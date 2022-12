Não é sobre ganhar ou perder

O que eu quero retratar aqui é a falta de comando do senhor Tite, que nunca foi um técnico de verdade. Permissivo, escolheu sua patota e com ela morreu abraçado (foto: JACK GUEZ / AFP)



DOHA - O Brasil está fora da Copa do Mundo, mas esse texto que vou escrever não é sobre perder ou ganhar. Numa competição com 32 seleções, somente uma vai triunfar e as outras 31 voltarão para casa tristes, por não ter levado o troféu. No Caso da Seleção Brasileira, em 8 Mundiais que cobri in loco, contando este do Catar, ganhamos duas, chegamos em 3 finais e perdemos 6. Vejam o quanto é difícil ganhar um Mundial. A questão não é essa.





O que eu quero retratar aqui é a falta de comando do senhor Adenor Bachi (Tite), que nunca foi um técnico de verdade. Permissivo, escolheu sua patota e com ela morreu abraçado. Ele já havia feito isso no Atlético, em 2005, quando o rebaixou. Montou uma equipe com vários ex-jogadores em atividade, e levou o clube ao seu pior momento: a queda para a Segundona. Ele tem suas convicções, normalmente, equivocadas.





Acordei esta manhã e vi várias mensagens de esportistas, demagogos, diga-se de passagem, parabenizando Tite e seus comandados. Parabenizar pelo fracasso? Pura demagogia. Repito: não é sobre perder ou ganhar, e sim sobre postura. Tite pôs seu filho, que não tem histórico, nem história no futebol, para ser seu auxiliar. O vi aqui em alguns jogos, passando à frente do pai para dar instrução. Ele não tem essa competência. Porém, a CBF foi permissiva com tudo o que esse treinador queria.





Viagens em primeira classe para assistir a jogos na Europa, quando na verdade sua patota já estava escolhida desde 2018. Hoteis 6 estrelas, champagnes e caviar. Tudo do bom e do melhor. E não era só ele.





Seus auxiliares foram ao México conversar com Daniel Alves, para saber sobre sua real condição. Um lateral que não jogava de lateral havia 5 anos, que estava sem clube e sem atuar há 3 meses. E teve gente que achou isso normal.





Thiago Silva nos entregou em 3 Copas do Mundo, e não deixaria de entregar nessa. Não enfrentou nenhum atacante de qualidade, e na hora em que a Croácia fez o gol de empate, na prorrogação, ele era um dos zagueiros que poderiam ter evitado o gol. Não o estou culpando pela derrota, pois ela foi coletiva.





O que dizer do goleiro Alisson, que já havia falhado contra a Bélgica! O que vai no gol entra. A bola desviou em Marquinhos, mas eu nunca vi um goleiro "chama gol como esse". Impressionante!





Não tínhamos laterais, e isso ficou provado na hora em que Alex Sandro e Danilo se machucaram. A improvisação foi a receita. E lá na frente, Tite jamais encontrou alguém que pudesse substituir Neymar, em caso de necessidade, como aconteceu em 2 jogos nesse Mundial. Insistiu com Gabriel Jesus, 8 jogos em Mundiais e nenhum gol, e abriu mão de Vini Júnior e Richarlison, no segundo tempo contra a Croácia. Os dois melhores jogadores do Brasil neste Mundial.





Mal sabe esse treinador que os gols dos atacantes são marcados, normalmente, na segunda metade do segundo tempo, quando os zagueiros estão mais cansados. Coisas simples, que um técnico de verdade, saberia. Tite nunca foi de verdade. É uma mentira que inventaram.





Não é sobre perder ou ganhar, mas comer "bife de ouro", quando temos no Brasil 30 milhões de pessoas na mais completa e absoluta miséria, não foi uma boa opção. Sabemos que esses caras têm dinheiro até para comer "bife de diamante", mas deveriam entender melhor de que forma o mundo vive, atualmente.





E não é sobre inveja, como muitos deles disseram. Eu, por exemplo, não trocaria o berço e a educação que meus pais me deram, pelo dinheiro que eles têm. Educação e berço não se compra com dinheiro nenhum desse mundo.





Dancinhas, cabelos platinados, soberba, treinos fechados, respostas ríspidas em entrevistas, nada disso ganha Copa do Mundo. A dança do pombo encantou muita gente, e virou meme após a derrota. "Modric aparece numa montagem, jogando milho para Tite e seus comandados, que fazem a dança do pombo". Viraram chacota.





Tite já é passado sombrio na seleção. Seu nepotismo, seu "Tites", sua demagogia enganaram durante seis anos, e encantaram alguns colegas, baba-ovo, que por algum privilégio em entrevistas, faziam aquilo que ele mandava.





Um técnico que nem foi ao campo consolar os meninos, que choravam após a eliminação para a Croácia. Há muitos jogadores talentosos que estarão na Copa de 2026, daqui a 3 anos e meio. Não é terra arrasada. Uma comissão técnica gigantesca, cara e pobre em termos técnicos. Amigos dos amigos, filho do pai e por aí vai. Os cortes de Gabriel Jesus e Alex Telles foram passados para a Globo, que deu com duas horas de antecedência.





Um amigo que trabalha lá dentro me disse quem passou e o motivo pelo qual passou. Esse cara não merece nem ser citado. Tentou puxar o saco da Globo para se manter no emprego na CBF, mas será demitido, junto com os demais.





Enfim, não é sobre perder ou ganhar, e sim sobre comportamento humano, qualidade, respeito, discernimento, competência. Tite e sua patota deram um imenso prejuízo ao povo brasileiro, carente de ídolos, de uma seleção com futebol de verdade, com as nossas origens, com o nosso DNA de tabela, drible, toques e gols.





Tite e sua patota jamais tiveram esse DNA. Ele deveria se redimir, encerrar a carreira, pois já está rico, e desfrutar da sua patota, com churrascos e vinhos. Peça desculpas ao povo brasileiro pelos prejuízos causados, Tite.





Leve para sua casa Thiago Silva, Daniel Alves, Marquinhos, Gabriel Jesus, Martinelli e tantos outros engodos que você convocou. Monte a sua seleção, particular, pra você brincar de ganhar Copa do Mundo.





E faça-nos um favor. Suma do futebol brasileiro. Peça emprego ao seu amiguinho, Edu Gaspar, no Arsenal. Esses jogadores, que alguns bajuladores estão defendendo com mensagens e até poemas, de alguns da imprensa, estavam prontos para nos xingar e apontar o dedo para os críticos, caso ganhassem. Os deuses do futebol não premiam gente assim. Não é sobre perder ou ganhar, é muito mais que isso!