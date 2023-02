A decisão ficou para o Mineirão e o Galo tem a obrigação de vencer

Depois de um primeiro tempo abaixo da crítica, Atlético melhora no segundo tempo, cria algumas chances de gol, mas fica no empate por 0 a 0 contra o Carabobo (foto: Federico Parra / AFP)







O Atlético empatou com o Carabobo por 0 a 0 e deixou a decisão da vaga para a próxima fase da pré-Libertadores para quarta-feira que vem, no Gigante da Pampulha. O primeiro tempo do alvinegro foi horrível, com uma das piores atuações no ano. Na fase final, depois que o técnico Coudet sacudiu a equipe no vestiário, o time melhorou, criou situações de gols e só não marcou por causa da boa atuação do goleiro do time da casa. Semana que vem,, diante da torcida e com a provável volta de Hulk, o Galo deverá vencer e avançar. Não há outro resultado a se esperar.

Um estádio vazio, num país que deveria ser alijado da Copa Libertadores, já que o comunismo impera e a população da Venezuela vive sob o regime do ditador Nicolaz Maduro. Um time que poucos ouviram falar, o “tal” do Carabobo. Vale lembrar que tanto o dono da casa quanto o Atlético não estão na Libertadores ainda. Isso é pré-Libertadores, que vai qualificar quem chegará a fase de grupos, aí sim, da Copa Libertadores. Se o Galo avançar, terá mais um adversário pela frente. Era apenas o jogo de ida e a equipe mineira fez um péssimo primeiro tempo, quando o adversário foi melhor e não fosse uma defesa gigante do goleiro Everson e teria saído derrotado para o vestiário. Nada de relevante no time alvinegro nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, Coudet deve ter dado um esporro no vestiário e exigido algo melhor. E foi o que aconteceu. Vimos um Atlético mais incisivo, mais agressivo e criando chances de gols. Aí quem se destacou foi o goleiro do Carabobo. É sabido que no futebol moderno as equipes acabam se equivalendo pela forte marcação empregada. Porém era inadmissível o Atlético ser derrotado. Uma vitória, ainda que por um placar mínimo, era o que todos esperavam. O empate para os donos da casa estava de bom tamanho, pois iriam para o jogo de volta, no Mineirão, ainda com alguma chance, se bem que eu acho que com a possível volta de Hulk, Gigante da Pampulha lotado e a maior qualidade do alvinegro, o Carabobo pode até sofrer uma goleada.

Claro que o Atlético ainda não está no ponto. São poucos jogos e um único adversário de qualidade e gigante, que foi o Cruzeiro, no clássico, que terminou empatado em 1 a 1. O novo treinador ainda busca a melhor formação e mais qualidade física e técnica dos seus comandados. Até ele ajustar tudo isso demanda tempo. Acredito que quando o Brasileirão começar, em abril, o Atlético esteja mais encorpado e do jeito que Coudet deseja. No Mineirão, conheceremos quem vai avançar, e eu não tenho dúvidas de que será o alvinegro, a não ser que uma grande zebra apareça por lá.





Real Madrid

Tivemos o prazer de assistir a um dos melhores jogos dos últimos tempos pela Champions League, entre Liverpool e Real Madrid. Com 13 minutos de jogo, os ingleses já venciam por 2 a 0 e os torcedores acreditavam numa goleada. Porém, do outro lado havia o maior time do mundo, 14 vezes campeão da competição, enquanto o Liverpool tem apenas seis “Orelhudas”. São oito a mais para o time merengue. E quando o primeiro tempo terminou em 2 a 2, a expectativa era de um grande segundo tempo. E foi isso que aconteceu, só que para o lado do time espanhol. Vini Júnior havia feito os dois primeiros gols, Militão, no começo do segundo tempo, fez 3 a 2, e coube a Benzema fazer o quarto e o quinto gols, fechando a conta em 5 a 2. Com todo o respeito que o time da terra dos Beatles merece, não acredito que reverta a vantagem do adversário, no Santiago Bernabeu, onde o Real é praticamente “imbatível”. Se não se cuidar, o time do excelente técnico, Jurgen Klopp, pode até sofrer outra goleada. E assim o Real caminha, passos largos, para mais uma final. Claro que ainda falta muito, estamos apenas nas oitavas de final, mas quem tem Vini Júnior em grande fase, como o melhor da Europa, Benzema, que tem o cheiro do gol, e Modric, que joga de smoking, realmente não dá para duvidar. A grande final será em 10 de junho, em Istambul, Turquia. Esta Champions me parece uma das mais fracas dos últimos tempos. Não acredito no PSG, mas acho que o Bayern e o City poderão chegar. Mas, seu eu tivesse que apostar minhas fichas, não hesitaria em por todas no Real Madrid. É o melhor time do mundo e acho difícil Carlo Ancelotti sair para dirigir a Seleção Brasileira. Primeiro que ele recebe 10 milhões de euros por temporada. Segundo que é um grande amigo do presidente Florentino Perez. Terceiro porque ganhou duas Champions com o Real. Talvez apenas pelo desafio de dirigir aquela que é considerada a melhor seleção do mundo, pelo que fizeram Pelé e cia, ele possa ser seduzido.