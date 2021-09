Parabéns ao Fenômeno Ronaldo

O dia em que Ronaldo marcou três gols e fez a 'SeleGalo' bater cabeça no Mineirão com quase 70 mil pagantes (foto: Arquivo/EM)

Ao longo dos meus 40 anos de carreira no jornalismo, convivi e cobri a carreira de vários craques, gênios da bola, que honraram as camisas dos clubes e da Seleção Brasileira. Entre eles, Ronaldo Fenômeno, um dos maiores de todos os tempos, amigo de longa data.



Lembro-me quando ele chegou ao Cruzeiro e logo fiquei encantado com seu futebol. O saudoso amigo Carlos Alberto Silva, um dos grandes treinadores com quem convivi e aprendi, o lançou para o mundo, numa excursão a Portugal. Ronaldo fez coisas do arco da velha, e tinha apenas, 15 anos. Ele foi lançado pelo também saudoso técnico, Pinheiro, em Minas Gerais, num jogo em Poços de Caldas, contra a Caldense. Já nasceu Fenômeno.





Mulherengo, não deixava passar nada. Adorava as modelos e era cobiçado por elas.



Sempre muito família, levava os pais e a irmã, Ione, para os jogos, e ficou feliz quando seu primeiro sobrinho nasceu. Ronaldo me confidenciou certa vez que era doido para ser pai. E hoje tem esse sonho realizado. São 4 filhos. O primogênito, Ronald, que virou DJay, filho dele e de Milene Domingues; Alexander, fruto de um relacionamento no Japão; e Maria Sofia e Maria Alice, do relacionamento com Bia Antony. Atualmente, está casado com a modelo Celina Locks. Ele é um Fenômeno dentro e fora das quatro linhas. Lembro-me dos almoços que fazíamos no antigo Galleto Itália, ali no coração da Savassi. Dividíamos a mesa com Renato Gaúcho, o saudoso Gaúcho, Neto, e outros craques. Ronaldo sempre foi muito inteligente e o papo era sempre futebol.Mulherengo, não deixava passar nada. Adorava as modelos e era cobiçado por elas.Sempre muito família, levava os pais e a irmã, Ione, para os jogos, e ficou feliz quando seu primeiro sobrinho nasceu. Ronaldo me confidenciou certa vez que era doido para ser pai. E hoje tem esse sonho realizado. São 4 filhos. O primogênito, Ronald, que virou DJay, filho dele e de Milene Domingues; Alexander, fruto de um relacionamento no Japão; e Maria Sofia e Maria Alice, do relacionamento com Bia Antony. Atualmente, está casado com a modelo Celina Locks. Ele é um Fenômeno dentro e fora das quatro linhas.





Autor dos 2 gols na Copa de 2002 contra a Alemanha que deram o penta ao Brasil, Ronaldo fez 8 gols naquela edição. E vale lembrar o sacrifício que fez para disputar aquele Mundial, pois ficou em recuperação durante um ano e meio, depois da cirurgia na patela do joelho. Ronaldo havia sido campeão do mundo em 1994, mas não jogou. Em 1998 foi vice-campeão naquela derrota de 3 a 0 para a França, quando sofreu uma convulsão, horas antes da partida. O Fenômeno fez história no PSV, Barcelona, Real Madri, Inter, de Milão e no Corinthians, time do qual se tornou torcedor. Sempre foi flamenguista, mas, ao jogar no Timão, mudou o amor.





Minha homenagem ao Fenômeno, que o craque repostou (foto: Reprodução/Instagram)



Fui também o único jornalista convidado para o casamento dele com Daniela Cicarelli, que durou 85 dias. Outro convidado foi nosso amigo Galvão Bueno, que não pôde ir. Ronaldo sempre me prestigiou e nunca esqueceu de mim. Esteve aqui em Miami, há dois anos, e veio aqui em casa.



