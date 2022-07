Arrascaeta foi o nome do jogo ao marcar os dois gols do Flamengo (foto: Marcelo Cortes/Flamengo)





O Atlético está eliminado da Copa do Brasil. Foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0, dois gols de Arrascaeta, no Maracanã, em partida bem apática e aquém do esperado. Para o torcedor ter uma ideia, no primeiro tempo o Galo deu apenas um chute a gol. E no segundo tempo, também não incomodou o goleiro Santos. O time carioca foi superior o tempo todo e não construiu um placar maior porque o goleiro Everson fez defesas gigantescas.





O Flamengo entrou em campo com o mesmo time que enfiou 7 a 1 no Tolima. Mais de 60 mil torcedores no Maracanã, mas com a desvantagem em relação ao Atlético, que tinha a opção do empate para avançar às quartas de final.





Muita polêmica durante a última semana, com ameaças de ambos os lados e dirigentes despreparados. Como consequência, o ônibus com a delegação do Galo foi apedrejado e uma janela quebrada. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas isso é coisa de bandido.





A polícia deveria prendê-los e entregá-los à Justiça. Em campo, os verdadeiros protagonistas estavam tranquilos. Vidal, novo reforço do Fla, foi sentir de perto a massa rubro-negra. O Galo vinha com o seu melhor meio-campo: Jair, Allan e Zaracho. A expectativa era de que Wilton Pereira Sampaio fizesse uma arbitragem limpa e isenta, sem aparecer, ou olhar camisa.





Pedro tentou uma bicicleta. A bola foi por cima. O time carioca começou pressionando muito, como fizera contra o Tolima. Gabigol também testou Everson, que defendeu bem. Aos poucos o Galo foi se impondo e chegando na área rubro-negra. Arrascaeta quase marcou ao driblar na área e chutar forte. Everson fez uma defesa gigante. Pedro fuzilou. Everson mais uma vez salvou.





O Flamengo pressionava o tempo todo e jogava bem. O Galo estava acuado e não incomodava o goleiro Santos. Arrascaeta chutou de dentro da área, por cima do gol. O Atlético não passava do meio-campo. Pedro foi lançado, cabeceou e Everson fez mais uma grande defesa.





A grande jogada do Galo foi uma cabeçada de Jair, aos 40 minutos. Era pouco para um time tão badalado.





E o castigo veio aos 46 com um belo passe de Pedro para Arrascaeta, que deu um toque sutil e fez Flamengo 1 a 0. Um prêmio a quem procurou o gol o tempo todo. Ademir pegou um rebote e tentou por cobertura. A bola foi para fora. E assim terminou o primeiro tempo.





Esperava-se uma postura diferente do time mineiro no segundo tempo. É inadmissível uma equipe desse porte não incomodar o goleiro Santos. Turco Mohamed tinha que corrigir esse problema. Mudança de jogadores não houve, nem no Galo, nem no Flamengo.





O resultado parcial levava a decisão para as penalidades. Mas havia todo um segundo tempo para ser jogado. Já no primeiro lance, Nacho tocou para Hulk fuzilar. A bola foi fora. O melhor lance do Galo na partida.





O Atlético melhorou muito, criando mais situações de gols. Nacho Fernández entrou no jogo, pois estava apagado no primeiro tempo. O Flamengo chegou com Gabigol, que cabeceou e Everson pôs à córner. Junior Alonso errou a saída de bola e fez falta em Pedro. Everton Ribeiro cobrou a falta e Arrascaeta, de cabeça, fez 2 a 0.





Agora o Galo precisava abrir mais para tentar pelo menos um gol. Vargas, Keno e Otávio entraram. Marinho foi lançado e Júnior Alonso, driblado, cometeu falta e levou o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Marinho quase marcou o terceiro. Everson salvou. Everton Ribeiro chutou para fora com perigo. O Galo teve a última bola num escanteio. Arana cobrou e não deu em nada.





O Flamengo prendeu a bola lá na frente até o árbitro encerrar a partida. O Galo está eliminado da Copa do Brasil. Mas está bem no Brasileiro e na Libertadores. O ano não está perdido, de jeito nenhum.