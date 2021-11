Atlético fica mais perto da taça com gol de Zaracho

Galo chegou a 71 pontos e abriu 11 de diferença para o Flamengo (foto: Pedro Souza/Atlético)



O Atlético derrotou o Athletico por 1 a 0, gol de Zaracho, chegou aos 71 pontos, e está com as duas mãos na taça. Pode ser até que seja campeão já no sábado, contra o Juventude, no Mineirão. Mesmo quando não faz uma partida brilhante, o Galo sobra em campo, e administra bem os adversários. Time mais regular da competição, o Galo vai fazer a festa da torcida, ansiosa por gritar "é campeão". O Atlético derrotou o Athletico por 1 a 0, gol de Zaracho, chegou aos 71 pontos, e está com as duas mãos na taça. Pode ser até que seja campeão já no sábado, contra o Juventude, no Mineirão. Mesmo quando não faz uma partida brilhante, o Galo sobra em campo, e administra bem os adversários. Time mais regular da competição, o Galo vai fazer a festa da torcida, ansiosa por gritar "é campeão".





O Galo ia em busca de mais uma vitória, para chegar aos 71 pontos e ficar mais pertinho da taça. E tinha uma grande vantagem, pois o Athletico-PR estava com o time reserva, porque vai decidir no sábado, a Copa Sul-Americana, no Uruguai, contra o Red Bull Bragantino. Toda a imprensa já aponta o Galo campeão, principalmente pela regularidade do time, que quase não perde. A torcida estava presente na Arena da Baixada. Keno tabelou com Dodô, que cruzou, o goleiro paranaense segurou firme. Nicolas bate falta, sem perigo, para fora. A partida era fraca, esperava-se um pouco mais. Falta para o Galo, sofrida por Hulk. Keno bateu, mas não deu em nada.





O Galo tinha o seu melhor, com Hulk e Diego Costa. Era um jogo para confirmar a grande fase de ambos. O Athletico, mesmo em casa, pouco incomodava. Vale lembrar que as duas equipes decidirão a Copa do Brasil em 12 e 15 de dezembro, e a decisão será em Curitiba. Dodô bateu o córner e Diego Costa cabeceou para fora. O Galo não jogava bem, precisava ousar mais por sua melhor qualidade. Porém, insistia nos cruzamentos para a área, que não davam em nada. Pedro Rocha deu chapéu em Réver e cruzou. Guga pôs a escanteio. Na cobrança, Juninho cabeceia e Everson faz grande defesa, pois estava adiantado. Até então, foi a melhor chance do jogo. Keno tabelou com Hulk, recebeu no fundo e cruzou. Zaracho entrou e tocou para o fundo do gol. 1 a 0.





Os bandidos, travestidos de torcedores, logo deram as caras. Uma briga horrível, imagens recorrentes no Brasil. Não havia um policial para conter os bandidos. O árbitro parou o jogo, logo no início do segundo tempo. Como era bom quando não havia torcida, durante o tempo em que a pandemia estava forte. Eu já disse: esses caras não amam o time, e não são torcedores. São bandidos de facções, que estragam o espetáculo. Como não há identificação, prisão ou condenação, eles continuam fazendo isso nos jogos. E esses bandidos estão infiltrados em todas as torcidas do país. Um caso sem solução, até que as autoridades queiram realmente acabar com eles.





A bola voltou a rolar. O time da casa não tinha nenhuma inspiração. O Galo esperava que o adversário saísse um pouco mais, para contra-atacar e matar a partida. Hulk foi lançado e tocou por cima de Bento, fazendo um golaço. Porém, ele estava impedido e o VAR anulou. Guga arriscou de fora da área, a bola bateu na zaga e foi a escanteio.





Diego Costa recebeu e chutou em cima da zaga. Escanteio. Keno fez grande jogada, chutou cruzado e a bola explodiu na trave. Diego Costa estava muito mal. Sem velocidade, não ganhava uma. Ele ficou 8 meses parado e ainda não recuperou sua melhor forma. Porém, com 50% do futebol que tinha na Europa, é o suficiente para se dar bem no falido futebol brasileiro. Zaracho chegou atrasado e tocou no atacante do Athletico, que pediu penalidade. O árbitro mandou seguir. E assim o Galo faturou mais 3 pontos, chegou aos 71, e fica cada vez mais perto da taça. Como já escrevi há tempos, a questão é saber em que rodada ele será confirmado como campeão. Mesmo quando não joga bem, o Atlético sobra.