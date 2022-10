Daniel Alves é um ex-jogador em atividade e nunca foi útil à Seleção

Obsessão

O Pumas, do México, informou que o lateral-direito Daniel Alves (foto), que não joga na posição há tempos, está com um problema no ligamento de um dos joelhos. O jogador negou, via Instagram, pedindo para ninguém “zicá-lo”. Essa obsessão de Tite com esse ex-jogador em atividade é um negócio absurdo. Aos 39 anos, ele não tem a menor condição de disputar a Copa do Mundo, e se o treinador o levar será realmente por ter assumido algum compromisso com ele. Daniel Alves foi um fiasco no São Paulo, no Barcelona e agora no Puma. Não consegue render absolutamente nada e na Seleção Brasileira nunca foi um grande jogador, fracassando em várias competições. Sabemos que a lateral direita é uma posição carente, mas é melhor improvisar Militão e levar o fraco Danilo do que abrir precedente para Alves.





Neymar pode ser aliado

Pesa a favor de Daniel Alves sua forte amizade com Neymar, que manda e desmanda no técnico Tite. Eu não duvido que um pedido dele faça o treinador levar o ex-lateral para a Copa do Catar. Thiago Silva, capitão de Tite, é outro que adora Daniel Alves. É a velha confraria do Tite. Felizmente ele esqueceu de vez de Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto e Fágner. Mas eu não duvido que esses jogadores façam parte da lista dos 55 nomes. Seria uma espécie de prêmio de consolação e é sabido que, em um eventual corte, somente quem está na lista dos 55 pode ser chamado.





Limpeza total

Uma fonte ligada ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, me disse que assim que acabar o ciclo de Tite na Seleção, após a Copa do Mundo do Catar, independentemente do resultado, todos os integrantes da comissão técnica serão mandados embora. A ideia do presidente é trazer um técnico que jogue de forma ofensiva, que resgate o futebol verdadeiro e que não tenha esse comportamento de confraria. Ele até tentou Guardiolla, mas o técnico do City não quis conversar. Entre os brasileiros, o único nome que agrada ao presidente é o de Fernando Diniz, que apesar de não ter títulos na carreira é tido como um cara revolucionário, que pensa o futebol ofensivo, DNA do nosso time. Ednaldo só não quis mexer em nada agora para não correr o risco de o Brasil ser eliminado e jogarem a culpa nele.





Os alemães não são bobos

Toni Kroos, um dos carrascos do Brasil na Copa de 2014, nos 7 a 1, e que se aposentou da Seleção Alemã na última Eurocopa, disse que o Brasil é o grande favorito a ganhar o Mundial do Catar, principalmente pelos jovens Vini Júnior e Rodrygo, que atuam com ele no Real Madri, e pelo ex-companheiro Casemiro, que com ele ganhou cinco Champions League. Os alemães não vivem um bom momento, mas sempre escondem o jogo, elogiam os adversários diretos e acabam disputando a final. São pragmáticos, frios, mas praticam um futebol de força e técnica. É bem verdade que se a gente der uma olhada nos grupos não há uma seleção de destaque. Na Europa, no momento, a melhor é a Dinamarca, que está superior a França, Bélgica, Espanha, Inglaterra e Holanda. A não ser que a Croácia apronte outra vez e chegue à final, não vejo como fugir das seguintes seleções: Argentina, França, Brasil, Holanda e Alemanha. Acho que desse grupo sairá o campeão mundial de 2022. E a Inglaterra, me perguntam os internautas? Não acredito no England Team. Sempre pinta como favorita e decepciona no final.