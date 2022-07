Pressionado pela torcida, técnico do Atlético, Turco Mohamed, corre o risco de perder o cargo caso o time não melhore de produção (foto: Pedro Souza/Atlético )





Não deu liga

A diretoria do Galo garante Turco Mohamed no cargo (foto), mesmo depois da eliminação na Copa do Brasil. Alega que ele perdeu apenas cinco jogos e ganhou o Mineiro e a Supercopa. Na verdade, títulos que não valem absolutamente nada. Concordo em manter um projeto e dar mais tempo ao treinador para trabalhar. Porém, o caso de Mohamed é semelhante ao de Paulo Souza, que esteve no Flamengo, e foi demitido: não deu liga. Por mais que os dirigentes insistam em mantê-lo, uma possível eliminação para o Palmeiras deverá causar a demissão. Ninguém resiste a força da torcida quando ela não quer um técnico. E cá pra nós: o nível técnico do Galo caiu de forma assustadora. A culpa não é só do Turco, mas de vários jogadores que não recuperaram a forma física e técnica até hoje.



Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, no Mineirão, mas, apesar de ter perdido a partida, encarou o adversário, pelo menos no primeiro tempo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Único objetivo

O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense (foto), mas encarou o tricolor de igual para igual pelo menos no primeiro tempo, quando Fábio salvou o time carioca. Claro que seria interessante avançar na competição e ganhar uma grana extra. Porém, se o torcedor analisar friamente, daqui pra frente o time azul tem um único objetivo e se dedicar de corpo e alma a ele: voltar à elite. Com 38 pontos, faltando 21 jogos, necessita apenas de mais 24 pontos, na pior das hipóteses, para subir com 62, média dos últimos cinco anos para o quarto colocado. Pela belíssima campanha, entretanto, deverá passar dos 70 pontos e ser campeão da B. Se dividir em duas competições, quando a prioridade é voltar à Primeira Divisão, não era um bom negócio.





Estão esperando alguém morrer?

A invasão de campo de um torcedor do Santos, que tentou agredir o goleiro Cássio, na Vila Belmiro, quarta-feira, é um alerta as autoridades para que tomem providências enérgicas e urgentes contra esse tipo de situação. Torcedores invadindo CTs, cobrando dos jogadores, técnicos e dirigentes, agredindo, xingando, têm se tornado cenas recorrentes, e a sociedade de bem não pode nem deve admitir isso. Imaginem se o cara que invadiu o campo, leia-se bandido travestido de torcedor, estivesse armado de uma faca, por exemplo? Poderia acontecer uma tragédia. Torcedores do Flamengo quebrando vidros do ônibus da delegação do Galo e invadindo o Maracanã sem ingressos também foi uma vergonha. Ou as autoridades dão um basta ou vai acontecer uma tragédia, e aí não vai adiantar por o cadeado na porta.



Atacante Hulk, do Atlético, caiu de produção nos últimos jogos e tem se irritado constantemente com os árbitros (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





“O dono do apito”

O atacante Hulk (foto) mostrou seu valor e se tornou o principal jogador do futebol brasileiro, tendo seu nome lembrado para a Seleção Brasileira. Entretanto, ultimamente, está querendo apitar os jogos, reclamando de tudo e de todos, jogando os árbitros contra os torcedores, querendo pênalti e falta toda vez que toca na bola. Bem marcado, não consegue produzir nada, como no jogo de quarta-feira, contra o Flamengo. Como o time do Galo caiu de produção, as bolas não chegam mais e isso o tem deixado irritado, buscando justificativa para a má atuação diante do Fla e a eliminação. Tem virado meme, Brasil afora. Calma, Hulk, jogue sua bola, que é de alta qualidade, e não se preocupe com os árbitros. Eles são ruins e erram contra e a favor de todas as equipes. Ano passado, o torcedor não viu você reclamar quando foi favorecido com penalidades inexistentes.