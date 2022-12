Jaeci Carvalho: 'Brasil eliminado: Tite é uma vergonha e Neymar um foguete molhado' (foto: AFP)



DOHA - O Brasil está eliminado da Copa do Mundo do Catar. Tite foi o grande culpado. Um técnico sem esquema de jogo, que enganou durante seis anos, ganhando de times inexpressivos. Quando é pra valer, sucumbe diante de equipes bem montadas e bem armadas, como a Croácia que tem um craque de verdade, Modric, e um técnico precioso. 0 a 0 no tempo normal, 1 a 1 na prorrogação e 4 a 2 para a Croácia nas penalidades.



Neymar é um verdadeiro foguete molhado. Em três Copas do Mundo foi um fiasco só. Um craque que não reverencia seu povo, que não tem empatia com ele e que fracassou junto com seus parças. Eu venho dizendo há 6 anos que Tite não é treinador de verdade. Ta aí a comprovação. Aqueles que me criticaram, vão ter que engolir.



Acabar com a "maldição" de eliminações em quartas de final para equipes europeias, avançar às semifinais e manter o sonho do hexa vivo. Essa era a missão dos jovens talentos brasileiros, comandados pelo experiente Neymar, que em 3 Mundiais, contando esse, ainda não mostrou ser o craque que todos acreditamos. Seria hoje?



Do outro lado um time vice-campeão do mundo, com um cara que "joga de terno", chamado Luka Modric, que entre ações sociais, tira parte de seu salário do Real Madrid, para comprar pernas e braços mecânicos para seus compatriotas, mutilados pela guerra que durou anos naquela região e que dissolveu a antiga Iugoslávia, transformando-a em 6 repúblicas, sendo a Croácia uma delas.



Esse tipo de ação me sensibiliza muito. Tive a oportunidade de ver Modric em ação, no Santiago Bernabeu, pelo Real Madri, algumas vezes. Me enche os olhos sua genialidade. O cara corre o campo todo, aos 37 anos, tem um passe magistral, dribles e gols. Confesso que o Brasil, com todo o seu poderio, não tem um craque de seu nível. E mais: é ídolo de Casemiro, Militão, Rodrygo e Vini Júnior. Os dois últimos ainda atuam com ele. O primeiro, foi campeão da Champions League com Modric por 5 vezes.





Vamos ao jogo com bola rolando. Hora de "separar homens de meninos". Não me ligo muito em problemas pessoais de jogadores. Briguinhas via internet e por aí. Acho isso muito baixo. Estou aqui para analisar o desempenho em campo. Se comeu bife de ouro, se pintou o cabelo, se brigou com jornalistas, não cabe a mim julgar. Em campo de jogo sim, sou crítico ferrenho, elogiando no mesmo tom também.





O time croata marcava muito bem, inclusive no campo do Brasil. Nossa válvula de escape era Vini Júnior, bem aberto pela extrema esquerda. A torcida brasileira estava dando show, empurrando o time o tempo todo: "olê, olê, olê, olê"! Em jogada em velocidade pela direita, a Croácia assustou o Brasil. Vini Júnior e Neymar tabelaram e quase marcaram. O caminho era por ali.



Os croatas estavam mais bem postados, explorando as costas de Danilo, que já tinha cartão amarelo. O Brasil sentia o peso da decisão. Neymar não conseguia realizar uma jogada sequer. Quando tentava o drible, era facilmente parado. Ele dá muito pouco em cima do que esperamos. Ele cobrou falta, a bola desviou na barreira e foi nas mãos do goleiro croata. O goleiro Alisson não fez uma defesa sequer no primeiro tempo, assim como o goleiro adversário não teve trabalho. O objetivo da Croácia foi bem traçado e o 0 a 0 foi justo. O objetivo deles era esse. Cozinhar o Brasil em "banho Maria".





A postura dos croatas não mudaria no segundo tempo. O Brasil é quem precisava se impor mais. Modric era o maestro, como se esperava. Neymar, sumido, como nas duas últimas Copas. A gente espera demais desse craque, que não explode. Teremos que esperar até quando? Em jogada pela direita, cruzamento de Rafinha e quase a Croácia marca contra.



O goleiro salvou na ponta do pé. No lance seguinte, Neymar perdeu na marca do pênalti, quando poderia ter tocado para Vini Júnior. Em contra-ataque a croácia chegou com perigo. A bola passou na frente de Alisson e Perisic não cabeceou. Richarlison teve a chance em passe de Neymar e chutou em cima de Livakovic. Não pode perder um gol desses em Copa do Mundo. Anthony entrou na vaga de Raphinha. Tite tirou Vini Júnior e pôs Rodrygo.



Deveria ter tirado Paquetá. Bola rebatida na área croata e Paquetá perdeu diante do goleiro. A torcida até tenta empurrar Neymar, gritando o nome dele. 43.893 pagantes esperavam mais do jogo no Education City Stadium. Anthony teve uma boa chance, mas chutou em cima do goleiro croata. Paquetá mais uma vez parou nas mãos do goleiro Livakovic. O chute empolgou a torcida. Pedro entrou na vaga de Richarlison. Não teve jeito. Prorrogação!





O jogo continuou no mesmo ritmo e, claramente, os croatas queriam levar para as penalidades. A croácia teve grande chance, mas Brozovic chutou para fora, diante de Alisson. Neymar começou a jogada, tabelando com Paquetá que o lançou, ele entrou nas costas da zaga, driblou o goleiro e fez Brasil 1 a 0, no último lance do primeiro tempo da prorrogação. Tite pôs AlexSandro e Fred para segurar. O tempo foi passando e num contra-ataque a croácia empatou.



Jogada pela esquerda, cruzamento na área, Petkovic chutou no canto, a bola desviou na zaga e matou o goleiro Alisson. 1 a 1. Tite quis fechar o time, retrancar e foi castigado com o gol. É um técnico medroso, fraco e sem conceito de futebol. E a decisão da vaga foi para as penalidades. Marquinhos e Rodrygo perderam as penalidades, e os croatas venceram por 4 a 2. A maldição das quartas-de-final está mantida.



Tite é o grande culpado por essa eliminação. Medroso, covarde, sem esquema de jogo, sem absolutamente nada. Um zero a esquerda. O critico há seis anos e foi um grave erro da CBF mantê-lo. Quanto a Neymar, será um eterno foguete molhado. O craque que não explodiu e que decepcionou sua gente. Agora é esperar 2026, quando chegaremos a 24 anos sem ver a cor do troféu da Copa Fifa, Some Tite. Você é uma vergonha nacional.