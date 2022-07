Na 'Toca 3', mesmo não jogando bem, a vitória do Cruzeiro é certa

A fantástica torcida tem dado show a cada partida (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A) Não foi um jogo fácil, como parecia, mas prevaleceu a força do Cruzeiro na sua casa, a “Toca 3”, e o time conseguiu mais uma vitória, 2 a 1, chegando aos 41 pontos. O Novorizontino foi guerreiro, chegou a estar melhor no segundo tempo, e valorizou a vitória azul. Quando as coisas não dão certo, prevalece a confiança de que o gol sairá a qualquer momento, e saiu com Rafa Silva, quando o time paulista era melhor. Quirino havia perdido duas chances incríveis.





Campeão simbólico do turno da Série B, o Cruzeiro entrou na “Toca 3” para faturar os 3 pontos e ficar mais perto da elite. Com 38 pontos, 4 a mais que o Vasco, queria abrir 7 pontos de distância para o cruzmaltino e 15 para o quinto colocado.

E o combustível estava no Anel do Gigante da Pampulha: a fantástica torcida, que tem dado show a cada partida, encantando até os rivais. O objetivo é subir e isso ninguém vai tirar do Cruzeiro.

Agora a preocupação é só a Série B, pois não há outra competição paralela. Esse Paulo Pezzolano está brilhando. Analisando os times das Séries A e B, a gente percebe que o Cruzeiro é um dos times mais bem treinados e organizados. Um trabalho brilhante de um treinador desconhecido até então.





Como é bonito ver a China Azul lotando a “Toca 3”. O Cruzeiro não tem que pensar em estádio, já que ali teve suas maiores conquistas. Um bom acordo com o Mineirão, pode definir essa questão.

A primeira chance de gol foi do Novorizontino. Douglas chutou diante de Rafael Cabral, que fez ótima defesa. Bruno Costa fez bela jogada pela esquerda e chutou. Rafael Cabral salvou outra vez. Mas quem marcou foi o Cruzeiro. Cruzamento da direita, Adriano, de cabeça fez Cruzeiro 1 a 0. O time tem confiança, qualidade, competência. O VAR foi acionado para apontar possível impedimento e demorou 6 minutos.

Que vergonha! Mas o gol foi confirmado! A arbitragem no Brasil é caótica. Será que ninguém vai corrigir isso? O Novorizontino era bem organizado, mas não tinha muita força ofensiva. A impressão é de que foi ao Mineirão para perder de pouco. E o primeiro tempo terminou assim.





Pezzolano costuma mudar a equipe no vestiário, não com mudanças de nomes e sim da postura da equipe. Valeu pelo gol, mas não foi aquele primeiro tempo que a torcida esperava. Nos 45 minutos finais o Cruzeiro voltou disposto a ampliar e definir a vitória, para chegar aos 41 pontos e ficar a 21 do acesso.

Pezzolano disse que “ninguém vai subir com 8 rodadas de antecedência. Eu discordo dele. Se o time azul continuar assim, poderá garantir a volta à elite mais cedo do que muitos esperam. Isso vai amenizar o sofrimento dos últimos 2 anos, quando o clube flertou com a Série C.

Vejam vocês: com um mínimo de organização, salários em dia e um grande trabalho de Pezzolano e dos atletas, o Cruzeiro faz campanha espetacular, podendo superar o Vitória, atingindo a melhor marca da Série B até aqui. Eu sempre digo que quando você tem alguém da bola, comandando o clube e não há diretor corrupto, que faz conchavo com empresário, a coisa funciona.

O resultado está aí. Daniel Júnior perdeu um gol incrível diante do goleiro, que defendeu no susto. Era preciso fazer mais um gol para garantir o triunfo. Mas quem marcou foi o Novorizontino com Quirino. Ele foi lançado, driblou o zagueiro e chutou no canto. Rafael Cabral falhou. 1 a 1. E quase Quirino ampliou, em cabeçada. A bola passou perto. Em seguida foi a vez de Rômulo.

O gol do Novorizontino foi um balde de água fria no time azul, que sentiu o golpe. Depois disso, Quirino quase marcou duas vezes. Foi infeliz, diante de Rafael Cabral. Mas, em casa, tem que dar Cruzeiro. E o gol da vitória veio com Rafa Silva, que recebeu na direita, chutou forte e contou com a falha do goleiro do Novorizontino. 2 a 1.

E assim terminou a partida, com a China Azul cantando e comemorando o título simbólico do turno, na certeza de que mais cedo do que se esperava, o time atingirá os pontos necessários para o acesso. Tem mais um jogo e um turno inteiro para conseguir o objetivo.





AMÉRICA, O ÚNICO MINEIRO





Fiz minha corridinha no Belvedere ontem, e recebi um puxão de orelhas de dois americanos, pedindo para eu falar mais do Coelho, único mineiro vivo na Copa do Brasil. Recebi o puxão com muito carinho, pois os americanos têm razão. Prometo fazer uma coluna exclusiva para o Mecão nos próximos dias.





CENSURA





Os dirigentes do futebol brasileiro estão querendo censurar a imprensa com notas de repúdio e outras atitudes. Recentemente, a presidente do Palmeiras mandou seu jurídico processar os jornalistas Mauro Cézar Pereira e Luiz Símon.

O “crime” que eles teriam cometido é o de criticar a postura do técnico, Abel Ferreira. É preciso que a Federação Nacional dos Jornalistas intervenha, pois censura não pode ser admitida. A época da ditadura acabou há décadas!