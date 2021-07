Será que a dupla argentina vai repetir a boa atuação daqui pra frente?

Zaracho marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Atlético-GO (foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press)

Os argentinos,foram os responsáveis pela belíssima vitória dosobre o Atlético-GO, por 4 a 1, com dois gols de cada um deles. Os elogios a Zaracho foram muitos. Nacho, nós já sabemos o que representa. É um excepcional jogador.Tomara que esse meio-campo se firme e que o jogo de quinta-feira não seja uma exceção e sim uma regra. Com tantos volantes previsíveis e medianos, quem sabe Zaracho comece a despontar, fazendo a diferença?Só acho que nem tanto ao Céu, nem tanto a Terra. Vamos ver se ele manterá a regularidade. Depois de tantas partidas ruins, o Atlético voltou a jogar bem, dando nova esperança ao seu torcedor.JOGAÇO DO COELHOO América conseguiu sua primeira vitória no Brasileirão, 4 a 3 em cima do Bahia, em jogo em que chegou a fazer 4 a 1. Vágner Mancini é um excelente treinador e vai ajustar a equipe americana. Não é tão difícil já que Lisca fez um belíssimo trabalho e nem deveria ter saído.No futebol o cara vai do céu ao inferno em 90 minutos. Levou o América a uma semifinal de Copa do Brasil, subiu com a equipe para a elite, mas bastou um começo ruim no Brasileiro, para não servir mais. Por isso o futebol brasileiro não tem conserto.Espero que Mancini engrene e consiga manter ona Série A. Grêmio e São Paulo, dois gigantes, estão amargando as últimas posições, mas acredito que sejam colocações temporárias. Deverão reagir. O Coelho deve brigar com seus pares, equipes que realmente vão lutar para não cair.SAUDOSO E LENDÁRIO GORDON BANKSRevirando fotos antigas, das minhas coberturas pelo mundo, achei uma foto histórica, ao lado de Gordon Banks, tirada em Leicester, na Inglaterra, por ocasião de um amistoso entre Brasil e Jamaica. Eu estava num dos camarotes, quando chegou o goleiro da defesa do século, naquela cabeçada de Pelé, na Copa de 1970.São momentos como esse que nos fazem perceber que tudo valeu a pena. O futebol me proporcionou ir em festas de reis, rainhas, estar diante de personalidades como o saudoso, Nelson Mandela, e tantas outras figuras de grande importância para a humanidade. Por isso, sou um apaixonado pelo esporte bretão, tão maltratado no Brasil.40 ANOS DE HISTÓRIAConheci o doutor Marcus Vinícius quando cheguei em BH, para trabalhar na TV Manchete, e, posteriormente, voltar à TV Globo. Eu fazia a cobertura dos times da capital e estava sempre com o médico, na Vila Olímpica, local de treinamento do Galo de Éder, Reinaldo, Paulo Roberto, Luisinho e tantos outros craques.Eu me tornei um grande amigo do médico, que também passou a ser meu clínico geral. Um craque. Hipocondríaco que sou, ele sempre me orientava e me medicava.Quinta-feira, o grande Marcus Vinícius, se aposentou, após a goleada do Galo sobre o Atlético-GO. Doutor Marcus Vinícius é um patrimônio alvinegro, um dos caras mais bacanas que conheci na vida. Só posso agradecer e desejar saúde e sucesso, meu caro amigo. Você está do lado esquerdo do meu peito, no coração, como um dos grandes amigos que fiz no mundo da bola. Felicidades e conte comigo sempre. Parabéns pela bela e maravilhosa carreira no seu clube do coração.