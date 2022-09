Abraço de Ronaldo e Pezzolano após a confirmação do acesso do Cruzeiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DAPress)



O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, seu lugar de origem, onde conquistou 4 Brasileiros. Foi uma festa sem fim no Mineirão, ou, como preferem os torcedores, "Toca 3". O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, seu lugar de origem, onde conquistou 4 Brasileiros. Foi uma festa sem fim no Mineirão, ou, como preferem os torcedores, "Toca 3".





A vitória por 3 a 0, goleada, sobre o Vasco confirmou, matematicamente, o que todos sabíamos há tempos. E para aumentar a festa, nesta quinta-feira é aniversário de Ronaldo Fenômeno, dono do clube, que completa 46 anos de vida. Cria do Cruzeiro, ele voltou para por as coisas nos seus devidos lugares. O Gigante voltou, e agora os adversários terão que aturar. Ronaldo promete muita coisa boa para 2023, pois seu clube não é de figurar em competições e sim de levantar taças. A China Azul deu um show nesta temporada. Ela é uma das responsáveis pela volta à elite também, assim como Pedro Lourenço, Alvimar Perrella, Aquiles Diniz, Régis Campos e outros que participaram da vida do clube para a transformação em empresa.





Ronaldo Fenômeno e a mulher Celina estavam no camarote. O filho dele, o Dj Ronald, estava no gramado ditando o ritmo da festa e a China Azul, enlouquecida, cantando o tempo todo na "Toca 3". Que festa meus amigos. O Cruzeiro já subiu faz tempo, com os 65 pontos, mas existia aquele protocolo de subir oficialmente, já que a tal da matemática ainda permitia o "impossível". O Vasco, desesperado pelos 3 pontos, queria estragar a festa do time azul, mas, Pezzolano e seus jogadores não estavam querendo receber água no chopp. Valia lembrar que o Cruzeiro entrou em campo invicto em casa, com vitórias e mais vitórias.





Confesso a vocês que eu estava interessado na festa, afinal, com essa campanha espetacular, o torcedor tinha mais é que comemorar. E a festa ficaria completa, pois nesta quinta-feira, "papai" Ronaldo completa 46 anos de idade. O Fenômeno, que saiu da Toca da Raposa 1 direto para o mundo, voltou com o dono do clube 30 anos depois. São as voltas que o mundo da bola dá. Os jogadores estavam mais que motivados, pois Ronaldo esteve na Toca da raposa 2, na terça, e estava de olho neles, no Mineirão. A torcida não parava de incentivar, cantar e extravasar pela volta do cube ao seu lugar de origem. Foram dois anos de calvário, quando jogaram o Cruzeiro na lama, e este ano de alegrias, pelo belíssimo trabalho de todos.





A situação do Vasco não é das melhores. Começou a rodada com apenas 3 pontos à frente do Londrina. A vitória para o Gigante da Colina era fundamental. Vale lembrar que é a quarta passagem do Vasco pela Segundona. O time que mais caiu no Brasil. O Cruzeiro, que não tem nada com isso, queria mais é afundar o rival. Eles decidiram o Brasileirão em 1974, e o Vasco saiu vencedor, num jogo em que o árbitro, Armando Marques, já falecido, estragou o espetáculo e anulou um gol de Zé Carlos, legítimo. Ronaldo nem nascido era. Ele nasceu em 22 de setembro de 1976, completando nesta quinta-feira, 46 anos. A imagem de Ronaldo, erguida, relembrando os tempos de jogador do Cruzeiro, fez a galera vibrar.





Mas a torcida explodiu mesmo quando Felipe Machado arriscou de fora da área, houve o desvio e a bola morreu no barbante. Cruzeiro 1 a 0. Era o que faltava para a festa aumentar ainda mais. E depois do gol o Cruzeiro empurrou o Vasco e tomou conta da partida. A diferença de qualidade de uma equipe para outra era gritante, assim como do técnico Pezzolano para o fraquíssimo Jorginho. Bruno Rodrigues cobrou falta no travessão. Que sorte do Vasco! E assim terminou o primeiro tempo.





No segundo tempo, Jorginho fez o Vasco voltar com duas mudanças. Pezzolano estava satisfeito com o que viu de seu time no primeiro tempo. A torcida azul contava os minutos para cantar: "eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar". Série AAAA. A festa dos celulares acesos tomou conta do Gigante da Pampulha. Que festa linda! E ela aumentou quando Bruno Rodrigues entrou na cara do goleiro do Vasco e não foi egoísta. Tocou para Edu empurrar para o fundo do gol. 2 a 0. Explosão da torcida azul. E ainda havia tempo para Luvanor, que entrou na vaga de Edu, fazer 3 a 0, transformando a vitória em goleada.





O acesso estava mais do que garantido! O Cruzeiro voltou ao seu lugar de origem. E, garanto, para brigar por taças, pois esse é o DNA do Fenômeno e do próprio clube celeste. Valeu, Cruzeiro, você é um orgulho para Minas Gerais e para o Brasil. Parabéns, Ronaldo, pelos 46 anos de idade. Saúde e mais sucesso. Tenho o orgulho de ter acompanhado sua carreira, do começo ao fim. E agora, como gestor, você continua a ser um Fenômeno!