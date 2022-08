Rafa Silva marcou o gol do empate do Cruzeiro diante do Grêmio na Arena (foto: Staff Images/Cruzeiro)



Grêmio e Cruzeiro empataram em 2 a 2, na Arena Grêmio, e o time mineiro, com 54 pontos, continua líder absoluto e soberano, na Série B, mantendo a distância de 10 pontos para o rival e Bahia, segundo colocado.





Bandidos, travestidos de torcedores, estragaram o espetáculo, brigando nas gerais do estádio. E olha que não eram gremistas contra cruzeirenses e sim gremistas contra eles próprios. Cenas vergonhosas, recorrentes, desses marginais que estragam o futebol brasileiro. O jogo foi interrompido duas vezes.





Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, com 23 títulos dos mais importantes. O Cruzeiro com 6 Copas do Brasil, 4 Brasileiros e 2 Libertadores. O Grêmio com 5 Copas do Brasil, 2 Brasileiros, 3 Libertadores e 1 Mundial.





Com 53 pontos e a liderança isolada, nem com uma derrota, o Cruzeiro seria ameaçado. A diferença para o dono da casa, cairia para 7 pontos. Porém, vamos falar sério, o Cruzeiro podia vencer logo, chegar aos 56 pontos, bem pertinho do acesso, que já está garantido, faltando apenas a matemática confirmar.





A pressão gremista foi forte no começo da partida. Não deixava nem o Cruzeiro respirar, em busca do gol. Mas quem abriu o placar foi o Cruzeiro. Luvannor foi lançado por Lucas Oliveira, invadiu a área e chutou forte. 1 a 0, para conter o ímpeto dos donos da casa.





Nas gerais do estádio, palhaços brigavam entre eles, todos torcedores do Grêmio. Vergonha! O árbitro chegou a parar o jogo. Enquanto não houver punição severa, nada vai mudar. São cenas recorrentes no país da mentira e do faz de conta, da violência extrema, em todos os setores.





A brigada policial chegou para tentar solucionar a situação. Porém, logo depois, os bandidos voltaram a se enfrentar. Cenas covardes, de gangues. O jogo foi paralisado, outra vez. O que as autoridades estão esperando para botar esses vagabundos na cadeia? O Grêmio empatou com Diego Souza. Escanteio batido, ele subiu e pôs no cantinho. 1 a 1. E assim terminou o primeiro tempo.





O segundo tempo começou com a virada do Grêmio. Cruzamento da esquerda, Bitelo, livre, na pequena área, cabeceou para fazer 2 a 1. Que balde de água fria.





O Cruzeiro passou alguns sufocos, até conseguir pôr a bola no chão e tentar achar seu jogo. Biel quase fez o terceiro, em bela jogada pela direita e chute forte, que Rafael Cabral espalmou à córner. Finalmente os mais de 51 mil torcedores se impuseram, cantando e fazendo a festa.





Os bandidos, que se digladiaram no primeiro tempo, sumiram. Pezzolano é um ótimo treinador, mas reclama e xinga demais. Como consequência, foi expulso, outra vez. Um treinador tem que ter equilíbrio emocional, acima de tudo, principalmente, quando sua equipe está perdendo.





Mas o Cruzeiro empatou, numa falha do goleiro Brenno, que trombou com o Villasanti, e a bola sobrou para Rafa Silva empurrar para o gol. 2 a 2.





O Grêmio perdeu uma chance incrível com Janderson, que livre na marca do pênalti, chutou no travessão. O empate acabou sendo justo, pelo que as duas equipes apresentaram. O fato é que ambos vão subir, disso ninguém tem a menor dúvida.









O PROBLEMA SÃO OS JOGADORES!









Desde que o Atlético vem mal na temporada, eu tenho dito aqui neste espaço, gravado no meu Blog no Superesportes , e no meu canal de Youtube, que o problema não é treinador e sim a queda técnica de vários jogadores importantes na temporada passada.





Hulk, Nacho, Zaracho, Jair, Arana e outros menos votados vivem péssimo momento. Alguns deram o que podiam em 2021, e não conseguem render mais.





Outra coisa que está faltando é um planejamento melhor. Como o clube renova com Vargas até 2024, ganhando R$ 800 mil mensais. Um jogador que nunca deu o retorno esperado.





Réver tem grandes serviços prestados, merece todo o respeito do mundo, mas também não deveria ter seu contrato renovado. Deveriam fazer uma homenagem para ele, e liberá-lo.





Mariano é outro com quem não deveriam ter renovado, pois é veterano e bem normal. Não está tudo errado, mas também não está tudo certo. Culparam o Turco Mohamed, agora vão culpar quem?





Emanuel Carneiro, conselheiro do Galo, disse em entrevista a mim, aqui, em janeiro: "O Atlético não é isso tudo que estão achando, assim como o Cruzeiro não é tão ruim como dizem". Ele tinha razão.





Vejam que o Cruzeiro está sobrando e o Atlético com dificuldades imensas. Até acredito que o Galo vá chegar a Libertadores em 2023, muito mais pelo excesso de times brasileiros, do que por sua competência. Por exemplo, se as equipes que estão no G4, principalmente Fla e Palmeiras, ganharem o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, poderemos ter até G9, o que é uma vergonha.





Já disse que a Conmebol deveria classificar o campeão e o vice de cada país, e fazer a competição com 20 clubes. Dessa forma, teríamos mais qualidade, menos quantidade e jogos mais importantes.