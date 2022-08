O fenomenal Fenômeno põe o Cruzeiro no seu devido lugar

Ronaldo fez história no Cruzeiro como jogador e depois de anos retornou com o objetivo de sanear o clube e levá-lo de volta à elite do futebol brasileiro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Setembro começará na quinta-feira, mês em que o Cruzeiro, oficialmente, estará de volta à elite do futebol brasileiro. Sim, todos sabemos que o time azul já subiu, pois sua distância para o quinto colocado é gigantesca, faltando apenas 12 rodadas para o fim da competição. Com 57 pontos, o time precisaria de mais cinco, caso se mantenha a média dos últimos cinco anos, quando o quarto colocado subiu com 62 pontos.



Mas, segundo os matemáticos, existe a possibilidade de um clube voltar à elite com 58 pontos. Resta saber se o Cruzeiro vai subir já na próxima rodada, contra o Sampaio Corrêa, terça-feira, lá no Castelão, ou se vai fazer a festa com sua torcida, contra o Criciúma, domingo, 4 de setembro, no Mineirão. Não importa. Vale dizer que o gigante voltou ao seu lugar de origem e já tem gente tremendo nas bases.



Ronaldo Fenômeno foi um gênio da bola, nos gramados pelo mundo. Lançado por Pinheiro, num jogo contra a Caldense, se notabilizou no mundo por intermédio do meu saudoso amigo Carlos Alberto Silva, que o pôs de titular numa excursão a Portugal, quando ele fez gols antológicos. Como gestor, mostrou sua competência na Espanha, com o seu clube, o Real Valladolid, e agora com o Cruzeiro



O time azul esteve entregue às traças, penando dois anos na Segundona, flertando com a Série C. Quem comandava o clube não entendia nada de bola e ainda queria gastar R$ 90 milhões de orçamento, devendo até as cuecas. Assim que comprou o clube, Ronaldo demitiu o diretor que havia sido contratado, pois só trabalha com gente de sua confiança. Determinou um orçamento de R$ 35 milhões, pagando salários em dia e tendo um time bem barato. Mas que deu certo, com um técnico desconhecido, jovem e muito competente. Pezzolano é uma grata surpresa. Que baita treinador. Para mim, o melhor do país na atualidade, ganhando até dos medalhões da Série A.



Ronaldo fez sua parte, os jogadores fizeram a deles e a comissão técnica a dela. Deixo para avaliar por último o papel dos 9 milhões de torcedores azuis, espalhados pelo mundo. No Mineirão foi uma covardia. A cada jogo, estádio lotado e a China Azul dando show. Não vimos brigas, não vimos agressões, nem mortes.

Uma torcida em paz com o time e com os torcedores de bem. Sou avesso a torcidas organizadas, mas as do Cruzeiro deram show de civilidade e respeito, e, por isso, têm o meu respeito também. Aquela saudação viking, no fim dos jogos, é de arrepiar e emocionar o mais cético dos torcedores. É uma beleza ver aquela imagem rodando o mundo. Essa sim, nos orgulha. Chega de mostrarmos lá fora a violência instalada no país.

Agora é encarar uma nova realidade. A Série A é logo ali, e o técnico Pezzolano, pés no chão, já disse que esse time atual na elite corre riscos de cair. Portanto, meu querido amigo-irmão, “papai” Ronaldo: contrate jogadores de alto nível e monte um time forte, para se sustentar na Série A. Se não houver conquistas no primeiro ano da volta, não tem problema, o torcedor entenderá. Mas não hesite em contratar os melhores.



O gigante, maior ganhador de taças nas Minas Gerais, que sempre representou nosso estado com maestria, volta ao seu lugar de origem para ganhar troféus. Sempre foi assim, você sabe disso, pois é cria de lá. E outra coisa: o Cruzeiro deve ser campeão da Série B. Esconda a taça bem lá no fundo da sala de troféus, pois essa conquista ninguém quer ter. Deixe bem à frente as seis Copas do Brasil, os quatro Brasileiros e as duas Libertadores. Troféus que causam inveja demais. Doze taças da maior envergadura que Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, e Inter têm. São os clubes com mais títulos no país.



As receitas em 2023 serão bem maiores. Os patrocínios, também, e o orçamento deverá quintuplicar, permitindo assim, contratações importantes. Você terá setembro, outubro, novembro e dezembro para buscar jogadores, escolher os melhores, negociar e montar um time forte. Nisso, você é um craque, meu caro Ronaldo. Fico feliz por você, pelo Cruzeiro e pela China Azul. Finalmente o calvário acabou e, daqui pra frente, a expectativa é a melhor possível.



Quero saber que grandes e extraordinárias novidades teremos em setembro, pois foi isso que uma fonte bem ligada a você me revelou. Será que é um investidor forte, que está comprando uma parte da sua empresa? Estou apostando nisso, e tomara que seja. Você continuará majoritário e poderá ter um bom dinheiro para formar um time gigante, do tamanho da história do Cruzeiro. Obrigado, Fenômeno. Você é outro gigante, um gênio da bola que tive a felicidade de cobrir a carreira do começo ao fim.

Quantas viagens, mundo afora, quantas resenhas. Na sua casa, em Madri, no CT do Real Madrid, enfim, você sempre me privilegiou, me deu as entrevistas mais exclusivas do mundo e sempre me disse do carinho e respeito que sempre teve pelo Cruzeiro. Ninguém melhor que você para ser o dono do clube. Parabéns, Fenômeno. Não à toa, você tem esse apelido. Um Fenômeno, dentro e fora dos gramados. A China Azul agradece!