salários de R$ 1,5 milhão mensais e ter uma folha de R$ 18 milhões, pegando empréstimo em bancos não é uma gestão eficiente. É um investimento artificial que não deveria ser permitido em liga saudável, onde existe o fair-play financeiro. Em 2019 os empréstimos do Galo eram de R$ 311 milhões, ao passo que no final de 2022 somaram R$ 843 milhões”. Rodrigo está coberto de razão.Nova derrotaO Botafogo derrotou o Atlético por 2 a 0, ontem, no Engenhão, e afundou ainda mais o time mineiro, que, junto com o Flamengo, faz uma péssima campanha no Brasileirão e na Libertadores. É isso o que dá não ter gente que entenda de bola, e que gosta de fazer média com a torcida. Flamengo e Atlético são duas vergonhas, com uma folha salarial gigantesca e futebol zero.