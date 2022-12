Inglaterra joga como nunca, e França vence como sempre

Giroud marcou o gol da vitória da França (foto: AFP)



Doha - A França, apontada como grande favorita ao título, confirmou sua grande fase ao bater a Inglaterra, por 2 a 1, e se habilitar a encarar o Marrocos, que mais cedo, venceu Portugal, numa das semifinais do torneio.





LEIA MAIS 10:43 - 10/12/2022 Não é sobre ganhar ou perder

15:44 - 09/12/2022 Brasil eliminado: Tite é uma vergonha e Neymar um foguete molhado Griezmann foi o grande nome do jogo, com passes precisos e muita qualidade. Os gols foram de Tochoameni e Giroud, descontando Kane para os ingleses, de pênalti. Ele ainda perdeu uma outra penalidade, que daria o empate ao ingleses.





França, atual campeã do mundo, e Inglaterra, eterna promessa, entraram em campo sabedores de que um deles iria enfrentar o Marrocos numa semifinal da Copa do Mundo. Do outro lado, já definidos, Argentina x Croácia, terça-Feira no Lusail Stadium.





Se disséssemos antes de a Copa começar que qualquer seleção enfrentaria o Marrocos numa semifinal, os torcedores delirariam, achando-se na final. Mas o futebol não é mais assim. Os marroquinos estão dando exemplo de coletividade, qualidade e com um técnico que conhece muito o futebol.





Seria fantástico se tivéssemos uma equipe africana campeã do mundo, pela primeira vez na história, mas, como amante do futebol que sou, confesso que minha torcida é para Messi. Esse gênio da bola nos brindou com tantos, gols, jogadas, tabelas e dribles, durante as últimas duas décadas. Ele, mais que ninguém, merece, assim como merecia o português, Cristiano Ronaldo.





Não me importa a nacionalidade e sim a qualidade do futebol. Mbappé foi campeão do mundo, aos 18 anos, marcando gol na final. Se for ele o campeão, também ficarei feliz. Não é sobre ganhar ou perder, é muito mais que isso, como pus na minha coluna on-line de hoje.





A bola rolou e o primeiro lance de perigo foi com Giroud, que cabeceou cruzamento de Dembele, nas mãos de Pickford. Não demorou muito para a França abrir o placar. Mbappé começou a jogada pela direita, foi para o meio, tocou para Dembele e daí para Griezmann, que rolou para Tchouameni. Ele ajeitou a bateu forte, de fora da área, no cantinho. França 1 a 0.





A Inglaterra quase empatou com Kane que chutou em cima do Lloris. O jogo era de extrema marcação, com duas equipes fortes, fisicamente. O árbitro brasileiro, Wilton Pereira Sampaio estava sendo questionado por não ter marcado falta no gol dos franceses, pois o jogador inglês foi derrubado na jogada anterior, e por não ter marcado um possível pênalti em Kane.





E foi Kane quem quase empatou em belo chute, de fora da área, que Lloris espalmou. O time inglês é muito duro, muito "Robocop". Já o francês com Rabiot, Griezmann, Dembele e Mbappé, criava muito.





Os tímidos gritos de "England" não conseguiam empurrar o time inglês. E dessa forma, fria, como a temperatura que caiu aqui em Doha, de forma assustadora, a França levou a vantagem para o vestiário.





A Inglaterra tinha pouco mais de 45 minutos para acabar com aquela máxima de que o England Team é sempre uma promessa, um foguete molhado entre as seleções que disputam o Mundial. E quase empatou com Bellingham que chutou forte para Lloris fazer defesa espetacular.





O goleiro francês conhece muito bem o futebol inglês, pois joga no Tottenham há anos. Saka voltou inspirado e numa boa jogada pela direita, tabelou na área e driblou para finalizar, quando foi derrubado. Pênalti, que Wilton Pereira Sampaio, muito bem colocado, marcou, sem hesitar. Kane bateu forte, no canto direito de Lloris. 1 a 1.





Na saída de bola, a França foi ao ataque e Rabiot, chutando de primeira, quase marca. Que jogaço! Que beleza é ver Mbappé jogar. Ele põe a bola na frente, dá o tapa, o zagueiro está na frente dele, mas sua velocidade é algo fenomenal. Que jogador!





Saka desequilibrava pelo lado inglês. Franceses e ingleses não dançam, não pintam os cabelos, mas jogam belo futebol. Há comando nas duas equipes e isso faz toda a diferença. A Inglaterra voltou melhor e estava mais perto da vitória.





A França se encolheu e, Mbappé, com marcação dupla, pouco produzia. 68.895 pagantes estavam assistindo a um grande jogo no Al Bayt Stadium.





A França acordou quando Dembele deixou Giroud cara a cara com Pickford. Ele chutou meio desequilibrado e o goleiro inglês espalmou a escanteio. No lance seguinte, a bola sobrou para Griezmann e ele cruzou. Giroud entrou no meio da zaga e, de cabeça, desempatou. 2 a 1 França.





A Inglaterra era melhor, mas o talento de Griezmann decidiu. Em seguida, o jogador Theo Hernandez empurrou Mount na área. Wilton Pereira Sampaio mandou seguir. Mas o VAR o chamou e ele marcou a penalidade. Muita reclamação por parte dos franceses. Kane bateu e isolou a bola na arquibancada!





A Inglaterra jogou como nunca e perdeu como sempre. Um eterno foguete molhado, que chega como favorito em todas as Copas, mas nunca confirma o favoritismo.





Quarta-feira teremos França x Marrocos para decidir quem pegará Argentina ou Croácia, na final, que jogam na terça-feira. A grande decisão será domingo, dia 18, às 12h (horário de Brasília).