Havia algumas pessoas da imprensa, invejosas, que diziam que ele nunca citava o Cruzeiro. Mentira. Em todas as vezes que estivemos juntos, sempre citou e lembrou do clube que o revelou, com carinho e amor. Ronaldo é um cara do bem, família e que nos negócios é outro Fenômeno. Dono do Real Valladolid, que caiu para a Segundona, na temporada passada, Ronaldo tem outros negócios fora do futebol, que lhe garantem uma excepcional renda. Milionário, jamais perdeu a humildade e continua fiel aos amigos, principalmente aos que o ajudaram quando era garoto pobre, em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Convivi com ele, quando jogava no Real Madri, no time dos galácticos David Beckham, Zidane, Roberto Carlos, Figo e outras lendas. Numa das vezes em que estive lá, fiquei 3 meses, o acompanhando nos treinamentos, almoçando com ele e outros amigos, em La Moraleja, condomínio onde ele morava. Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Real Madri.Fui também o único jornalista convidado para o casamento dele com Daniela Cicarelli, que durou 85 dias. Outro convidado foi nosso amigo Galvão Bueno, que não pôde ir. Ronaldo sempre me prestigiou e nunca esqueceu de mim. Esteve aqui em Miami, há dois anos, e veio aqui em casa.Havia algumas pessoas da imprensa, invejosas, que diziam que ele nunca citava o Cruzeiro. Mentira. Em todas as vezes que estivemos juntos, sempre citou e lembrou do clube que o revelou, com carinho e amor. Ronaldo é um cara do bem, família e que nos negócios é outro Fenômeno. Dono do Real Valladolid, que caiu para a Segundona, na temporada passada, Ronaldo tem outros negócios fora do futebol, que lhe garantem uma excepcional renda. Milionário, jamais perdeu a humildade e continua fiel aos amigos, principalmente aos que o ajudaram quando era garoto pobre, em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro.









Ronaldo foi um Fenômeno dos gramados, é um ídolo mundial, um gênio que tive a honra de cobrir a carreira do início ao fim. Quantas viagens juntos, mundo afora, numa época em que os jornalistas voavam no mesmo avião dos jogadores da Seleção, em que éramos amigos, saíamos juntos, criticávamos e elogiávamos no mesmo tom. Outros tempos, bons tempos, de craques, gênios e gente normal, como qualquer mortal.



Parabéns meu amigo Ronaldo, felicidades. Que Deus continue te abençoando com muita saúde e mais conquistas. Só posso agradecer por ser seu amigo e por ter coberto sua carreira, integralmente, nos clubes, e Seleção Brasileira. Você é realmente um Fenômeno. Te espero aqui no fim do ano, ou estarei em Ibiza, no verão do ano que vem. Comemorar a vida com um dos maiores jogadores que vi, em todos os tempos, é um privilégio! Como diz nosso amigo Galvão, “salute Y plata”. Felicidades, Fenômeno! Ronaldo completa 45 anos neste 22 de setembro. Fiz uma homenagem a ele, no stories do meu Instagram , e ele, imediatamente repostou no Instagram dele , que tem 19,5 milhões de seguidores. O print vocês conferem aí.Ronaldo foi um Fenômeno dos gramados, é um ídolo mundial, um gênio que tive a honra de cobrir a carreira do início ao fim. Quantas viagens juntos, mundo afora, numa época em que os jornalistas voavam no mesmo avião dos jogadores da Seleção, em que éramos amigos, saíamos juntos, criticávamos e elogiávamos no mesmo tom. Outros tempos, bons tempos, de craques, gênios e gente normal, como qualquer mortal.Parabéns meu amigo Ronaldo, felicidades. Que Deus continue te abençoando com muita saúde e mais conquistas. Só posso agradecer por ser seu amigo e por ter coberto sua carreira, integralmente, nos clubes, e Seleção Brasileira. Você é realmente um Fenômeno. Te espero aqui no fim do ano, ou estarei em Ibiza, no verão do ano que vem. Comemorar a vida com um dos maiores jogadores que vi, em todos os tempos, é um privilégio! Como diz nosso amigo Galvão, “salute Y plata”. Felicidades, Fenômeno!