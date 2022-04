Galo vence Tolima e vai em busca do bi; Coelho não aguentou o Del Valle

Um dos objetivos do alvinegro nesta temporada é o bi da Libertadores (foto: Daniel MUNOZ / AFP)



Com um gol de Nacho Fernández e outro de Tchê Tchê, além de belas defesas de Everson, o Galo foi à Colômbia e estreou com vitória de 2 a 0 sobre o Tolima, quebrando um tabu. Até então, nenhuma equipe brasileira havia vencido lá em Ibagué. O time mineiro impôs sua técnica e qualidade, em jogo muito disputado.





Atlético e Del Valle lideram o grupo, já que no Independência o Coelho foi derrotado pelo time equatoriano.





A rodada começou com o América recebendo o Independiente Del Valle, no Independência, com um bom número de torcedores. O Coelho debutava na fase de grupos da competição e queria mostrar seu cartão de visita, com uma grande vitória.





O time fez uma boa partida, na minha visão foi superior, mas não traduziu isso em gols. Pecou naquele último lance, e foi surpreendido com o gol de Sornoza, logo aos 12 minutos de jogo. Ele foi lançado nas costas da zaga e tocou na saída do goleiro. Mas isso não mudou os planos do Coelho, que jogou em cima, finalizou mais vezes, mas não conseguiu pôr a bola na rede.





O time mineiro não deixou de lutar. Esteve organizado, mas o adversário é uma equipe acostumada com a Libertadores, que, inclusive, já aplicou uma goleada no Flamengo em 2020. Saber jogar esse tipo de competição é importante.





O Coelho perdeu algumas chances importantes, como no lance em que o goleiro adversário vacilou, e Felipe Azevedo, em seu primeiro lance, quase marcou.





No fim do jogo, entretanto, em jogada em velocidade, Arce recebeu praticamente dentro do gol, e fez 2 a 0 para o Del Valle.





É sabido que num grupo em que tem o Galo, provavelmente, uma das duas vagas será dele. Dessa forma, a derrota americana complica um pouco o time, embora ainda tenha 5 jogos pela frente, dois deles, o clássico contra o alvinegro.









Galo









Já o Atlético estreou fora de casa, na Colômbia, enfrentando o Tolima. Um dos objetivos do alvinegro nessa temporada é o bi da Libertadores. Com a mesma base da temporada passada, o entrosamento conhecido, e tendo em Hulk, seu grande nome, o time mineiro foi à Colômbia para buscar os 3 pontos.





Sabia que não seria fácil, mas era preciso impor sua melhor técnica e categoria.





Jamais uma equipe brasileira tinha vencido lá, mas o Galo poderia quebrar esse tabu. Savarino mostrou que o time mineiro iria pra cima. Logo aos 2 minutos, Savarino chutou e o goleiro Dominguez segurou firme. O Tolima começou bem, tocando bem a bola e chutando de fora da área. O zagueiro Ríos parecia desequilibrado. Provocou Hulk e deu uma entrada criminosa em Jair. O cartão amarelo ficou barato. Hulk bateu a falta com grande perigo.





Savarino e Borrero pouco criavam pelas extremas. As duas equipes jogavam de uma intermediária à outra, sem muita objetividade.





Somente aos 26 minutos, em jogada em velocidade, Everson saiu nos pés de Plata e salvou o Atlético. Os goleiros pouco trabalhavam. Júnior Alonso perdeu uma bola infantil e Lucumi, cara a cara com Everson, não chutou. Tocou para Rangel, que chutou para fora. Uma chance incrível perdida pelo Tolima.





No fim do primeiro tempo, Nacho recebeu de Savarino, ajeitou e tocou na saída do goleiro. 1 a 0 Galo!





No segundo tempo, o Galo voltou disposto a definir a parada. Estava mais bem postado em campo, Nacho era o maestro. Fazia grande jogo. Everson fez uma defesa gigante, quando Hernandez fuzilou, de dentro da área, e o goleiro voou no ângulo para evitar o gol de empate.





Savarino deu vaga a Ademir. Borrero saiu para a entrada de Tchê Tchê. O técnico Mohamed queria fechar um pouco mais o meio-campo. Mas o Tolima não estava morto e criava situações de gols. Ramirez, na marca do pênalti, quase empatou.





Rubens e Otávio entraram no Galo. Saíram Nacho e Jair. E foi o Galo quem marcou. Tchê Tchê, quase dentro do gol, só teve o trabalho de empurrar a bola cabeceada por Júnior Alonso, após cobrança de escanteio. 2 a 0 e a tranquilidade para levar os 3 pontos para BH.





O Tolima nunca havia perdido para time brasileiro em Ibagué, justamente, porque não tinha enfrentado o Atlético. "E o Galo? O Galo ganhou"!