Marcelo Moreno chegou a comemorar o segundo gol do Cruzeiro, que foi anulado 13 minutos depois pelo árbitro







Por quê será que o Cruzeiro incomoda tanta gente? Será que é porque tem seis Copas do Brasil, quatro Brasileiros e duas Libertadores? Só pode ser. “A inveja é uma merda”, diz um adesivo pregado no vidro dos carros. O que nós vimos na Arena do Jacaré, no jogo contra o Operário, foi uma “operada” no Cruzeiro. Respeito muito alguns comentaristas de arbitragem, entre eles Paulo César de Oliveira, que foi um grande árbitro. Ele disse que “a imagem foi inconclusiva” e que reviu o lance do Marco Antônio inúmeras vezes, e não há como perceber se a bola rola em seu antebraço ou não. Portanto, quando a imagem é inconclusiva, a decisão de campo tem que ser mantida, e o árbitro havia dado o gol.





Uma vergonha o que estão fazendo com o Cruzeiro. Por quê querem tanto que esse gigante do futebol mineiro e brasileiro fique na Segundona? Será que tem o dedo de alguém, algum inimigo oculto? Os dirigentes do Cruzeiro dizem que irão à CBF protestar. De nada vai adiantar. Além de não terem a menor força, pois são fraquíssimos, ninguém vai devolver os 2 pontos perdidos. Vários clubes já reclamaram e não conseguiram reverter a situação. Esses pontos poderão ser decisivos no caso do acesso à elite. Quem vai ressarcir o Cruzeiro desse prejuízo?





Sempre acredito que os árbitros erram contra e a favor, mas temos visto nesta temporada times sendo favorecidos de forma descarada. Um lance é pênalti para um e o mesmo lance não é para o adversário. Gabigol levou um chute do zagueiro Kanemman, na quarta-feira, sem bola, dentro da área. O árbitro não quis nem ouvir o VAR, que o chamou. Temos visto cada coisa de cair o cabelo. O VAR no Brasil é uma vergonha!





Pior ainda é perceber que o árbitro leva 10 minutos para tomar uma decisão. Isso é muita incompetência. É claro que a invasão de campo, por comissão técnica e jogadores, também não é saudável. Na Europa, você não vê ninguém pressionar os árbitros e as decisões são tomadas em 1 minuto, no máximo. Lá, os árbitros são preparados. No Brasil, temos a pior arbitragem do mundo. O cara que apitou no jogo contra o Operário, Rodrigo Dalonso Pereira, é o mesmo que foi suspenso por ter errado como VAR em um jogo em Santa Catarina. Um descalabro!





Outro dia a CBF confirmou que a expulsão de Patric de Paula, do Palmeiras, foi injusta, pois, o atleta escorregou e não teve a intenção de cometer a falta que levou à sua expulsão. E quem vai devolver os pontos ao Palmeiras? Já vimos isso acontecer com outros clubes também. São erros crassos, inadmissíveis, a partir do momento em que existe o VAR. O dispositivo chegou para dirimir os erros, principalmente os escandalosos, mas o que temos visto é o contrário. Linhas de impedimento traçadas de forma incorreta, e por aí vai. Vale lembrar que quem traça tais linhas torce para um clube. Será que existe má fé? Não acredito que possa haver influências de clubes na CBF, mas que a coisa está descarada, disso não temos dúvidas. Até na Libertadores os erros têm acontecido na cara dura. Gols legítimos anulados e por aí afora. Peguem os jogos e revejam lances anulados de forma errônea.





A arbitragem no Brasil é caótica, desacreditada, desmoralizada. E isso vem de muito tempo. Será que uma visitinha à entidade tem um peso, e, dependendo de quem vai, a coisa pode fluir positivamente para seu clube? Atualmente, há um complô contra o Flamengo, melhor time do Brasil, disparado. E tem gente que fala que o Flamengo é sempre favorecido! O que temos visto contra o Cruzeiro, desde a temporada passada, é uma vergonha! O clube vive seu pior momento financeiro e técnico, mas daí a se aproveitarem disso para prejudicá-lo, é demais!





Se o Cruzeiro tivesse alguma representatividade na CBF isso não aconteceria. Que falta faz um Zezé Perrella, um Alvimar, dirigentes que tinham excelente relacionamento na CBF, que não pediam ajuda, mas que não deixavam esses erros crassos acontecerem. O Cruzeiro é um gigante que incomoda muita gente. Afinal, não fosse ele divulgar nosso Estado e Minas estaria relegado ao segundo plano, haja vista que somente o time azul desbancou o eixo Rio-São Paulo no Brasileiro. Foi o único a ganhar a competição por pontos corridos, três vezes, 2003-2013-2014. Claro que isso é letal para alguns. VAR da vergonha, da desmoralização, da canalhice. Se é para usar o dispositivo com segundas intenções, é melhor acabar com ele. O que vimos na Arena do Jacaré, na noite de quinta-feira, foi um escândalo, um descalabro, uma Vergonha mesmo!